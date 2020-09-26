Под Харьковом разбился военный Ан-26

Причиной катастрофы стал отказавший левый мотор военно-транспортного самолета, заявил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.





"Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю", - сообщил на брифинге Кучер.





Он отметил, что для опытного пилота такая ситуация не является критической - что произошло после сообщения о неполадках остается загадкой, в этом будет разбираться следствие.



