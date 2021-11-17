Почему Екатерина Вторая отсылала фаворитов к своей фрейлине

Бывали случаи, когда фавориты влюблялись во фрейлин императрицы и просили отпустить их. Именно это и случилось с Александром Дмитриевым-Мамоновым, который по уши влюбился во фрейлину Дарью Щербатову. Екатерина Великая простила Александра и отпустила его вместе с Дарьей в имение. Такие вот случаи убеждали императрицу не окружать себя юными и красивыми девушками, а все больше ценить Протасову.

Нет, властительница не стояла на пути к ее семейному счастью. Она много хлопотала о ее возможном замужестве с графом Аркадием Морковым. Мужчина не был красавчиком, но обладал острым умом и совершенно не желал жениться на Протасовой: "Она дурна, я дурён, мы только обезобразим людской род".

Были разговоры, что камер-фрейлина была всю жизнь влюблена в Григория Орлова, что женился на ее двоюродной сестре. Отмечали, что после его женитьбы, камер-фрейлина впала в очень мрачное настроение, практически помешательство. А когда, после смерти молодой жены, Орлов сошел с ума и впал в детство, ее состояние также усугубилось.