С момента одомашнивания животных этот продукт стал неотъемлемой частью рациона людей. Почему хочется пить молоко взрослому человеку, и о каких особенностях и проблемах может свидетельствовать это желание?
Баланс питательных веществ – это одна из причин, в связи с которыми человек ощущает желание пить молоко. Оно сигнализирует о дефиците таких микроэлементов как калий, кальций, магний, натрий, фосфор. В этом продукте также достаточно высокий уровень содержания витаминов А и D, которые особенно необходимы в юном возрасте в связи с активным ростом.
Менее очевидной причиной потребности в молоке являются апатия, депрессия, бессонница. В результате научных исследований было установлено, что входящие в состав продукта аминокислоты – триптофан и лизин способствуют синтезу серотонина в организме. Такая потребность может быть и свидетельством нарушения работы пищеварительной системы, поскольку молоко обладает абсорбирующими свойствами.
Медики не рекомендуют употреблять взрослым более 2 стаканов молока в день. Пожилым людям лучше ограничиться половиной этой нормы, поскольку с возрастом переваривать лактозу становится все труднее и труднее.
В расчет необходимо брать не только возраст, но и активность – умственную и физическую. Если люди часто занимаются тяжелой работой, то потребность организма в витаминах и минералах, которые присутствуют в молоке, будет существенно выше.
Ограничить потребление молока или вообще от него отказаться стоит при гастрите с пониженной кислотностью, поскольку при этом недуге возникают сложности с перевариванием белковой пищи. И как результат могут наблюдаться тошнота, вздутие, неприятный запах изо рта и другие проблемы.
- укрепление костной ткани и зубов с одновременным снижением вероятности развития остеопороза;
- лучшее усвоение кальция и укрепление иммунитета благодаря содержанию витамина Д;
- укрепление сосудов и сердца за счет калия;
- налаживание сна благодаря высокому уровню белка;
- улучшение состояния кожи с приданием ей упругости и эластичности за счет витамина А.
Чрезмерное увлечение этим продуктом может дать и негативную реакцию в виде акне. Воспаление на коже провоцирует распад лактозы, в результате которого образуется D-галактоза. При такой реакции цельное молоко лучше заменить на кисломолочные продукты или йогурт. Лучше употреблять подогретое, поскольку на переваривание холодного организму приходится тратить значительно больше энергии. После попадания в желудок оно начинает створаживаться с одновременным образованием белковых хлопьев и жира. Такие сгустки долго остаются в желудке в непереваренном виде, в результате чего нарушается работа всего желудочно-кишечного тракта.
А вы любите молоко?
Источник:
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У меня что-то "сломалось" в армии - выпил, сразу на горшок. С 87го молоко не пью. Только если, как слабительное.
А отец в 75 пьёт без проблем, но деревенское.
Все это симптомы лямблиоза, который маскируется под гастрит. А лямблии любят молоко.