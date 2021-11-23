"Стыдно! Недостойно!": митрополит Тихон поругал монашку за отсутствие маски на богослужении

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Во время богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря митрополит Тихон, которого называют "духовником Путина", строго отчитал женщину без маски.
В сети появилось видео с богослужения, которое прервал митрополит Тихон, чтобы отругать женщину без маски, находившуюся в толпе верующих.
"Женщина, я не знаю как вас зовут, оденьте маску, пожалуйста. Посмотрите, все вокруг слушают то, что говорят, а вы без маски стоите. Почему такое неуважение к людям? Оденьте, пожалуйста. Я не буду продолжать пока вы не оденете или не выйдете. Оденьте маску. Так нельзя, так пренебрежительно относиться к людям, которые рядом, нельзя. Как заболел умерший наш отец Георгий? Вот так же! Кто-то стоял и дышал на него. Ну как же так?! Еще монашеское одели. Стыдно! Недостойно монашества такое поведение!" – сказал митрополит.
"Женщина, я не знаю как вас зовут, оденьте маску, пожалуйста. Посмотрите, все вокруг слушают то, что говорят, а вы без маски стоите. Почему такое неуважение к людям? Оденьте, пожалуйста. Я не буду продолжать пока вы не оденете или не выйдете. Оденьте маску. Так нельзя, так пренебрежительно относиться к людям, которые рядом, нельзя. Как заболел умерший наш отец Георгий? Вот так же! Кто-то стоял и дышал на него. Ну как же так?! Еще монашеское одели. Стыдно! Недостойно монашества такое поведение!" – сказал митрополит.
В итоге служба продолжилась, когда монашка надела маску.
Митрополит Тихон является председателем патриаршего совета по культуре и членом совета при президенте РФ по культуре и искусству. Он известен своими прогрессивными взглядами, поддерживает вакцинацию и ограничения против коронавируса.
Митрополит Тихон является председателем патриаршего совета по культуре и членом совета при президенте РФ по культуре и искусству. Он известен своими прогрессивными взглядами, поддерживает вакцинацию и ограничения против коронавируса.
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Ну, митрополит Тихон тоже призывал вакцинироваться. В его епархии столько священников и монахов умерло - жуть. А народ всё с кьюар кодами борется.— жена Цезаря - Эстер (@SamsKsenia) November 23, 2021
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Почему в хозмаг или кафе нельзя, а сюда можно? А если все с "куарами", то чего бояться? Как в маске к кресту прикладываться или иконе?
Блин, столько вопросов возникает...
но в церковь больше не хожу.
А как на счёт этого??
Кадило крутится,лавеха мутится