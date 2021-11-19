Пассатижи или плоскогубцы: есть ли разница между этими инструментами

Этот шарнирно-губцевой инструмент также применяется при электромонтажных и слесарных работах. Рабочая часть инструмента плавно переходит в ручки, губки с внутренней стороны также имеют насечки, в движение «орудие труда» приводится тоже посредством шарнира.



А вот выемок для захвата цилиндрических деталей у плоскогубцев нет. Собственно, отсюда и название. Еще в отличие от пассатижей, у плоскогубцев губки цилиндрической формы. Но здесь можно поспорить. Видов плоскогубцев существует множество, все зависит от назначения – длина и ширина губок может серьезно различаться.



Но в целом, плоскогубцы используются для захвата, загибания и скручивания небольших деталей из металла и проводов или проволоки различных диаметров.