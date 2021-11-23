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"Стыдно! Недостойно!": митрополит Тихон поругал монашку за отсутствие маски на богослужении

"Стыдно! Недостойно!": митрополит Тихон поругал монашку за отсутствие маски на богослужении (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 20:04
Сообщество : Пандемия
Метки: Михайловский собор   богослужение   вера   маска   митрополит Тихон   монахиня   порицание   
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Во время богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря митрополит Тихон, которого называют "духовником Путина", строго отчитал женщину без маски.
В сети появилось видео с богослужения, которое прервал митрополит Тихон, чтобы отругать женщину без маски, находившуюся в толпе верующих.

"Женщина, я не знаю как вас зовут, оденьте маску, пожалуйста. Посмотрите, все вокруг слушают то, что говорят, а вы без маски стоите. Почему такое неуважение к людям? Оденьте, пожалуйста. Я не буду продолжать пока вы не оденете или не выйдете. Оденьте маску. Так нельзя, так пренебрежительно относиться к людям, которые рядом, нельзя. Как заболел умерший наш отец Георгий? Вот так же! Кто-то стоял и дышал на него. Ну как же так?! Еще монашеское одели. Стыдно! Недостойно монашества такое поведение!" – сказал митрополит.
В итоге служба продолжилась, когда монашка надела маску.

Митрополит Тихон является председателем патриаршего совета по культуре и членом совета при президенте РФ по культуре и искусству. Он известен своими прогрессивными взглядами, поддерживает вакцинацию и ограничения против коронавируса.

Источник:

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Метки: Михайловский собор   богослужение   вера   маска   митрополит Тихон   монахиня   порицание   
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997
Иннокентий Час назад
А он сам-то почему без маски?

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298
Flexx U 7 минут назад
А кули сам без маски
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48k
doker 11 минут назад
А у всех QR- коды есть? Кто проверяет?
Почему в хозмаг или кафе нельзя, а сюда можно? А если все с "куарами", то чего бояться? Как в маске к кресту прикладываться или иконе?

Блин, столько вопросов возникает...
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19k
иванов дмитрий Полчаса назад
наверно поэтому , верить в Бога я не перестал,
но в церковь больше не хожу.
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68k
Пётровыч Полчаса назад
Ой вы посмотрите, без маски стоит))
А как на счёт этого??
Ссылка www.youtube.com
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Не вижу ни чего предосудительного в действиях товарища. Что трудно было тётке маску надеть? Попы тоже стали просвещённые сейчас. По первости, когда всё началось, тоже много чего говорили. А как выкосило приличное количество, так и маски стали призывать носить. Это раз. Во вторых классическая русская православная церковь ни когда(ни когда!) не была против царя, императора, правителя(пусть он даже большевик или партийный деятель). Русская православная церковь всегда была инструментом влияния на народ в руках власти(любой). Ни чего нового в этом нет. Что касаемого его самого без маски. Смею предположить, что он соблюдает дистанцию и много чего говорит в этом момент. По этому и без маски. И да. Конечно. В идеале он тоже должен быть в маске. Но сколько мы видим, когда первые лица государства(не только у нас, Байден например постоянно) и не только первые лица, перед выступление снимают маску в помещении. Так что ни чего крамольного в действиях я, как атеист не вижу. Просто очередное нагнетание. На ровном месте.
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13k
aalexey3 41 минуту назад
Фарисеи... Христос таких пинками из храма гнал...
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674
Алексей Маз 42 минуты назад
Очень убедительно сказал! Все равно что проповедовать ЗОЖ с сигаретой в зубах.
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674
Алексей Маз 43 минуты назад
Очень убедительно сказал. Все равно, что проповедовать ЗОЖ с бутылкой в руке и сигаретой в зубах.
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6k
Troll 53 минуты назад
А как же излюбленное поповское утверждение, что бог сам знает кому сколько времени отмерянно? Или они сами в него не верят?
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15k
Hairy. 59 минут назад
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3k
Egoro Час назад
А сам?
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9k
Vacony Час назад
вертятся и так и сяк... при любых меняющихся обстоятельствах будет на вес ответ ...
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418
Снежный Барс Час назад
Лицемерие с его стороны говорить о маске
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835
Darki Час назад
Как же уже тошнит от этих церковных лицемеров,шутов в рясах,а люди всё идут и идут к ним,несут пожертвования,в надежде на мифическое спасение от какой нить фигни,от выдуманного чертилы который якобы сидит на небесах.
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20k
Ego sum qui sum 2 часа назад
мне старые цирковые представления больше нравились с львами и клоунами, этот новый цирк с мужиками в черных платьях и долбанутыми старушками как то не очень.
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