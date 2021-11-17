Почему Екатерина Вторая отсылала фаворитов к своей фрейлине

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Екатерина Великая была, пожалуй, самой сексуально раскрепощенной царствующей особой. Да еще и так откровенно напоказ.
У Екатерины было 23 фаворита. Среди них такие известные имена Григорий Потемкин, Семен Зорич, Сергей Салтыков, Александр Ланской, Григорий Орлов, Платон Зубов. Интересно было не количество любовников, а то, что фавориты императрицы, даже не будучи интеллектуально одаренными, могли влиять на судьбу страны. Уровень разврата был велик: в него было вовлечено все окружение Екатерины. Ходили истории, что Григорий Орлов не только занимался сексом со всеми фрейлинами императрицы, но даже совратил ее 13-летнюю родственницу. К императорским племянницам неровно дышал и Григорий Потемкин.
Подбирать фаворитов императрице было некогда, ведь на нее была возложена обязанность управления огромным государством. И эту роль на себя взял приближенный Григорий Потемкин, который поставлял Екатерине приятных, здоровых и более-менее умных юношей. Были слухи, что некоторые даже платили бешеные деньги Потемкину, чтобы оказаться в постели Великой. А вот "протестировать" претендента нужно было уже фрейлинам.
Анна Протасова, которую представил ко двору ее брат Алексей Орлов, сначала была статс-фрейлиной, а когда стало ясно, что замужество ей не грозит, то она стала камер-фрейлиной и отвечала за подготовку Екатерины ко сну. А близкой наперсницей Протасова стала после того, как другая фрейлина (Прасковья Брюс) была застигнута в постели с очередным фаворитом Екатерины. Императрица была просто в бешенстве и заменила ее на Протасову.
Анна Протасова, которую представил ко двору ее брат Алексей Орлов, сначала была статс-фрейлиной, а когда стало ясно, что замужество ей не грозит, то она стала камер-фрейлиной и отвечала за подготовку Екатерины ко сну. А близкой наперсницей Протасова стала после того, как другая фрейлина (Прасковья Брюс) была застигнута в постели с очередным фаворитом Екатерины. Императрица была просто в бешенстве и заменила ее на Протасову.
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По меркам 18 века Протасова была не очень красивой: черные и жесткие волосы, смуглая кожа.
О ней писали следующее: "Протасова была отталкивающе безобразна, черна, бородата и весьма смешила величественностью своего вида". Зато Екатерина могла не ждать предательства, ведь мужчины считали Протасову откровенно непривлекательной, ну и со стороны фрейлины к императрице была такая большая благодарность, что она не осмелилась бы за спиной у своей покровительницы спать с ее фаворитами. Благодаря хорошему месту Протасова, будучи из бедной семьи, могла не тревожиться о своем будущем, а еще перевезти к себе племянниц и дать им хорошее образование и воспитание.
О ней писали следующее: "Протасова была отталкивающе безобразна, черна, бородата и весьма смешила величественностью своего вида". Зато Екатерина могла не ждать предательства, ведь мужчины считали Протасову откровенно непривлекательной, ну и со стороны фрейлины к императрице была такая большая благодарность, что она не осмелилась бы за спиной у своей покровительницы спать с ее фаворитами. Благодаря хорошему месту Протасова, будучи из бедной семьи, могла не тревожиться о своем будущем, а еще перевезти к себе племянниц и дать им хорошее образование и воспитание.
Екатерина ей очень доверяла. Поручила надзор за фрейлинами и воспитание "девицы Алексеевой", которую считали дочерью императрицы и Григория Орлова.
И, по слухам, именно некрасивой Протасовой вменилось в обязанность "тестировать" потенциальных фаворитов, прежде чем отправить их в спальню Екатерины. Этот процесс описал в своих мемуарах гражданский губернатор Тобольска Александр Тургенев.
После того как Потемкин выбирал одного из офицеров, его собеседовали на определение умственных способностей. После за юношу принимался лейб-медик Екатерины Джон Роджерсон, осматривая офицера на предмет состояния здоровья. Ну а уж после он направлялся в руки Протасовой. Она "испытывала" офицера три ночи подряд, а потом докладывала Екатерине, достоин ли претендент покоев императрицы.
Если Великая была благосклонна, то в 10 вечера юноша, принаряженный в шелковый халат, шел в спальню императрицы под предлогом "почитать ей книгу".
