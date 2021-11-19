FISHKINET
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 15 фотографий редких моментов, которые расширят ваш кругозор 15 фотографий редких моментов, которые расширят ваш кругозор Владелец ресторана выгнал всех блогеров и стримеров из своего заведения Владелец ресторана выгнал всех блогеров и стримеров из своего... Лучшие фильмы 2017 года Лучшие фильмы 2017 года Спасение запутавшегося в тряпке лисёнка Спасение запутавшегося в тряпке лисёнка Ну очень крупные штучки! Ну очень крупные штучки! Вы видели, сколько стоят новые авто? Реакция соцсетей на действия дилеров Вы видели, сколько стоят новые авто? Реакция соцсетей на действия... Пока не запретили: порция упоротого черного юмора Пока не запретили: порция упоротого черного юмора Полиция в Москве организовала массовый арест мигрантов Полиция в Москве организовала массовый арест мигрантов Рабочий узнает, что выиграл крупную сумму денег Рабочий узнает, что выиграл крупную сумму денег Розыгрыш пошел не по плану Розыгрыш пошел не по плану На дне вкуснее: как пьют воду некоторые лошади На дне вкуснее: как пьют воду некоторые лошади Попытка изобрести полноценный «автопилот» при помощи бутылки закончилась аварией Попытка изобрести полноценный «автопилот» при помощи бутылки... Озвучка мультфильма "Малыш и Карлсон" в 1968 году Озвучка мультфильма "Малыш и Карлсон" в 1968 году В карьере ей повезло больше, чем в личной жизни: где теперь Патрисия Каас В карьере ей повезло больше, чем в личной жизни: где теперь... "Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки подростка-инвалида избила толпа сверстников "Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки... Девушка получила травмы из-за своей смартфонной зависимости Девушка получила травмы из-за своей смартфонной зависимости Умер Игорь Савочкин Умер Игорь Савочкин Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки
Даёшь залп! Убойный гифки работы гаубиц и систем залпового огня

Даёшь залп! Убойный гифки работы гаубиц и систем залпового огня (1 фото + 15 гиф)

Автор:
19 ноября 2021 22:22
Метки: gif   война   
951
16
Включить все анимашки
Есть в залпах что-то завораживающее.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: gif   война   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
619k
Alexey Berestenko 9 часов назад
Мста супротив Палладина.
С праздником пушкари!

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
735
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
Буратино и солнцепёк это одно и тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леонид 7 часов назад
Вот завораживающее видео, хоть и старое, но ребята молодцы.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
GelmuT_nec 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Вольдемар 8 часов назад
вот так - учишься метко стрелять, рукопашку, а потом по твоей позиции просто Градом или Смерчем отрабатывают :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Юрьевич 8 часов назад
С праздником, мужики!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ruk 9 часов назад
ващет надо щитать в челавеках, скока можно угробить за один залп, ну можна ище паделить - скока ваенных и скока гражданских. ризультат будит завораживющь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
doker 9 часов назад
Боже, дай стрелбу только по мишеням!
Показали друг другу мышцы и разошлись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 9 часов назад
"Убойный гифки работы гаубиц"!!!! ТС, да что же ты так ненавидишь русский язык!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 22 интересных и малоизвестных факта о Второй мировой войне 22 интересных и малоизвестных факта о Второй мировой войне Как русская девушка стала героем двух мировых войн Как русская девушка стала героем двух мировых войн Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны Американские солдаты покидают: 30 фото как сдаются те, кто считал себя сильнее Американские солдаты покидают: 30 фото как сдаются те, кто считал себя сильнее Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
Randomguy

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1768



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду в прямом эфире
0
184
"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду в прямом эфире
Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года
1
60
Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года
Набирающие популярность
Этот сложный подростковый возраст
0
4
Этот сложный подростковый возраст
Тревожные новости
0
33
Тревожные новости
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#Россия#картинки#аварии#приколы#авто аварии#в мире#еда
#Юмор#прикол#животные#ватермарк#кино#дтп#фотографии#Ynews#фильм#знаменитости
#интересно#интересное#СССР#автомобили#автомир#люди#подборка#познавательно#полиция#сша

На что жалуетесь?

Вернуться