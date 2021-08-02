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Супруги только в отпуске узнали, что купленная одежда имеет скрытое послание для извращенцев

Супруги только в отпуске узнали, что купленная одежда имеет скрытое послание для извращенцев (3 фото)

Автор:
02 августа 2021 14:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ананас   извращенцы   купальник   одежда   свингеры   сша   
4864
3
Американцы перед отпуском приобрели одежду для купания с милым тропическим фруктом. Но позже оказалось, что ананас – это тайный пароль.
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Метки: ананас   извращенцы   купальник   одежда   свингеры   сша   
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46  комментариев
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, сегодня ночью соседу на крыльцо ананас поставлю. Не хрена полгода двести рублей, занятые на пиво, не отдавать!
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124k
Аааа 3 минуты назад
Она нас, а мы ее
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21k
Russo Turisto 15 минут назад
Куплю себе такую футболку и пофигу кто что там думает. Я только о значении фруктов еще не парился! Охренеть!

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115
Русскiй Инвалидъ 16 минут назад
WTF?
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1k
голландец Полчаса назад
Какой тут скрытый смысл?

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105
Сергей 37 минут назад
Анекдот про Вовочку и ананас заиграл новыми красками
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28k
Кот Баюн 44 минуты назад
Бред какой-то, да ипал я в рот кто там что себе придумал и считает, радуга нынче для геев, ананас для свингеров, докатились...
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939
zenon 55 минут назад
Сара, ты заболела? Это почему? Утром я видела как из твоей квартиры вышел врач и я подумала, что ты заболела. Софа, если от тебя утром выходит военный, я не думаю, что началась война!
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392
Андрей Ы. zenon 22 минуты назад
А если выходит военный врач?
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−178
arcush Час назад
Ой беда... А как думец так с ананосом в мозге! Их семицветит пересидент... Вот такая у нас власть половая... Мы их нет , а они нас в любую сторону! От прививки до пенсии!
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3k
Maikie Час назад
Теперь я знаю что подарить жене...))
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378
Мурчелло Час назад
Вот же подлая семейка.Всех заложили.
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9k
Шурум-бурум Час назад
теперь понятно, почему некоторые люди носят одежду с изображением медведя
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Медведи_(субкультура)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Медведи_(субкультура)
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5k
maclay Час назад
Тема не раскрыта, а где остальные свингерши ?
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28k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
Пара приходит к сексопатологу и жалуются что секс у них в последнее время какой то холодный, нет той страсти что было раньше.
Врач говорит:
- Ну даже не знаю чем помочь. Я что нибудь придумаю и с вами свяжусь.
Те уходят и в кабинет заходит другая пара с той же проблемой.
Врач:
-Знате что, вот только что от меня вышла пара,попробуйте обменятся с ними.
Ну те выходят, догоняют их, и после небольших переговоров снимают два номера в гостинице и меняются партнерами.
Утром двое обмененных партнеров разговаривают:
- Вот классный доктор, такую идею классную дал, давно такого страстноно секса не было...
- Ты прав, давно такого страстного секса не было. А теперь давай пойдем посмотрим как поживают наши девочки...
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22k
SerGProS 2 часа назад
Прямо-таки там на каждом углу прошаренные свингер пары тусуются
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378
Мурчелло SerGProS Час назад
Место встречи изменить нельзя.
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50
Артем Кондрашов 2 часа назад
Производители одежды тоже удивились
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378
Мурчелло Артем Кондрашов Час назад
Да нифига.А у кого они заказывали?
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8k
krivsan 2 часа назад
Звонок в дверь. На пороге - сосед с листом бумаги и ручкой.
- В групповом сексе участвовать будешь?
- А кто участвует?
- Ты, я и твоя жена.
- Вот еще! Конечно не буду!
- Ну тогда я тебя вычеркиваю...
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
А где фото с вечеринки?
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7k
KarabasBarabas 2 часа назад
Придумают всякую х.у.*ню, тайный пароль... Что тогда это, сложно представить...

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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
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8k
krivsan 2 часа назад
вот живи жизнь и таких тонкостей не знать,
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