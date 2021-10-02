22 необычных предмета, странности которых легко объяснить

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Мир полон интересных и странных вещей. Но то, что странно для одного, бывает ясным и понятным для другого. Поэтому, увидев что-то необычное, мы обращаемся к мудрости интернета: тут наверняка найдутся люди, которые нам все подробно объяснят.
"Зачем эти дырки в дорожных знаках? Видел их в штате Мэн"
"Такие знаки используют в ветреных местах. Дырки снижают сопротивление ветру, так что ветер гнет и качает их не так сильно, как если бы они были сплошными".
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"Зачем эти дырки в мостовой? Это вход в римский амфитеатр в Помпее"
Они предназначены для ограды, чтобы создать отдельный путь для людей, которые проходят мимо толп плебеев и не хотят с ними соприкасаться. Это как современная система вип-проходов.
"Это пластиковое кольцо находилось в самолете под иллюминатором. Во внутреннем круге есть выступ, разделяющий две половины"
"Чтобы окна затемнить. Нижняя половина темнее, верхняя половина светлее. Экипаж может выбрать нужную настройку".
"Длинная толстая веревка с металлическим цилиндром с плавниками, которая, кажется, предназначена для вращения?"
Это лаг, раньше он использовался для расчета скорости судна в море. На протяжении веков моряки перебрасывали веревку за борт и измеряли, насколько быстро она разматывается. Для этого они завязывали узлы на веревке через фиксированные промежутки времени, и если орабль шел достаточно быстро, чтобы намотать дюжину узлов за стандартный промежуток времени (например, за десять секунд), то это будет скорость в двенадцать узлов.
"Что за большие голые земляные наросты из грязи на склонах ледникового вулкана? Это гора Бейкер"
Сильные дожди, таяние снега или высокий уровень грунтовых вод, протекающих через потрескавшуюся породу, могут вызвать движение почвы или отложений при оползнях, которые продолжаются в виде селей. Наводнения и селевые потоки также могут возникать, когда сильные дожди на склонах холмов или гор вызывают обширную эрозию или поднимают рыхлые отложения, расположенные в крутых горных каналах.
"Странная каменная конструкция в лесу. Я открыл дверцу, но там ничего не было"
"Это простая печь, на которой можно готовить еду. Такие не редкость, например, в лагерях лесорубов".
"Маленький золотой овал с двумя кнопками. Из пластика"
"Пульт дистанционного управления для вибратора".
"Явно документ, начинается с имени "Елизавета"
"Это патент времен Елизветы I. На что тогда только не давали патентов - даже на пиратство".
"Замечен на прогулке. Губчатая текстура, пружинит при нажатии. Есть идеи?"
Кто-то пытается подготовиться к куреплению корнями участка почвы. Очистите кору, накройте питательной средой (почвой, щепой и т. д.) - и дождитесь образования корней.
"Загадочный флакон с янтарной жидкостью обнаружен в продуктовом магазине. Маленький, как таблетка"
Предохранитель для спринклерной системы пожаротушения.
"Что это за небольшой металлический инструмент с зубцами одинакового размера, но с разными номерами?"
Это иглы для проверки золота.
"Кнопку под рулем установил прежний хозяин машины. Мигает один раз при нажатии и удерживании, других очевидных функций нет. По словам предыдущего владельца, это как-то связано со страховкой"
Это GPS-трекер.
"Что это за отверстие в двигателе самолета? Оно открылось при начале приземления и закрылось после окончания посадки"
Это реверсы тяги торможения.
"Что это за коробочка? Зажигалка для масштаба"
Это коробочка для хранения разборной безопасной бритвы с 2 лезвиями, какие были в ходу лет 50 назад".
"Что это за рычаги возле ступней двери со стороны пассажира в моей "импале" 1969 года?"
Это система управления вентиляцией.
"Тяжелый предмет из черного металла, окрашенный в желтый цвет, с единственным отверстием необычной формы. Почти 10 сантиметров в длину. Нашел прикопанным на заднем дворе с помощью металлоискателя"
Это собачка, предотвращающая отдачу от настольной пилы.
"Эта выемка есть во всех партах в моей школе. Зачем?"
"Это зацепка для пальцев, чтобы удобнее было передвигать парту - в классах это нужно часто".
"Полая латунная трость с подпружиненным шипом"
Она предназначена для уничтожения сорняков.
"Что это за странная сеть кабелей и грузов на стене здания?"
Это проволочная система поддержки растений для живой стены. Вес внизу удерживает провода в натянутом состоянии.
"Внутри моей палатки вшита небольшая молния. Она открывается только изнутри, но за ней только сетка, выхода наружу нет
Если вы разрежете сетку позади молнии, то через получившееся отверстие сможете продеть, к примеру, кабель или пропустить что-то еще нужное. А потом вы застегнете молнию - и в палатке не останется отверстия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вопросы и ответы загадки интересное необычное объяснения странные предметы удивительное рядом что это такое
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странно, достаточно распространенная вещь, у меня набор 6 или 7 предметов, сковороды и кастрюли.