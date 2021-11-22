Необыкновенное зрелище: в Индии сразу три королевские кобры обвились вокруг дерева

Работник заповедника выпустил трех спасенных змей на волю, но вместо того, чтобы уползти и спрятаться в траве или кустах, все три обвились вокруг дерева.
На прошлой неделе Нилеш Ванкхеде, 32-летний гид заповедника Мельгхат-Тайгер в штате Махараштра, поймал змей в трех разных местах в деревне Харисал, прилегающей к заповеднику.
«Я забрал их из деревни после того, как их заметили в трех разных местах, — объяснил Ванкхеде. — Одну поймали в офисе лесничества, другая была в коровнике, а третья пряталась в хижине. После этого я вместе с другом принес их в джунгли, чтобы выпустить на волю. Как только я выпустил их из сумки, все три быстро забрались на дерево».
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По словам Ванкхеде, кобры провисели на дереве около пятнадцати минут. «Я спас сотни змей за последние 20 лет, но никогда не видел такого зрелища... Было невероятно видеть их троих вместе», — сказал он.
Фотографии трех змей были опубликованы в группе Indian Wildlife в Facebook, пост собрал более 5600 лайков.
Королевские кобры могут достигать 5,5 метров в длину, что делает их самыми большими из всех ядовитых змей. При этом в их яде содержится достаточно нейротоксина, чтобы убить 20 человек или даже слона одним укусом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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