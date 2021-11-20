В США полицейский застрелил негра, который перед этим убил парикмахера

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В Балтиморе 38-летний афроамериканец пришёл свести счёты с барбером, с которым у него был конфликт, и застрелил его прямо на рабочем месте. Но он не подозревал, что его обидчик в тот момент подстригал копа. Полицейский тут же "уравновесил" ситуацию.
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Метки: негатив парикмахерская стрельба сша
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