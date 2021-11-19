Еще одни: в соцсетях опять всплыло фото оскорбляющее чувства верующих





Изначально фото было выложено в инстаграм аккаунт под ником "00_oo___", но сейчас этот аккаунт недоступен.

В Телеграм канале "Ньюсач/Двач" опубликованы другие фото, предположительно тех самых молодых людей, которые устроили голую фотосессию