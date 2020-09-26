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Под Харьковом разбился военный Ан-26

Под Харьковом разбился военный Ан-26 (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2020 00:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   ХАРЬКОВ   ан-26   крушение   курсанты   украина   
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В самолете находилось 27 человек. Почти все погибли. Двое находятся в тяжелом состоянии.

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Метки: ynews   ХАРЬКОВ   ан-26   крушение   курсанты   украина   
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7  комментариев
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Виталий 2 часа назад
Военный - опасная профессия. Ребятам не повезло в крайнем полете. Пусть земля будет пухом. И город не Чугуево, а Чугуев.
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7k
Клёст 23 минуты назад
,,...Он отметил, что для опытного пилота такая ситуация не является критической...,,
Именно на Ан-26ом если движок на посадочном встал то это пи&да, и никаких вопросов к опытности лётчиков. Они это знают..
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3k
Andrey Abramov 36 минут назад
Молодые ребята, жаль, очень жаль.
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26k
a.fey 2 часа назад
Блин! Ну что за год?!
Жаль. Молодые совсем.
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286
Дмитрий Копыльцов 2 часа назад
Очень жаль... молодые когда гибнут, особенно жаль.
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