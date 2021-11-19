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Чем можно объяснить тягу к молоку у взрослого человека?

Чем можно объяснить тягу к молоку у взрослого человека? (3 фото)

Автор:
19 ноября 2021 13:52
Сообщество : Еда
Метки: желание   здоровые   молоко   потребность   почемучка   продукт   противопоказание   ценность   
1162
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С момента одомашнивания животных этот продукт стал неотъемлемой частью рациона людей. Почему хочется пить молоко взрослому человеку, и о каких особенностях и проблемах может свидетельствовать это желание?

Баланс питательных веществ – это одна из причин, в связи с которыми человек ощущает желание пить молоко. Оно сигнализирует о дефиците таких микроэлементов как калий, кальций, магний, натрий, фосфор. В этом продукте также достаточно высокий уровень содержания витаминов А и D, которые особенно необходимы в юном возрасте в связи с активным ростом.

Менее очевидной причиной потребности в молоке являются апатия, депрессия, бессонница. В результате научных исследований было установлено, что входящие в состав продукта аминокислоты – триптофан и лизин способствуют синтезу серотонина в организме. Такая потребность может быть и свидетельством нарушения работы пищеварительной системы, поскольку молоко обладает абсорбирующими свойствами.


Медики не рекомендуют употреблять взрослым более 2 стаканов молока в день. Пожилым людям лучше ограничиться половиной этой нормы, поскольку с возрастом переваривать лактозу становится все труднее и труднее.

В расчет необходимо брать не только возраст, но и активность – умственную и физическую. Если люди часто занимаются тяжелой работой, то потребность организма в витаминах и минералах, которые присутствуют в молоке, будет существенно выше.

Ограничить потребление молока или вообще от него отказаться стоит при гастрите с пониженной кислотностью, поскольку при этом недуге возникают сложности с перевариванием белковой пищи. И как результат могут наблюдаться тошнота, вздутие, неприятный запах изо рта и другие проблемы.


- укрепление костной ткани и зубов с одновременным снижением вероятности развития остеопороза;

- лучшее усвоение кальция и укрепление иммунитета благодаря содержанию витамина Д;

- укрепление сосудов и сердца за счет калия;

- налаживание сна благодаря высокому уровню белка;

- улучшение состояния кожи с приданием ей упругости и эластичности за счет витамина А.

Чрезмерное увлечение этим продуктом может дать и негативную реакцию в виде акне. Воспаление на коже провоцирует распад лактозы, в результате которого образуется D-галактоза. При такой реакции цельное молоко лучше заменить на кисломолочные продукты или йогурт. Лучше употреблять подогретое, поскольку на переваривание холодного организму приходится тратить значительно больше энергии. После попадания в желудок оно начинает створаживаться с одновременным образованием белковых хлопьев и жира. Такие сгустки долго остаются в желудке в непереваренном виде, в результате чего нарушается работа всего желудочно-кишечного тракта.

А вы любите молоко?

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Метки: желание   здоровые   молоко   потребность   почемучка   продукт   противопоказание   ценность   
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3k
Egoro 3 часа назад
Да, я люблю молоко.
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11k
Krapiv 3 минуты назад
пару литров молока, свежий батон и тазик клубники - и кто скажет, что это вредно?))
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48k
doker 21 минуту назад
Если не прекращать пить молоко, то всё всегда будет нормально с пищеварением.
У меня что-то "сломалось" в армии - выпил, сразу на горшок. С 87го молоко не пью. Только если, как слабительное.
А отец в 75 пьёт без проблем, но деревенское.
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10k
Antique computer 24 минуты назад
"Ограничить потребление молока или вообще от него отказаться стоит при гастрите с пониженной кислотностью, поскольку при этом недуге возникают сложности с перевариванием белковой пищи. И как результат могут наблюдаться тошнота, вздутие, неприятный запах изо рта и другие проблемы."

Все это симптомы лямблиоза, который маскируется под гастрит. А лямблии любят молоко.
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586
BHU1004 41 минуту назад
Чем-чем... сушняком, а в холодильнике только молоко! ))
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3k
Том Джоуд 45 минут назад
Всегда был любителем молока. В детстве, в садике, был "извращенцем" - любил молоко с пенками. И любое молочное.
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660
Дедуля Час назад
Каждый день по 0,5 л молока принимаю, да,лучше теплое с пряниками.
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15
Golos Час назад
"Лучше употреблять подогретое, поскольку на переваривание холодного организму приходится тратить значительно больше энергии." Некоторые выводы разных авторов вызывают вопросы и недоумение. Ну так это же здорово, люди что бы скинуть несколько калорий бегают, катаются на велосипеде, недоедают, ходят в тренажерные залы, а тут бухнул молока и калории ушли, а еще и витамины добавились.
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7k
Garpia121 2 часа назад
Да идите вы в задницу! "Непереносимость лактозы" это сейчас модно. Не надо гадость всякую молоком назвать. Всю свою долгую жизнь с удовольствием пью молоко. И этими вашими соевыми помоями заменять его не собираюсь.
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