«Масштабные» проблемы: почему в моделировании размеры техники такие странные и откуда они взялись

839
15
Моделирование – одно из тех занятий, которое не устаревает. Это хобби вот уже на протяжении века объединяет разные поколения. Но задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему у той или иной техники разные общепринятые масштабы? Или почему масштаб модели «Москвича» равен 1:43? Почему не 1:40? Так ведь было бы логичней и удобней для производителя? Но нет, у устоявшейся размерной «сетки» своя история и свои секреты…
Одно из самых любимых хобби в СССР было автомоделирование. Впрочем, для многих взрослых мужчин оно остается таковым и поныне. И если вы занимались или занимаетесь моделированием, то знаете, что у каждого типа техники есть общепринятый стандартный масштаб.
×
×
Лиаз 677М в масштабе 1:24. Автор этой реалистичной модели Андрей Мякоткин
Но некоторые из них вызывают вопросы. Например, почему у сборной модели автомобиля масштаб 1:43 или 1:87? И откуда вообще взялись такие размеры, почему бы их просто не сделать кратными 10? Для ответа на этот вопрос нужно окунуться в историю. И да, самые прозорливые наверняка уже догадались, что виновата английская система мер со своими дюймами. Но не только она. Виноватыми внезапно оказались и железнодорожные модели…
Как ни странно, но все началось с кораблей. Великобритания некогда властвовала над морями и океанами, имея огромный торговый и военный флот. Примерно с XVII века в Англии при постройке корабля сначала изготавливалась его очень точная уменьшенная модель. И этот маленький макет использовался как плаз и генеральный чертеж при строительстве настоящего судна. Более того, по модели даже измерялось приблизительное водоизмещение будущего корабля.
Для удобства перевода размеров корабль изначально строился «фут за дюйм», «два фута за дюйм» и так далее. И поскольку в футе 12 дюймов (1 фут равен 2,54 см) получались известные нам в сегодняшнем моделировании масштабы: 1:12, 1:24 и кратные им. Отсюда и пошла «дюймовая» традиция соотношения масштабов 1:6, 1:12,1:18, 1:24, 1:48…
Что там с поездами?
В моделях железных дорог разыгралась курьезная история. До начала создания международной федерации любителей железных дорог в 50-х годах XX века, фирмы выпускающие модели поездов и паровозов, изготавливали их кто во что горазд. У коллекционеров от такой «разноголосицы» знатно подгорало. И только после введения стандартов за основной масштаб был принят 1:45. Этот размер являлся точкой отсчета и его назвали «0».
К стандарту-то фирмы пришли, а вот к единому стандарту ширины колеи в Европе и Америке - нет. Трактовались они весьма вольно. Англичане, например, считают модели масштаба «0» («ноль») масштабом 1:43,5. В норме NEM 010 об этом написано так: "ширина колеи 32 мм, масштаб 1:45, модельный метр 22,2 мм». При этом дано примечание: «Во Франции и Великобритании до сих пор применяется масштаб 1:43.5. Модельный метр в этом случае равен 23.0 мм». (Колея та же – 32 мм). И, кстати, здесь содержится ответ на главный вопрос про самый популярный и «нестандартный» автомобильный масштаб: во Франции и Великобритании изначально работали с этим масштабом (1:43). И этот «ноль» позже распространился и на модели автомобилей.
Что касается других общепринятых масштабов железных дорог, то есть, конечно, среди них и покрупнее: 1:22 (I) ширина колеи 45 мм, 1:27 (II) – ширина колеи 57 мм, 1:22,6 (III) – ширина колеи 63,5 мм. Сейчас такие масштабы сборных моделей производят крайне редко. Самой популярной в итоге стал масштаб «половина нуля», «H0» (Half Null) – размер моделей железной дороги таким образом составляют 1:87. Но это все в прошлом.
Сегодня стандартные масштабы моделей железной дороги выглядят так: 1:32, 1:45, 1:87, 1:120, 1:160, 1:220. Иногда, но как устаревший, но допустимый еще используется масштаб 1:64.
Сегодня стандартные масштабы моделей железной дороги выглядят так: 1:32, 1:45, 1:87, 1:120, 1:160, 1:220. Иногда, но как устаревший, но допустимый еще используется масштаб 1:64.
И стоит знать важную вещь: ширина колеи всегда пересчитывается из расчета уменьшения не российского стандарта (1520 мм), а западноевропейского (1435 мм). Поэтому не удивляйтесь, когда будете собирать какой-нибудь бронепоезд "Имени Ленина" - его колея не будет кратной ширине российской колеи.
Автомобили
На главный вопрос мы уже ответили. Так как модели поездов появились раньше автомобилей (впрочем, и тогда машины использовались на железных дорогах в качестве «массовки», но проработанными моделями они, конечно не были). Интересный факт: первым, кто додумался делать модели автомобилей был Андре Ситроен. Именно благодаря ему сегодня мы имеет этот самый «нелогичный», скопированный с железнодорожных моделей масштаб 1:43.
Андре Ситроен преследовал маркетинговую цель, надеясь приучать детей с младых ногтей к своим «ситроенчикам». Однако масштаб производимых «Ситроеном» машинок был не совсем точным, хотя и сознательно сделанным близким к масштабу «0» железных дорог.
Первая модель автомобиля в точном масштабе 1:43 (то есть модель делали строго по чертежам в 43 раза меньше оригинала) появилась в 1951 году. Это был Peugeot 203 Berline от фирмы Dinky Toys.
Андре Ситроен преследовал маркетинговую цель, надеясь приучать детей с младых ногтей к своим «ситроенчикам». Однако масштаб производимых «Ситроеном» машинок был не совсем точным, хотя и сознательно сделанным близким к масштабу «0» железных дорог.
Первая модель автомобиля в точном масштабе 1:43 (то есть модель делали строго по чертежам в 43 раза меньше оригинала) появилась в 1951 году. Это был Peugeot 203 Berline от фирмы Dinky Toys.
Первая модель авто, которая ровно в 43 раза меньше оригинала - Peugeot 203 Berline
Если говорить о масштабах моделей автомобилей, то он значительно шире остальной техники: 1:12, 1:18, 1:20, 1:24, 1:25, 1:32, 1:87. Широко известный масштаб 1:43, о котором мы уже сказали достаточно, - коллекционный. В этом масштабе сборные модели-копии почти не выпускаются.
А вот у моделей мотоциклов все гораздо печальней, чем у авто. Их масштабы ограничены всего двумя размерами: 1:8 и 1:12.
Бронетехника и артиллерия
И этого типа техники тоже свои устоявшиеся масштабы. Абсолютное большинство моделей выпускается в масштабах 1:35 и 1:76. Правда, у ряда западных фирм наметилась тенденция к производству моделей в масштабе 1:72. Самым мелким в для бронетанковой технике считается масштаб 1:87. Но такую мелочь производит всего несколько фирм.
Авиация
Самый распространенный масштаб для моделей самолетов составляет 1:72. На Западе в масштабе 1:144 обычно выпускаются модели тяжелых многомоторных бомбардировщиков времен Второй мировой войны или современные пассажирские лайнеры. Впрочем, есть фирмы, которые в таком масштабе изготавливают и истребители.
Если говорить о последних тенденциях, то сегодня наиболее распространен масштаб 1:48. Гораздо реже можно встретить масштаб 1:32. И еще реже совсем «нестандартные» размеры: 1:20, 1:28, 1:40, 1:96, 1: 100.
Флот
У кораблей, к счастью, самыми распространенными масштабами являются «метрические»: 1:1200, 1:700, 1:600, 1:400, 1:350. Однако здесь есть одно большое «но». Многое зависит от размеров корабля-прототипа и фирмы-изготовителя модели.
Так, например, фирма REVELL выпускает эскадру Колумба в масштабе 1:90, клипер «Катти Сарк» — 1:96, «H.M.S. Bounty» - 1:110, немецкую подводную лодку периода второй мировой войны — 1:144, а советский авианосец «Варяг» в масштабе 1:720. Французская же фирма HELLER выпускает тот же «Катти Сарк» в масштабе 1:130.
В общем, общепринятого масштаба здесь нет. А если вы интересуетесь моделированием кораблей, то лучшим советом будет покупать модели у одного производителя.
В общем, общепринятого масштаба здесь нет. А если вы интересуетесь моделированием кораблей, то лучшим советом будет покупать модели у одного производителя.
Источник:
Еще крутые истории!
- "Сдам квартиру славянам": чем может грозить эта фраза в объявлении
- Рок мертв: где нашли последнее упокоение звезды русского рока?
- Как Сергей Мавроди кинул всю страну и оказался в Госдуме
- 14 невыносимых жлобов, которые даже за копейку готовы развязать настоящую войну
- Люди, которые могут собой гордиться
Метки: интересное история масштаб моделирование хобби
46
Понравилось46
Новости партнёров
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В 1 футе 2,54см? Тогда сколько в дюйме? Внимательней надо быть.
Эта шкала позже была принята многими другими производителями моделей, такими как Frog и Airfix . Потом последовали другие модели, тоже деревянные, все в 72-м масштабе.
Skybirds также наладила выпуск моделей ангаров, автомобилей и прочих аксессуаров в том же масштабе.
До 1942 года Skybirds выпустила около 80 наименований, потом производство было прекращено, однако возобновилось после войны, всего Skybirds выпустила порядка 120 моделей.
В конце 40-х годов Skybirds обанкротилась и была куплена компанией Zang, выпуск сборных моделей был прекращен. Последней моделью Skybirds был МиГ-3, ставший одновременно и первой сборной моделью советского самолёта.
с форума "Коробка"
https://karopka.ru/forum/forum168/topic15207/https://karopka.ru/forum/forum168/topic15207/