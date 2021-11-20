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В США полицейский застрелил негра, который перед этим убил парикмахера

В США полицейский застрелил негра, который перед этим убил парикмахера (1 видео)

Автор:
20 ноября 2021 10:52
Метки: негатив   парикмахерская   стрельба   сша   
506
1

В Балтиморе 38-летний афроамериканец пришёл свести счёты с барбером, с которым у него был конфликт, и застрелил его прямо на рабочем месте. Но он не подозревал, что его обидчик в тот момент подстригал копа. Полицейский тут же "уравновесил" ситуацию.

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Метки: негатив   парикмахерская   стрельба   сша   
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37k
Alex 2 часа назад
У нас бы так менты валили черных
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66k
Максим 23 минуты назад
Мужик как сидел с полотенцем на голове так и остался сидеть.. притворился мертвым) Парикмахерша видимо пробор нигеру не там сделал - хотя мое мнение там аля месть бывшего. Но она ещё жива.
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7k
Bubba_Wash 52 минуты назад
великий уравнитель.
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5k
pilgrimnl Час назад
походу просто расстрелял в спину, даже не предупредив и не пытался арестовать, 6 пуль в упор, явно не для задержания
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3k
Иван Час назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
maloy Час назад
Вывод, в америке мочи свидетелей)
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2k
Алексей Час назад
Бедный коп - его же сейчас заклюют. Он ведь должен был встать на колено и целовать ниггеру ноги, а не стрелять в него.
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72
Pavel Kuzmin 2 часа назад
Посадят копа. Расходимся.
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