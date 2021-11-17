Жители Британских островов освоили культуру чаепития примерно во второй половине XIX века. Изначально они предпочитали светлые и белые чаи. Но ближе к концу позапрошлого столетия стали употреблять больше темного чая.

До того момента, пока не был построен Суэцкий канал, товар, поставляемый в Британию, серьезно терял в качестве. И неудивительно, поскольку герметичной упаковки тогда еще не было. Высокий уровень влажности и постоянное заливание тюков с товаром водой, естественно, не способствовали улучшению вкусовых и ароматических характеристик чайного листа.

Но прагматичные британцы не желали выбрасывать деньги на ветер и употребляли и несколько подпорченный чай. Он особенно ценился в кругах аристократии. Однако в первоначальном состоянии продукт использовать было практически невозможно.

Вероятнее всего, народ и придумал разбавлять невкусный, но модный трендовый напиток молоком, чтобы сделать мерзкий вкус более удобоваримым. К слову, если обратиться к истории какао и кофе, то можно сделать аналогичный вывод. Необходимо также учитывать, что помимо проблем с транспортировкой местная вода тоже не отличается особым уровнем качества. Что, конечно, сказывается и на вкусе готового настоя.