Пассатижи или плоскогубцы: есть ли разница между этими инструментами

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Многие адепты «секты пассатижей» не признают существования плоскогубцев, тогда как «свидетели шарнирно-губцевых инструментов» отказываются верить в пассатижи. А если серьезно, как вы называете эту штуку, при помощи которой меняете розетки, загибаете провода и колите орехи? Есть ли разница между пассатижами и плоскогубцами? Или это один и тот же инструмент?
Скорее всего, у каждого в доме есть шарнирно-губцевый инструмент, который мы именуем либо загадочным французским словом «пассатижи», либо кондово-русским – «плоскогубцы». Сразу ответим, это разные инструменты. Но многие не только не знают этого, но и выбирают им наименование исходя из привычки или эстетических соображений. Поэтому давайте навсегда закроем вопрос о том, что следует называть пассатижами, а что - плоскогубцами. Мы ведь люди культурные, поребрики бордюрами не называем…
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Пассатижи
Википедия дает такое определение: «пассатижи – многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для зажима и захвата труб и деталей разных форм».
Для зажима и захвата и поворота деталей на губках пассатижей есть несколько выемок различного диаметра с нанесенной на всю рабочую зону насечкой.
Для зажима и захвата и поворота деталей на губках пассатижей есть несколько выемок различного диаметра с нанесенной на всю рабочую зону насечкой.
Предназначенные для электромонтажных работ пассатижи оснащаются изолированными ручками, рассчитанными на использование под напряжением до 1 тысячи Вольт.
Но бывают пассатижи и универсальные. И именно здесь кроется один из ответов на вопрос, почему их путают с плоскогубцами. Универсальные пассатижи могут совмещать в себе функции не только плоскогубцев, но и бокорезов, и резаков для перекусывания проволоки различного диаметра.
Но бывают пассатижи и универсальные. И именно здесь кроется один из ответов на вопрос, почему их путают с плоскогубцами. Универсальные пассатижи могут совмещать в себе функции не только плоскогубцев, но и бокорезов, и резаков для перекусывания проволоки различного диаметра.
Плоскогубцы
Этот шарнирно-губцевой инструмент также применяется при электромонтажных и слесарных работах. Рабочая часть инструмента плавно переходит в ручки, губки с внутренней стороны также имеют насечки, в движение «орудие труда» приводится тоже посредством шарнира.
А вот выемок для захвата цилиндрических деталей у плоскогубцев нет. Собственно, отсюда и название. Еще в отличие от пассатижей, у плоскогубцев губки цилиндрической формы. Но здесь можно поспорить. Видов плоскогубцев существует множество, все зависит от назначения – длина и ширина губок может серьезно различаться.
Но в целом, плоскогубцы используются для захвата, загибания и скручивания небольших деталей из металла и проводов или проволоки различных диаметров.
А вот выемок для захвата цилиндрических деталей у плоскогубцев нет. Собственно, отсюда и название. Еще в отличие от пассатижей, у плоскогубцев губки цилиндрической формы. Но здесь можно поспорить. Видов плоскогубцев существует множество, все зависит от назначения – длина и ширина губок может серьезно различаться.
Но в целом, плоскогубцы используются для захвата, загибания и скручивания небольших деталей из металла и проводов или проволоки различных диаметров.
Итог
Как мы увидели и внешний вид, и назначение этих инструментов весьма схожи. Более того, универсальные пассатижи могут использоваться как плоскогубцы. Отсюда и путаница.
Но вот 3 «глобальных» различия этих инструментов.
Во-первых, пассатижи – многофункциональный столярно-монтажный инструмент, плоскогубцы – узкопрофильный.
Во-вторых, внутренняя поверхность пассатижей имеет несколько цилиндрических выемок разного диаметра, а у плоскогубцев – поверхность плоская.
В-третьих, плоская часть плоскогубцев намного больше, рабочей части пассатижей, а губки – цилиндрические, причем они могут иметь разные размеры в зависимости от предназначения (узкопрофильные).
Но вот 3 «глобальных» различия этих инструментов.
Во-первых, пассатижи – многофункциональный столярно-монтажный инструмент, плоскогубцы – узкопрофильный.
Во-вторых, внутренняя поверхность пассатижей имеет несколько цилиндрических выемок разного диаметра, а у плоскогубцев – поверхность плоская.
В-третьих, плоская часть плоскогубцев намного больше, рабочей части пассатижей, а губки – цилиндрические, причем они могут иметь разные размеры в зависимости от предназначения (узкопрофильные).
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А исходя из описания ГОСТов получается, что:
Пассатижи - слесарно-монтажный инструмент.
Плоскогубцы - электромонтажный.
- Ну а как? Говоришь: "Дай мне ту..." - и пока найдешь в каталоге как эта х**ня называется!
Пассатижи, в отличие от плоскогубцев, имеют одну или две пары зубчатых выемок для захвата и поворота цилиндрических деталей, а также насечку как на плоской части, так и на выемках.
Пассатижи - современный инструмент, младше плоскогубцев лет на 1500.
Суть отличия только в том, что он может выполнять больше функций, чем просто вцепиться губками в деталь или провода.
Про выемки для захвата труб - на совести автора и его источника. Если такой инструмент перекусывает проволоку, к примеру, то это уже не плоскогубцы.