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И смех и грех, или типичные будни полиции

И смех и грех, или типичные будни полиции (18 фото)

Автор:
10 ноября 2021 11:27
Сообщество : Юмор
Метки: oper   Юмор   день полиции   закон   полиция   прикол   смех   
11354
18
Неоднозначное у нас отношение к полиции и ее сотрудникам. Людей в форме не особо уважают, а часто даже посмеиваются над ними. Но сегодня у них праздник - День полиции, поэтому перед вами добрый шуточный пост про тех, кто должен оберегать наш покой.
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Метки: oper   Юмор   день полиции   закон   полиция   прикол   смех   
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642
Квантовый_Слесарь_82 3 часа назад
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4k
Lola 2 часа назад
"Еще одно доказательство того, что к полицейским в России относятся как-то странно..."
Что-то поменялось после госпереворота 91 года.
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33k
Aleksandr 2 часа назад
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11k
Krapiv 3 часа назад
"набирают сильных, а спрашивают как с умных"
"полицейский в компании, это как еврей среди русских"
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5k
Pravednik84 3 часа назад
Душный тип, или тот ещё душнила)))))
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14k
Андрей Донченко 3 часа назад
Перед тем, как что-то постить, проверяйте факты.
Ссылка youtu.be
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7k
Позитив 4 часа назад
отборнейший юмор!!!
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15k
Злобный Члегр 4 часа назад
Че-то как-то жиденько...
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47k
Albert GER 4 часа назад
А когда в тыкву получаете, бежите к дяде полицаю аж сопли ветром за уши задувает. ..
Я вот их не боюсь. Даже докапываюсь иногда. Попросил с дочкой сфотографировать у конной. Они охотно её взяли на колени. Я пошутил - а давай на животное сверху посадим. Он обиделся почему-то ... документы проверил)))
Соблюдай закон и боятся нечего.
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36k
Alex 5 часов назад
Друг (работает в МВД) недавно рассказал. Одич чудила обкурился и ему показалось, что его квартиру обнесли. Так этот баран спрятал остатки дури в носок и пошел в ментовку заявление писать. Там его и приняли. Поскольку это был его второй привод (первый срок был условный), то отправили уже надолго лес валить
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