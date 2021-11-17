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Чай с молоком: гармоничный дуэт или вынужденная мера?

Чай с молоком: гармоничный дуэт или вынужденная мера? (2 фото)

Автор:
17 ноября 2021 12:02
Сообщество : Еда
Метки: версия   вкус   молоко   объяснение   почемучка   сочетание   улучшение   чай   
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Чай с молоком любят многие, поскольку этот напиток отличает более мягкий вкус. К тому же при соединении обоих компонентом снижается их негативное действие на организм: чайные алкалоиды меньше раздражают слизистую, а молоко лучше усваивается. Как и почему появилась такая традиция, и действительно ли реальное объяснение дальше от поэтичной картины с оригинальными чайными ритуалами?

Жители Британских островов освоили культуру чаепития примерно во второй половине XIX века. Изначально они предпочитали светлые и белые чаи. Но ближе к концу позапрошлого столетия стали употреблять больше темного чая.

До того момента, пока не был построен Суэцкий канал, товар, поставляемый в Британию, серьезно терял в качестве. И неудивительно, поскольку герметичной упаковки тогда еще не было. Высокий уровень влажности и постоянное заливание тюков с товаром водой, естественно, не способствовали улучшению вкусовых и ароматических характеристик чайного листа.

Но прагматичные британцы не желали выбрасывать деньги на ветер и употребляли и несколько подпорченный чай. Он особенно ценился в кругах аристократии. Однако в первоначальном состоянии продукт использовать было практически невозможно.

Вероятнее всего, народ и придумал разбавлять невкусный, но модный трендовый напиток молоком, чтобы сделать мерзкий вкус более удобоваримым. К слову, если обратиться к истории какао и кофе, то можно сделать аналогичный вывод. Необходимо также учитывать, что помимо проблем с транспортировкой местная вода тоже не отличается особым уровнем качества. Что, конечно, сказывается и на вкусе готового настоя.


Существует еще одно – более деликатное объяснение добавления в чай молока. Считается, что оно защищает тонкий фарфор, используемый для изготовления сервизов, от налета и растрескивания.

Естественно, представители знати в Великобритании организовывали чаепития в виде целых церемоний, старательно пуская друг другу пыль в глаза и используя невероятно дорогие сервизы. Правда, поверить в это объяснение сложно, поскольку культура чаепития в Китае, насчитывающая уже тысячи лет, предполагает употребление чая без молока, но тоже из фарфоровой посуды. При этом у китайцев она не покрывается налетом и не растрескивается.

А как вы считаете, правдоподобна ли версия, в соответствии с которой изначально молоко использовали в качестве улучшителя? Нравится ли вам такое сочетание, или молоко только портит вкус чайного настоя?

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Метки: версия   вкус   молоко   объяснение   почемучка   сочетание   улучшение   чай   
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Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Чай с молоком традиционно пьют далеко не только британцы. Они - это стереотип, в списке любителей чая с молоком они ближе к концу.
Кстати, тоже люблю. Но не заварка+вода, а уже туда молоко.
Завариваю крепкий чай. Наливаю в кружку (0,6 мл) сперва молоко, примерно треть, потом доливаю до верха заваркой.
Именно в такой последовательности. И никакого кипятка.
Вкус напитка "чай в молоко" отличается от вкуса "молоко в чай". оттенок цвета тоже.
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SuperTroll 2 часа назад
Истинный английский лорд)) Горячий чай с молоком, в степи, в +50 самое то

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