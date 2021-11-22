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Необыкновенное зрелище: в Индии сразу три королевские кобры обвились вокруг дерева

Необыкновенное зрелище: в Индии сразу три королевские кобры обвились вокруг дерева (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 12:58
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Индия   дикая природа   животные   заповедник   змеи   
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Работник заповедника выпустил трех спасенных змей на волю, но вместо того, чтобы уползти и спрятаться в траве или кустах, все три обвились вокруг дерева.

На прошлой неделе Нилеш Ванкхеде, 32-летний гид заповедника Мельгхат-Тайгер в штате Махараштра, поймал змей в трех разных местах в деревне Харисал, прилегающей к заповеднику.

«Я забрал их из деревни после того, как их заметили в трех разных местах, — объяснил Ванкхеде. — Одну поймали в офисе лесничества, другая была в коровнике, а третья пряталась в хижине. После этого я вместе с другом принес их в джунгли, чтобы выпустить на волю. Как только я выпустил их из сумки, все три быстро забрались на дерево».

По словам Ванкхеде, кобры провисели на дереве около пятнадцати минут. «Я спас сотни змей за последние 20 лет, но никогда не видел такого зрелища... Было невероятно видеть их троих вместе», — сказал он.

Фотографии трех змей были опубликованы в группе Indian Wildlife в Facebook, пост собрал более 5600 лайков.

Королевские кобры могут достигать 5,5 метров в длину, что делает их самыми большими из всех ядовитых змей. При этом в их яде содержится достаточно нейротоксина, чтобы убить 20 человек или даже слона одним укусом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   дикая природа   животные   заповедник   змеи   
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8  комментариев
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Сергей 2 часа назад
У меня также, когда к жене приезжает её сестра с мамой
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17k
Serg2001 Минуту назад
"Одну поймали в офисе лесничества, другая была в коровнике, а третья пряталась в хижине"... Блин, хорошо, что наши гадючки не такие ядовитые, по домам не ползают и в нос тебя цапнуть не могут... )
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1k
Андрей Манахов 15 минут назад
Три девицы под окном, засиделись вечерком...
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6k
mr.Poher 16 минут назад
Корпоратив в бухгалтерии.
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37k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Испужалися))))
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Точно королевские?
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4k
Димка Смола/67 Час назад
три ремня )
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А ещё они называли тебя дранной шкурой
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