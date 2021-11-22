Необыкновенное зрелище: в Индии сразу три королевские кобры обвились вокруг дерева

На прошлой неделе Нилеш Ванкхеде, 32-летний гид заповедника Мельгхат-Тайгер в штате Махараштра, поймал змей в трех разных местах в деревне Харисал, прилегающей к заповеднику.

«Я забрал их из деревни после того, как их заметили в трех разных местах, — объяснил Ванкхеде. — Одну поймали в офисе лесничества, другая была в коровнике, а третья пряталась в хижине. После этого я вместе с другом принес их в джунгли, чтобы выпустить на волю. Как только я выпустил их из сумки, все три быстро забрались на дерево».