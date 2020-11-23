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С нового года на гаджетах россиян обязали установить 16 отечественных приложений

С нового года на гаджетах россиян обязали установить 16 отечественных приложений (2 фото)

Автор:
23 ноября 2020 20:08
Сообщество : Жить в России
Метки: гаджеты   новости   приложения   путин   россия   технологии   
2518
2
В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон, который запрещает продавать технику (смартфоны и компьютеры в том числе), без предустановленного российского ПО.

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Метки: гаджеты   новости   приложения   путин   россия   технологии   
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7k
Михаил 2 часа назад
А эти приложения можно будет потом удалить?
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16k
иванов дмитрий 7 минут назад
признаться , я задолбался яндекс отовсюду выковыривать.
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5k
АлександрЧестный 13 минут назад
Из всего только госуслуги (но его и так кому надо поставят). Яндекс ни когда ни чего из него. Его блин порой случайно пропустишь при установке чего на комп (как и мейл) и мучаешься удалением.
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5k
АлександрЧестный 6 минут назад
А кстати на счет слежения. Попробуйте просто поговорить в (у) телефона (как в заблокированном так и включенном экране)о чем то что вы ни когда не искали в интернете (с включенным интернетом). Например Бетономешалка, мультиметр итд. А потом полазите в интернете и контекстная реклама будет намекать о это. Реально такое было когда со знакомым разговаривал и показывал ему мультиметры на своем телефоне, но он при этом не искал их на своем но реклама ему их показывала обильно.
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51
vitros666 21 минуту назад
Ну вы все и овощи, вы когда покупаете смартфон, на нем установлено куча треша и он вас устраивает. Глупые лицемеры. Наш треш не будет отличаться от их треша и так делает почти любая страна. Мы лишь сейчас. Вам, головоногим не понять конечно, будете кукарекать про резину, гимн, путинку и прочую ересь, либеральный рак.
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19k
Юрьевич 22 минуты назад
Вот идиоты... Точнее нет, они не идиоты. это нас за идиотов держат.

1)Производители и так пихают кучу ненужного дерьма которое хрен без рута удалишь, а тут ещё добавят... Как будто пользователь сам не может через маркет установить нужную ему прогу.
2)И самое главное! Я почему-то не сомневаюсь, что производителю придётся платить за установку этих "16 отечественных приложений". А на кого он переложит эту оплату? Правильно - на покупателя. То есть нас заставят покупать эти "16 отечественных приложений" которые может нафиг никому не нужны!
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1k
Андрей 23 минуты назад
тетрис ?
неплохо однако
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16k
иванов дмитрий Андрей 10 минут назад
в 16 различных вариантах ))))
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10
Миша Полчаса назад
Без установленного российского ПО попавшихся пользователей будут штрафовать, и раз в неделю обязательно являться на техосмотр. Путин забыл еще принудительно на каждую машину по российскому мотору поставить.
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43k
noName 39 минут назад
Вас приветствует мастер настройки windows 10!Осталось совсем чуть чуть,настройка и установка пакета "Яндекскуйня"...
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638
Веселый Пук 41 минуту назад
Дармоеды херовы. Поднимайте промышленность и сельское хозяйство, медицину и образование. Телефон хоть российский сделайте. Приложения б. л. я. д. ь они придумали.
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664
Арам Текнеджян 42 минуты назад
Ну что, господа, кто то ещё не верит в "большого брата" и Северную Корею?...
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787
Карл Такойто 43 минуты назад
Так за вами будет проще следить и иметь доступ к вашей информации))То же самое в принципе делают везде,только хранится эта инфа на серверах в США(Айфоны),Китае,Южной Корее и т.д. В общем в странах где производят либо сами телефоны либо операционку под них,операционка понятно вся Американская , Ios или Android,ну а производители телефонов имеют возможность навешать на нее свои программы скрытые и не очень)) Россия ни телефонов ни операционных систем не производит,а в курсе быть хочется,поэтому кто то кого то вызвал и сказал ,,пиши закон,,
Касаться это будет только официальных телефонов,серые телефоны -с Aliexpress или просто из заграницы в чемодане привезенные понятно таких программ в своей памяти иметь не будут) Ну в смысле российских программ,забугорные понятно будут,но они и сейчас есть)
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7k
kaboza 51 минуту назад
ага,ща бл
ага,ща бл
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12k
Алексей 56 минут назад
А теперь...
вопрос № 1 -
как вы думаете, бесплатно ли эти приложения будут получать производители девайсов, продающих их на територии РФ?
вопрос № 2 -
на чьи плечи ляжет конечная оплата приложений, приобретенных продавцом?
вопрос № 3 -
требует ли принудительного насаждения востребованый продукт?
подсказка на вопрос 1-2:
"кнопка" ГЛОНАСС на все авто
подсказка на вопрос 3:
тарифы ТКО
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27k
lem02 57 минут назад
Еще обязать автодиллеров на все спорткары ставить резину МИ-16, на особо дорогие "КАМУ", вместо омывайки лить смесь Путинки с водой, подтираться российским лопухом... И гимн!
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20k
Russo Turisto 57 минут назад
Предвижу объявления: "Профессионально удалим приложения со смартфона. Недорого."
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11k
Альф 57 Russo Turisto 53 минуты назад
Стартап намечается однако
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9k
Некто Час назад
Думаю, что девелоперы не будут выпиливать свой софт, а тупо добавят эти самые 16. И свободному месту придёт полный ЙокЪ.
Ну ниче. На каждый преинсталл найдутся кастомные сборки на одном известном ресурсе.
ЗЫ.
Вот только нахрена в смартах и планшетах для детей, например, всякие госуслуги и прочие сберонлайны, косвенно упомянутые в том самом постановлении, я не понимаю....
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6k
Pillin Alex Некто 59 минут назад
Чтобы ребенок имел возможность беспалевно пожаловаться на своих родителей.
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4k
Безроду Безплемени Час назад
Что то напомнило
Что то напомнило
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4k
Leo Sun Час назад
"теперь, в обязательном порядке"
"но это будут браузеры, мессенджеры, навигаторы, браузеры,"
"16 приложений, разделенные по классам"
"будет проводить министерство цифрового развития, в формате рейтинга"
"те, которые в течение трех лет каким-то образом нарушил"
"интерфейс полностью локализованный на русский язык"


minimalism, не пишите больше - это не Ваше
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2k
VL Час назад
ну если выбор будет министерство проводить, то я, мля, спокоен...
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9k
Великий Кормчий Час назад
А что если сделать реально нормальное приложение/приложения которые действительно будут работать, будут полезными и удобными?
Тогда его/их не нужно будет навязывать и люди сами будут их искать и скачивать?
Ах, ну да, лучше впилить кучу ненужных файлов в нормальный новый телефон, заодно повысить его стоимость....
Когда же они там нажрутся в своей Госдуме?!!!!
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2k
VL Великий Кормчий Час назад
очевидно же, что никогда.
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1k
Антон Великий Кормчий Час назад
Да ну, бред какой-то
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7k
Сергей Час назад
Кстати, а какой у нас популярный отечественный мессенджер?
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27k
lem02 Сергей Час назад
Lubynka.dom1 - отличный мессенджер. И устанавливать не надо. Уже...
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8k
Касьян Пуздой Сергей Час назад
вконтакте, телеграм.
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7k
Сергей lem02 49 минут назад
Кто о чем, а вшивый - о бане.
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7k
Сергей Касьян Пуздой 48 минут назад
Ну у телеграмма терки с Роспотребнадзором. А ВК с это же социальная сеть. Или они ещё и мессенджер отдельно сделали?
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