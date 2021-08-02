Супруги только в отпуске узнали, что купленная одежда имеет скрытое послание для извращенцев

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Американцы перед отпуском приобрели одежду для купания с милым тропическим фруктом. Но позже оказалось, что ананас – это тайный пароль.
Супружеская пара, отправляясь в отпуск, решила выделиться и купила купальник и плавки с ананасами. Однако по приезду на отдых супруги обратили внимание, что незнакомцы им подмигивают, флиртуют и оказывают знаки внимания.
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Оказалось, что муж и жена попали в щекотливую ситуацию. Ананас является неким символом для свингеров. Если устраивается свингерская вечеринка, то фрукт ставят на крыльцо или на почтовый ящик. И тогда гости никогда не перепутают дом.
Точно также пары узнают друг друга на отдыхе – достаточно мужу и жене одеть одежду или аксессуары с ананасом.
Точно также пары узнают друг друга на отдыхе – достаточно мужу и жене одеть одежду или аксессуары с ананасом.
@linjeanw
Oops no one told me 🍍🍍🍍#notswingers #oops #pineapple #ididntknow #fy♬ original sound - Funny Tiktoks
Женщина рассказала об этом в "Тиктоке" и ролик уже посмотрело более 3,2 млн человек. Для многих пользователей соцсетей это признание стало открытием.
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https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Медведи_(субкультура)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Медведи_(субкультура)
Пара приходит к сексопатологу и жалуются что секс у них в последнее время какой то холодный, нет той страсти что было раньше.
Врач говорит:
- Ну даже не знаю чем помочь. Я что нибудь придумаю и с вами свяжусь.
Те уходят и в кабинет заходит другая пара с той же проблемой.
Врач:
-Знате что, вот только что от меня вышла пара,попробуйте обменятся с ними.
Ну те выходят, догоняют их, и после небольших переговоров снимают два номера в гостинице и меняются партнерами.
Утром двое обмененных партнеров разговаривают:
- Вот классный доктор, такую идею классную дал, давно такого страстноно секса не было...
- Ты прав, давно такого страстного секса не было. А теперь давай пойдем посмотрим как поживают наши девочки...
- В групповом сексе участвовать будешь?
- А кто участвует?
- Ты, я и твоя жена.
- Вот еще! Конечно не буду!
- Ну тогда я тебя вычеркиваю...