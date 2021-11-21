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«Масштабные» проблемы: почему в моделировании размеры техники такие странные и откуда они взялись

«Масштабные» проблемы: почему в моделировании размеры техники такие странные и откуда они взялись (15 фото)

Автор:
21 ноября 2021 10:37
Метки: интересное   история   масштаб   моделирование   хобби   
839
15
Моделирование – одно из тех занятий, которое не устаревает. Это хобби вот уже на протяжении века объединяет разные поколения. Но задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему у той или иной техники разные общепринятые масштабы? Или почему масштаб модели «Москвича» равен 1:43? Почему не 1:40? Так ведь было бы логичней и удобней для производителя? Но нет, у устоявшейся размерной «сетки» своя история и свои секреты…
Одно из самых любимых хобби в СССР было автомоделирование. Впрочем, для многих взрослых мужчин оно остается таковым и поныне. И если вы занимались или занимаетесь моделированием, то знаете, что у каждого типа техники есть общепринятый стандартный масштаб.
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Что там с поездами?

В моделях железных дорог разыгралась курьезная история. До начала создания международной федерации любителей железных дорог в 50-х годах XX века, фирмы выпускающие модели поездов и паровозов, изготавливали их кто во что горазд. У коллекционеров от такой «разноголосицы» знатно подгорало. И только после введения стандартов за основной масштаб был принят 1:45. Этот размер являлся точкой отсчета и его назвали «0».

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: интересное   история   масштаб   моделирование   хобби   
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7  комментариев
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5k
ZmeyUA Час назад
ГДРовские самолеты были 1:100. В детстве собрал ВСЮ серию
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939
D12735 Час назад
Для удобства перевода размеров корабль изначально строился «фут за дюйм», «два фута за дюйм» и так далее. И поскольку в футе 12 дюймов (1 фут равен 2,54 см) получались известные нам в сегодняшнем моделировании масштабы: 1:12, 1:24 и кратные им.
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В 1 футе 2,54см? Тогда сколько в дюйме? Внимательней надо быть.
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1k
bigkoss Час назад
У звезды есть модели танчиков 1:100
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123k
Игорь 2 часа назад
Даёшь действующую модель крейсера "Варяг", в натуральную величину!
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1k
andretry 2 часа назад
Сборные масштабные модели придумали англичане. ( адмиралтейские модели кораблей не являлись сборными в этом смысле, это было готовое изделие). Они же придумали и масштаб 1/72, т.е. в 1 дюйме 6 футов. Первая в мире сборная масштабная модель (автожир Сьервы в 1/72) была выпущена фирмой Skybirds в 1935 году. Эти комплекты были разработаны Джеймсом Хэем Стивенсом. Набор содержал выпиленные по контуру деревянные заготовки, проволочные стойки шасси, свинцовые колёса, детали из жести и кусок наждачной бумаги. Наборы предназначались для обучения сборщиков самолетов. Они были спроектированы так, чтобы строиться аналогично настоящему самолетостроению. Наборы якобы одобрены «образовательными и авиационными организациями». Это были первые в мире комплекты модели самолетов , изготовленные с постоянным масштабом 1:72.
Эта шкала позже была принята многими другими производителями моделей, такими как Frog и Airfix . Потом последовали другие модели, тоже деревянные, все в 72-м масштабе.
Skybirds также наладила выпуск моделей ангаров, автомобилей и прочих аксессуаров в том же масштабе.
До 1942 года Skybirds выпустила около 80 наименований, потом производство было прекращено, однако возобновилось после войны, всего Skybirds выпустила порядка 120 моделей.
В конце 40-х годов Skybirds обанкротилась и была куплена компанией Zang, выпуск сборных моделей был прекращен. Последней моделью Skybirds был МиГ-3, ставший одновременно и первой сборной моделью советского самолёта.

с форума "Коробка"
https://karopka.ru/forum/forum168/topic15207/https://karopka.ru/forum/forum168/topic15207/
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