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Теперь в Google Play и AppStore можно скачать первую в России Аудиобиблию

Теперь в Google Play и AppStore можно скачать первую в России Аудиобиблию (3 фото)

Автор:
24 ноября 2021 17:34
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Аудиокниги   библия   духовность   книги   новости   приложение   религия   
281
3
Причем ее не просто зачитали под запись, а разыграли по ролям и сделали музыкальную подложку.

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Метки: Аудиокниги   библия   духовность   книги   новости   приложение   религия   
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11  комментариев
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407
Chaim Kushnir 3 часа назад
ну наконец то... а то думаю, чего не хватает в жизни? )))))))))))))))))))
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2k
Frank Borman 11 минут назад
Каждая корпорация, чтобы иметь хороший профит и не терять клинтов, должна идти в ногу со временем. Маркетологи должны делать хороший маркетинг товаров, реклама и пиар должны быть на уровне, товары должны быть в яркой привлекательной упаковке, если надо, надо предлагать скидки клиентам. Вот и крестопузые бизнесмены из ЗАО РПЦ это поняли. Выпустили на рынок культтоваров свой инновационный продукт Аудиобиблию. Теперь не надо напрягать свое зрение, читая толстую книжку. Можно слушать в наушниках свои любимые еврейские сказки - в машине, в метро, на ходу.
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19k
kamanch 20 минут назад
Круто!
А есть в озвучке Гоблина?
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20k
Ego sum qui sum Час назад
ну а почему бы и нет - пусть и те, кому лень читать, узнают насколько это кровожадная, нелогичная и скучная книжонка
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1k
Saplus Час назад
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104
Ка-Пэкс Час назад
Все, хана телефонным вирусам и прочим соблазнам дьявола, да прибудет свет))) Сарказм.

Нахер. Есть какие-то подтверждения в пользе этой книги, документальные подтверждения, а не (мне кажется..)??
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2k
閃光 Час назад
"разыграли по ролям и сделали музыкальную подложку" ещё в 1970г.
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366
Вжик 閃光 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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844
Миша 2 часа назад
Радость то какая! Ещё бы последнюю проблему в стрвне решить - очки виртуальной реальности им всем нацепить.
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584
Олег Шишкин 3 часа назад
Что даст её прослушивание? Если ничего, то зачем тратить своё время?
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64k
Доктор Джонс 3 часа назад
Я и от простой аудиокниги на раз-два засыпаю...
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