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Еще одни: в соцсетях опять всплыло фото оскорбляющее чувства верующих

Еще одни: в соцсетях опять всплыло фото оскорбляющее чувства верующих (5 фото)

Автор:
19 ноября 2021 18:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Спас на Крови   голая фотосессия   идиоты   новости   санкт-петербург   
825
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Эстафета сверхразумов продолжается.

На этот раз в Петербурге поймали "блогеров", которые решили устроить генитальную фотосессию на фоне храма Спаса на Крови.

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Изначально фото было выложено в инстаграм аккаунт под ником "00_oo___", но сейчас этот аккаунт недоступен.

В Телеграм канале "Ньюсач/Двач" опубликованы другие фото, предположительно тех самых молодых людей, которые устроили голую фотосессию

Судя по этим фотографиям, оба "блогера" те еще уличные философы и правоохранителям будет интересны не только их голые фото, но и другие занятия.

В настоящий момент стало известно, что оба подростка задержаны и в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление чувств верующих".

В социальных сетях уже активно выбирают меру наказания.

Источник:

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Метки: Спас на Крови   голая фотосессия   идиоты   новости   санкт-петербург   
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4k
Core Час назад
Судя по размеру тучки там стесняться надо, а не хвастаться
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6k
Ruk 2 минуты назад
Двач жив!
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48k
doker 2 минуты назад
Вот ведь долбо**ы малолетние. Они меня, атеиста оскорбили.
Но вопрос к властным структурам - вы знаете, когда у гайки резьба срывается? Отож. Закручивать с умом нужно.
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7k
vitenok 11 минут назад
Я вот что не понимаю, а что, если атеист - то это нормальное фото? Т.е. на мерзоту должны оскорбляться только верующие? А я вот думаю, что такое уродство должно оскорблять всех нормальных людей. Или мне нужно представить , например, атеиста, который разглядывает такие фото, весело улыбаясь, и кричит - а ну ка, сынок, беги сюда, покажу тебе, как нужно правильно развлекаться?
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18k
KOSTELLO 44 минуты назад
"в соцсетях опять всплыло"

Как все-таки заголовок точно отражает суть происходящего
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41k
Прораб 44 минуты назад
Видео ещё летом выложили, а реакция только теперь.
Собственно - всё это провал воспитательной работы. Я сам старенький, за 50, но хорошо помню, каким долбоё.бом был до 25 лет. Это нормально, юношеский максимализм, гормоны зашкаливают, все х.уи, я Д, Артаньян, а нассать на площади круто. Но были тормоза - в школе детская комната милиции, потом спец ПТУ, и далее зона для малолетних. Меня такая перспектива совсем не радовала, поэтому приходилось сдерживать порывы.
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14k
Роберт Шекли 45 минут назад
Интересно, а скоро дойдут и до этих персонажей, а то выглядят уж очень оскорбительно в глазах верующего
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8k
кот базилий 47 минут назад
Дебильные тупые рожи -на зоне им попки раздраконят за эти шалости. Готовьтесь юные [мат]
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3k
RomaXz 58 минут назад
О, очередной эпизод комедии.
Верующие, конечно, часть неадекватны, но не они от этих фото оскорбляются, а профессиональные хайпожоры. Жаль, у властей не хватает мозгов их игнорировать.
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