В США полицейский застрелил негра, который перед этим убил парикмахера

В Балтиморе 38-летний афроамериканец пришёл свести счёты с барбером, с которым у него был конфликт, и застрелил его прямо на рабочем месте. Но он не подозревал, что его обидчик в тот момент подстригал копа. Полицейский тут же "уравновесил" ситуацию.