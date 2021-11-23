"Стыдно! Недостойно!": митрополит Тихон поругал монашку за отсутствие маски на богослужении

В сети появилось видео с богослужения, которое прервал митрополит Тихон, чтобы отругать женщину без маски, находившуюся в толпе верующих.



"Женщина, я не знаю как вас зовут, оденьте маску, пожалуйста. Посмотрите, все вокруг слушают то, что говорят, а вы без маски стоите. Почему такое неуважение к людям? Оденьте, пожалуйста. Я не буду продолжать пока вы не оденете или не выйдете. Оденьте маску. Так нельзя, так пренебрежительно относиться к людям, которые рядом, нельзя. Как заболел умерший наш отец Георгий? Вот так же! Кто-то стоял и дышал на него. Ну как же так?! Еще монашеское одели. Стыдно! Недостойно монашества такое поведение!" – сказал митрополит.