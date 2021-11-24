Теперь в Google Play и AppStore можно скачать первую в России Аудиобиблию

"В отличие от уже существующих Аудиобиблий на русском языке, это проект, в котором чтение Библии разделено по ролям, у каждого библейского автора и персонажа свой голос… Кроме того, текст озвучивается на фоне музыкального сопровождения, которое помогает эмоционально усилить впечатление от текста".