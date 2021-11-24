Теперь в Google Play и AppStore можно скачать первую в России Аудиобиблию

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Причем ее не просто зачитали под запись, а разыграли по ролям и сделали музыкальную подложку.
Сие творение предоставил глава отдела церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.
"В отличие от уже существующих Аудиобиблий на русском языке, это проект, в котором чтение Библии разделено по ролям, у каждого библейского автора и персонажа свой голос… Кроме того, текст озвучивается на фоне музыкального сопровождения, которое помогает эмоционально усилить впечатление от текста".
Митрополит пояснил, что лично принимал участие в создании аудиокниги, "в части, касающейся манеры чтения". Сам проект вообще ориентирован на совместное чтение писания. В записи приняли участие известные актеры кино и театра: Андрей Заводюк, Евгений Миронов, Игорь Гордон, Алексей Фатеев и другие.
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А есть в озвучке Гоблина?
Нахер. Есть какие-то подтверждения в пользе этой книги, документальные подтверждения, а не (мне кажется..)??