Чай с молоком любят многие, поскольку этот напиток отличает более мягкий вкус. К тому же при соединении обоих компонентом снижается их негативное действие на организм: чайные алкалоиды меньше раздражают слизистую, а молоко лучше усваивается. Как и почему появилась такая традиция, и действительно ли реальное объяснение дальше от поэтичной картины с оригинальными чайными ритуалами?
Жители Британских островов освоили культуру чаепития примерно во второй половине XIX века. Изначально они предпочитали светлые и белые чаи. Но ближе к концу позапрошлого столетия стали употреблять больше темного чая.
До того момента, пока не был построен Суэцкий канал, товар, поставляемый в Британию, серьезно терял в качестве. И неудивительно, поскольку герметичной упаковки тогда еще не было. Высокий уровень влажности и постоянное заливание тюков с товаром водой, естественно, не способствовали улучшению вкусовых и ароматических характеристик чайного листа.
Но прагматичные британцы не желали выбрасывать деньги на ветер и употребляли и несколько подпорченный чай. Он особенно ценился в кругах аристократии. Однако в первоначальном состоянии продукт использовать было практически невозможно.
Вероятнее всего, народ и придумал разбавлять невкусный, но модный трендовый напиток молоком, чтобы сделать мерзкий вкус более удобоваримым. К слову, если обратиться к истории какао и кофе, то можно сделать аналогичный вывод. Необходимо также учитывать, что помимо проблем с транспортировкой местная вода тоже не отличается особым уровнем качества. Что, конечно, сказывается и на вкусе готового настоя.
Существует еще одно – более деликатное объяснение добавления в чай молока. Считается, что оно защищает тонкий фарфор, используемый для изготовления сервизов, от налета и растрескивания.
Естественно, представители знати в Великобритании организовывали чаепития в виде целых церемоний, старательно пуская друг другу пыль в глаза и используя невероятно дорогие сервизы. Правда, поверить в это объяснение сложно, поскольку культура чаепития в Китае, насчитывающая уже тысячи лет, предполагает употребление чая без молока, но тоже из фарфоровой посуды. При этом у китайцев она не покрывается налетом и не растрескивается.
А как вы считаете, правдоподобна ли версия, в соответствии с которой изначально молоко использовали в качестве улучшителя? Нравится ли вам такое сочетание, или молоко только портит вкус чайного настоя?
Источник:
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Кстати, тоже люблю. Но не заварка+вода, а уже туда молоко.
Завариваю крепкий чай. Наливаю в кружку (0,6 мл) сперва молоко, примерно треть, потом доливаю до верха заваркой.
Именно в такой последовательности. И никакого кипятка.
Вкус напитка "чай в молоко" отличается от вкуса "молоко в чай". оттенок цвета тоже.