С нового года на гаджетах россиян обязали установить 16 отечественных приложений

Выбор приложений будет проводить министерство цифрового развития, в формате рейтинга. Эти списки министерство будет отправлять в правительство. Для 2020 года дедлайн подачи списка - 15 декабря. А вот постановление вступает в силу с 2021 года.



Для того, чтобы попасть в отбор, у программы должно быть не менее полумиллиона пользователей ежегодно. Также в отбор не могут попасть программы, в отношении которых суд выносил решение об ограничении распространения и те, которые в течение трех лет каким-то образом нарушил российское законодательство о персональных данных. Ну и очевидное третье требование - интерфейс полностью локализованный на русский язык.