И, по слухам, именно некрасивой Протасовой вменилось в обязанность "тестировать" потенциальных фаворитов, прежде чем отправить их в спальню Екатерины. Этот процесс описал в своих мемуарах гражданский губернатор Тобольска Александр Тургенев.
После того как Потемкин выбирал одного из офицеров, его собеседовали на определение умственных способностей. После за юношу принимался лейб-медик Екатерины Джон Роджерсон, осматривая офицера на предмет состояния здоровья. Ну а уж после он направлялся в руки Протасовой. Она "испытывала" офицера три ночи подряд, а потом докладывала Екатерине, достоин ли претендент покоев императрицы.
Если Великая была благосклонна, то в 10 вечера юноша, принаряженный в шелковый халат, шел в спальню императрицы под предлогом "почитать ей книгу".
Утром служанка выдворяла гостя из опочивальни и отдавала его камергеру Захару, который и докладывал фавориту, что он назначен флигель-адъютантом, отдавал ему мундир с бриллиантовым аграфом и десять тысяч рублей (на карманные). Потом "новенький" помещался в покои, где жили все фавориты.
И отныне он должен был сопровождать императрицу. И днем. И ночью. Официальные приемы, встречи с послами днем, а ночью - исполнять прихоти уже немолодой Екатерины. Никаких "я устал": днем - услужливый и галантный кавалер, а ночью - ненасытный любовник. Ну и если он переставал "радовать" императрицу, то его, осыпанного подарками и назначенной пенсией, выдворяли из "служебных апартаментов".
И отныне он должен был сопровождать императрицу. И днем. И ночью. Официальные приемы, встречи с послами днем, а ночью - исполнять прихоти уже немолодой Екатерины. Никаких "я устал": днем - услужливый и галантный кавалер, а ночью - ненасытный любовник. Ну и если он переставал "радовать" императрицу, то его, осыпанного подарками и назначенной пенсией, выдворяли из "служебных апартаментов".
Бывали случаи, когда фавориты влюблялись во фрейлин императрицы и просили отпустить их. Именно это и случилось с Александром Дмитриевым-Мамоновым, который по уши влюбился во фрейлину Дарью Щербатову. Екатерина Великая простила Александра и отпустила его вместе с Дарьей в имение. Такие вот случаи убеждали императрицу не окружать себя юными и красивыми девушками, а все больше ценить Протасову.
Нет, властительница не стояла на пути к ее семейному счастью. Она много хлопотала о ее возможном замужестве с графом Аркадием Морковым. Мужчина не был красавчиком, но обладал острым умом и совершенно не желал жениться на Протасовой: "Она дурна, я дурён, мы только обезобразим людской род".
Были разговоры, что камер-фрейлина была всю жизнь влюблена в Григория Орлова, что женился на ее двоюродной сестре. Отмечали, что после его женитьбы, камер-фрейлина впала в очень мрачное настроение, практически помешательство. А когда, после смерти молодой жены, Орлов сошел с ума и впал в детство, ее состояние также усугубилось.
Нет, властительница не стояла на пути к ее семейному счастью. Она много хлопотала о ее возможном замужестве с графом Аркадием Морковым. Мужчина не был красавчиком, но обладал острым умом и совершенно не желал жениться на Протасовой: "Она дурна, я дурён, мы только обезобразим людской род".
Были разговоры, что камер-фрейлина была всю жизнь влюблена в Григория Орлова, что женился на ее двоюродной сестре. Отмечали, что после его женитьбы, камер-фрейлина впала в очень мрачное настроение, практически помешательство. А когда, после смерти молодой жены, Орлов сошел с ума и впал в детство, ее состояние также усугубилось.
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Ладно хоть не в подробностях . А вобще пофиг как и с кем она трахалась при ее правлении Россия получила доступ и военный флот в Черном и Азовском морях , отвоевала Крым у Османов , расширила границы страны , при ней увеличилось население страны ...ее достижений хватило бы не на одного правителя . так что кто там ей помогал получить секс-разрядку и каким образом вообще не наше дело .
Все это льется с 90-ых чтобы очернить историю , чтобы подменить понятие патриотизма на чувство омерзения и чтобы опохабить все чего страна достигла .
А вообще бабы у власти ,это нонсенс Это просто мое мнение ,особенно в нынешней ситуации в мире ..