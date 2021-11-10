И смех и грех, или типичные будни полиции

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Неоднозначное у нас отношение к полиции и ее сотрудникам. Людей в форме не особо уважают, а часто даже посмеиваются над ними. Но сегодня у них праздник - День полиции, поэтому перед вами добрый шуточный пост про тех, кто должен оберегать наш покой.
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Что-то поменялось после госпереворота 91 года.
"полицейский в компании, это как еврей среди русских"
Я вот их не боюсь. Даже докапываюсь иногда. Попросил с дочкой сфотографировать у конной. Они охотно её взяли на колени. Я пошутил - а давай на животное сверху посадим. Он обиделся почему-то ... документы проверил)))
Соблюдай закон и боятся нечего.
Место жительства: Germany