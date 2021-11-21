«Масштабные» проблемы: почему в моделировании размеры техники такие странные и откуда они взялись

На главный вопрос мы уже ответили. Так как модели поездов появились раньше автомобилей (впрочем, и тогда машины использовались на железных дорогах в качестве «массовки», но проработанными моделями они, конечно не были). Интересный факт: первым, кто додумался делать модели автомобилей был Андре Ситроен. Именно благодаря ему сегодня мы имеет этот самый «нелогичный», скопированный с железнодорожных моделей масштаб 1:43.



Андре Ситроен преследовал маркетинговую цель, надеясь приучать детей с младых ногтей к своим «ситроенчикам». Однако масштаб производимых «Ситроеном» машинок был не совсем точным, хотя и сознательно сделанным близким к масштабу «0» железных дорог.



Первая модель автомобиля в точном масштабе 1:43 (то есть модель делали строго по чертежам в 43 раза меньше оригинала) появилась в 1951 году. Это был Peugeot 203 Berline от фирмы Dinky Toys.