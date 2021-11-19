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Пассатижи или плоскогубцы: есть ли разница между этими инструментами

Пассатижи или плоскогубцы: есть ли разница между этими инструментами (6 фото)

Автор:
19 ноября 2021 22:26
Метки: инструменты   интересное   пассатижи   плоскогубцы   различия   
1184
6
Многие адепты «секты пассатижей» не признают существования плоскогубцев, тогда как «свидетели шарнирно-губцевых инструментов» отказываются верить в пассатижи. А если серьезно, как вы называете эту штуку, при помощи которой меняете розетки, загибаете провода и колите орехи? Есть ли разница между пассатижами и плоскогубцами? Или это один и тот же инструмент?
Скорее всего, у каждого в доме есть шарнирно-губцевый инструмент, который мы именуем либо загадочным французским словом «пассатижи», либо кондово-русским – «плоскогубцы». Сразу ответим, это разные инструменты. Но многие не только не знают этого, но и выбирают им наименование исходя из привычки или эстетических соображений. Поэтому давайте навсегда закроем вопрос о том, что следует называть пассатижами, а что - плоскогубцами. Мы ведь люди культурные, поребрики бордюрами не называем…
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Метки: инструменты   интересное   пассатижи   плоскогубцы   различия   
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Андрей Иванов 9 часов назад
Пассатижи это всё представленное. Класс инструмента. Дальше ест различие в зависимости от формы губок
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19k
Anna Минуту назад
маленькая была, говорила поскобубцы
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9k
Andrei 7 часов назад
Интересно, что та же Википедия, на которую ссылается автор, говорит, что - "Комбинированные плоскогубцы сочетают в себе как собственно плоскогубцы, так и пассатижи". И приводит картинку как раз пассатижей по форме губок.
А исходя из описания ГОСТов получается, что:
Пассатижи - слесарно-монтажный инструмент.
Плоскогубцы - электромонтажный.
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2k
Mowgley 8 часов назад
Е.б.л.а.н.и.ж.и более универсальны


Ссылка youtube.com
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1k
Saplus 8 часов назад
Вспомнился анекдот, когда на предприятии стали штрафовать за мат. Через неделю производительность упала в 2 раза, пошли выяснять у рабочих:
- Ну а как? Говоришь: "Дай мне ту..." - и пока найдешь в каталоге как эта х**ня называется!
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5k
Шлагбаумэн 8 часов назад
А ещё так называют гибриды Фольксваген пассат с отечественным Иж. Называются они - ПассатИжы
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5k
Шлагбаумэн 8 часов назад
Пососитеже. Батюшки, школота на удалёнке неимоверным образом узнала что есть инструменты быта?
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272
Bobik Шлагбаумэн 2 часа назад
Пососи ты ж.
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802
-ШУТ- 9 часов назад
Пассати жи (от фр. pince-à-tige от фр. pince зажим и фр. tige стержень) многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для зажима
Пассатижи, в отличие от плоскогубцев, имеют одну или две пары зубчатых выемок для захвата и поворота цилиндрических деталей, а также насечку как на плоской части, так и на выемках.
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42k
Максим Т. 9 часов назад
Дожились
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32k
KiploksAKS 9 часов назад
"Плоскогубцы" с губками цилиндрической формы - круглогубцы. Полуцилиндрической - острогубцы. Простые плоскогубцы (номинативный подвид, как говорят таксономисты) выглядят так:
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5k
Divergent?!? 9 часов назад
Плоскогубцы - слово старинное, разве что моложе, чем щипцы. Ими можно только схватить, согнуть, перектрутить проволоку. Очень простой инструмент. Форма губок тут не при чем.
Пассатижи - современный инструмент, младше плоскогубцев лет на 1500.

Суть отличия только в том, что он может выполнять больше функций, чем просто вцепиться губками в деталь или провода.

Про выемки для захвата труб - на совести автора и его источника. Если такой инструмент перекусывает проволоку, к примеру, то это уже не плоскогубцы.
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10k
booz223 9 часов назад
Ждём пост о классификации саморезов...
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18k
babuby 9 часов назад
Не утики, а узкогубцы!
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15k
Corvus Corax 9 часов назад
Школьник узнал, что есть инструменты.. Аффтар, еще есть отвертки...
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619k
Alexey Berestenko 9 часов назад
А некоторые еще и в кулинарии пассатижи используют!
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