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Почему Екатерина Вторая отсылала фаворитов к своей фрейлине

Почему Екатерина Вторая отсылала фаворитов к своей фрейлине (7 фото)

Автор:
17 ноября 2021 19:12
Сообщество : RealFishki
Метки: Екатерина Вторая   императрица   интересное   история   фавориты   факты   
1783
7
Екатерина Великая была, пожалуй, самой сексуально раскрепощенной царствующей особой. Да еще и так откровенно напоказ.
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Метки: Екатерина Вторая   императрица   интересное   история   фавориты   факты   
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
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58k
Александр Ломовицкий 23 минуты назад
Ничто человеческое не чуждо царям и царицам .
Ладно хоть не в подробностях . А вобще пофиг как и с кем она трахалась при ее правлении Россия получила доступ и военный флот в Черном и Азовском морях , отвоевала Крым у Османов , расширила границы страны , при ней увеличилось население страны ...ее достижений хватило бы не на одного правителя . так что кто там ей помогал получить секс-разрядку и каким образом вообще не наше дело .
Все это льется с 90-ых чтобы очернить историю , чтобы подменить понятие патриотизма на чувство омерзения и чтобы опохабить все чего страна достигла .
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Протасова, как говорится, была та ещё б...! Но какие ...и через неё прошли!!! Причём в буквальном смысле этого слова!!!
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69
Leonid Полчаса назад
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364
Mixan 45 минут назад
Катька да еще бл.... Но государственность блюла !
А вообще бабы у власти ,это нонсенс Это просто мое мнение ,особенно в нынешней ситуации в мире ..
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860
Гремлин 45 минут назад
Интересно кто читает книжку темнейшему?
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