Баланс питательных веществ – это одна из причин, в связи с которыми человек ощущает желание пить молоко. Оно сигнализирует о дефиците таких микроэлементов как калий, кальций, магний, натрий, фосфор. В этом продукте также достаточно высокий уровень содержания витаминов А и D, которые особенно необходимы в юном возрасте в связи с активным ростом.

Менее очевидной причиной потребности в молоке являются апатия, депрессия, бессонница. В результате научных исследований было установлено, что входящие в состав продукта аминокислоты – триптофан и лизин способствуют синтезу серотонина в организме. Такая потребность может быть и свидетельством нарушения работы пищеварительной системы, поскольку молоко обладает абсорбирующими свойствами.