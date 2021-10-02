22 необычных предмета, странности которых легко объяснить

Это лаг, раньше он использовался для расчета скорости судна в море. На протяжении веков моряки перебрасывали веревку за борт и измеряли, насколько быстро она разматывается. Для этого они завязывали узлы на веревке через фиксированные промежутки времени, и если орабль шел достаточно быстро, чтобы намотать дюжину узлов за стандартный промежуток времени (например, за десять секунд), то это будет скорость в двенадцать узлов.