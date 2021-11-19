Еще одни: в соцсетях опять всплыло фото оскорбляющее чувства верующих

Эстафета сверхразумов продолжается.
На этот раз в Петербурге поймали "блогеров", которые решили устроить генитальную фотосессию на фоне храма Спаса на Крови.
Изначально фото было выложено в инстаграм аккаунт под ником "00_oo___", но сейчас этот аккаунт недоступен.
В Телеграм канале "Ньюсач/Двач" опубликованы другие фото, предположительно тех самых молодых людей, которые устроили голую фотосессию
Судя по этим фотографиям, оба "блогера" те еще уличные философы и правоохранителям будет интересны не только их голые фото, но и другие занятия.
В настоящий момент стало известно, что оба подростка задержаны и в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление чувств верующих".
В социальных сетях уже активно выбирают меру наказания.
Источник:
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Но вопрос к властным структурам - вы знаете, когда у гайки резьба срывается? Отож. Закручивать с умом нужно.
Как все-таки заголовок точно отражает суть происходящего
Собственно - всё это провал воспитательной работы. Я сам старенький, за 50, но хорошо помню, каким долбоё.бом был до 25 лет. Это нормально, юношеский максимализм, гормоны зашкаливают, все х.уи, я Д, Артаньян, а нассать на площади круто. Но были тормоза - в школе детская комната милиции, потом спец ПТУ, и далее зона для малолетних. Меня такая перспектива совсем не радовала, поэтому приходилось сдерживать порывы.
Верующие, конечно, часть неадекватны, но не они от этих фото оскорбляются, а профессиональные хайпожоры. Жаль, у властей не хватает мозгов их игнорировать.