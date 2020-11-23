С нового года на гаджетах россиян обязали установить 16 отечественных приложений

В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон, который запрещает продавать технику (смартфоны и компьютеры в том числе), без предустановленного российского ПО.
На все продаваемые на территории России смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры теперь, в обязательном порядке, будут устанавливаться российские приложения.
Точных наименований требуемых приложений пока не озвучено, но это будут браузеры, мессенджеры, навигаторы, браузеры, поисковики, "облачные" сервисы, e-mail-сервисы, аудио и видео сервисы, голосовые помощники, антивирусы и программы для государственных услуг, программы для платежной системы "Мир".
Точных наименований требуемых приложений пока не озвучено, но это будут браузеры, мессенджеры, навигаторы, браузеры, поисковики, "облачные" сервисы, e-mail-сервисы, аудио и видео сервисы, голосовые помощники, антивирусы и программы для государственных услуг, программы для платежной системы "Мир".
16 приложений, разделенные по классам, будут утверждать ежегодно.
Выбор приложений будет проводить министерство цифрового развития, в формате рейтинга. Эти списки министерство будет отправлять в правительство. Для 2020 года дедлайн подачи списка - 15 декабря. А вот постановление вступает в силу с 2021 года.
Для того, чтобы попасть в отбор, у программы должно быть не менее полумиллиона пользователей ежегодно. Также в отбор не могут попасть программы, в отношении которых суд выносил решение об ограничении распространения и те, которые в течение трех лет каким-то образом нарушил российское законодательство о персональных данных. Ну и очевидное третье требование - интерфейс полностью локализованный на русский язык.
Для того, чтобы попасть в отбор, у программы должно быть не менее полумиллиона пользователей ежегодно. Также в отбор не могут попасть программы, в отношении которых суд выносил решение об ограничении распространения и те, которые в течение трех лет каким-то образом нарушил российское законодательство о персональных данных. Ну и очевидное третье требование - интерфейс полностью локализованный на русский язык.
Такое вот нововведение призвано избежать необходимости покупать дополнительные программы. Авторы инициативы также убеждены, что это позволит сократить злоупотребления со стороны иностранных компаний и повысит востребованность российских программ на рынке.
Источник:
Ссылки по теме:
- Теперь они не только у собак! Вживленные под кожу чипы контролируют жизнь россиян
- Роскомнадзор: отрицание, гнев, гнев, гнев, принятие Telegram
- Реалистичные секс-роботы - конец человеческих отношений
- Жеребьёвка ЧМ-2018 по футболу: неожиданные итоги и сумасшедшая реакция
- Песков сообщил, что Кремль артистов поддерживать во время пандемии не будет
Метки: гаджеты новости приложения путин россия технологии
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
1)Производители и так пихают кучу ненужного дерьма которое хрен без рута удалишь, а тут ещё добавят... Как будто пользователь сам не может через маркет установить нужную ему прогу.
2)И самое главное! Я почему-то не сомневаюсь, что производителю придётся платить за установку этих "16 отечественных приложений". А на кого он переложит эту оплату? Правильно - на покупателя. То есть нас заставят покупать эти "16 отечественных приложений" которые может нафиг никому не нужны!
неплохо однако
вопрос № 1 -
как вы думаете, бесплатно ли эти приложения будут получать производители девайсов, продающих их на територии РФ?
вопрос № 2 -
на чьи плечи ляжет конечная оплата приложений, приобретенных продавцом?
вопрос № 3 -
требует ли принудительного насаждения востребованый продукт?
подсказка на вопрос 1-2:
"кнопка" ГЛОНАСС на все авто
подсказка на вопрос 3:
тарифы ТКО
Ну ниче. На каждый преинсталл найдутся кастомные сборки на одном известном ресурсе.
ЗЫ.
Вот только нахрена в смартах и планшетах для детей, например, всякие госуслуги и прочие сберонлайны, косвенно упомянутые в том самом постановлении, я не понимаю....
"но это будут браузеры, мессенджеры, навигаторы, браузеры,"
"16 приложений, разделенные по классам"
"будет проводить министерство цифрового развития, в формате рейтинга"
"те, которые в течение трех лет каким-то образом нарушил"
"интерфейс полностью локализованный на русский язык"
minimalism, не пишите больше - это не Ваше
Тогда его/их не нужно будет навязывать и люди сами будут их искать и скачивать?
Ах, ну да, лучше впилить кучу ненужных файлов в нормальный новый телефон, заодно повысить его стоимость....
Когда же они там нажрутся в своей Госдуме?!!!!