И смех и грех, или типичные будни полиции

Неоднозначное у нас отношение к полиции и ее сотрудникам. Людей в форме не особо уважают, а часто даже посмеиваются над ними. Но сегодня у них праздник - День полиции, поэтому перед вами добрый шуточный пост про тех, кто должен оберегать наш покой.

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1. Комментарий шикарный 0 Источник:

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2. И в номинации "Анекдот года про полицию" побеждает... 0

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4. Всем оставаться на своих местах, работает ВБЗПТЛ ГУНП 0 Источник:

5. И к новостям 1 Источник:

6. С наркотиками настоящая беда 0 Источник:

7. Ох уж эти показатели и статистика 0 Источник:

8. Многих система просто не отпускает 0

9. Признавайтесь, ведь часто посещают такие мысли 0 Источник:

10. Еще одно доказательство того, что к полицейским в России относятся как-то странно 0 Источник:

11. Граждане часто бросают вызовы сотрудникам полиции 0 Источник:

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13. Когда решили перенять зарубежный опыт работы 0 Источник:

14. В интернете есть даже реальные отзывы 0 Источник:

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16. А мы продолжаем поздравлять сотрудников МВД с Днем полиции 0 Источник: