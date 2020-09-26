Под Харьковом разбился военный Ан-26

В самолете находилось 27 человек. Почти все погибли. Двое находятся в тяжелом состоянии.
Около 9 часов вечера в двух километрах от военного аэродрома у города Чугуев Харьковской области потерпел крушение военно-транспортный самолет ВВС Украины Ан-26. Сообщается, что авиакатастрофа произошла при заходе на посадку.На борту находилось 27 человек. По данным ГСЧС Украины, в самолете совершали учебный полет курсанты Харьковского университета Воздушных сил.
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По последним данным, погибло 25 человек. Двое тяжелораненых госпитализированы в Четвертую областную больницу.
Причиной катастрофы стал отказавший левый мотор военно-транспортного самолета, заявил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.
"Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю", - сообщил на брифинге Кучер.
Он отметил, что для опытного пилота такая ситуация не является критической - что произошло после сообщения о неполадках остается загадкой, в этом будет разбираться следствие.
Что касается выживших, то Кучер пояснил, что ребятам удалось выпрыгнуть из самолета на низком расстоянии от земли.
Суббота, 26 сентября, объявлена днем траура по погибшим в Харьковской области.
"Глубоко потрясены трагедией, унесшей жизни курсантов и летчиков украинского самолета Ан-26 под Харьковом. От лица летчиков и курсантов Военно-воздушной академии им. Н. Жуковского и Ю. Гагарина выражаю искрение соболезнования семьям погибших. Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих", - выразил соболезнования начальник российской Военно-воздушной академии им. Н. Жуковского и Ю. Гарина генерал-полковник Геннадий Зибров.
По информации МВД Украины, на борту упавшего возле Харькова военно-транспортного самолёта Ан-26 Воздушных сил страны находились 23 человека: 5 членов экипажа и 18 курсантов. pic.twitter.com/2jmeIUOB86— Олег. Великий князь 🇷🇺 Актер, режиссер, художник (@Oleg_Ilchenko) September 25, 2020
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Именно на Ан-26ом если движок на посадочном встал то это пи&да, и никаких вопросов к опытности лётчиков. Они это знают..
Жаль. Молодые совсем.