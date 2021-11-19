Даёшь залп! Убойный гифки работы гаубиц и систем залпового огня

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16
Есть в залпах что-то завораживающее.
2.
Артиллерия на Западе
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3.
155-мм гаубица M777
4.
5.
6.
7.
Работа систем залпового огня
8.
9.
Стрельбы в Финляндии
10.
И ночные стрельбы в Индонезии
11.
Тот самый "Град"
12.
13.
Д 30
14.
Эффектно
15.
Работает "Буратино"
16.
И "Солнцепёк"
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