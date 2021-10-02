FISHKINET
Сообщество Калейдоскоп 1067 постов • 44 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Калейдоскоп 
22 необычных предмета, странности которых легко объяснить

22 необычных предмета, странности которых легко объяснить (23 фото)

Автор:
02 октября 2021 08:30
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: вопросы и ответы   загадки   интересное   необычное   объяснения   странные предметы   удивительное рядом   что это такое   
520
23
Мир полон интересных и странных вещей. Но то, что странно для одного, бывает ясным и понятным для другого. Поэтому, увидев что-то необычное, мы обращаемся к мудрости интернета: тут наверняка найдутся люди, которые нам все подробно объяснят.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Калейдоскоп"
Метки: вопросы и ответы   загадки   интересное   необычное   объяснения   странные предметы   удивительное рядом   что это такое   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Карандаш 2,0 22 минуты назад
<<Странная каменная конструкция в лесу. Я открыл дверцу, но там ничего не было>>
А что или кто там должен быть? В лесу. В печи. Емеля что ли спрятался или его останки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
920
Denis Fedotov 46 минут назад
последняя ручка Tefal
https://www.mvideo.ru/products/ruchka-semnaya-tefal-ingenio-5-classic-l9933015-50040312https://www.mvideo.ru/products/ruchka-semnaya-tefal-ingenio-5-classic-l9933015-50040312
странно, достаточно распространенная вещь, у меня набор 6 или 7 предметов, сковороды и кастрюли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему Что это за штука? 18 загадочных предметов и их назначение Что это за штука? 18 загадочных предметов и их назначение «Довольно интересно»: 40 фото нашего чудесного и очень странного мира «Довольно интересно»: 40 фото нашего чудесного и очень странного мира 30+ фото, которые докажут, что матрица все же зхахватила нас 30+ фото, которые докажут, что матрица все же зхахватила нас Да сколько же можно врать народу-то? Да сколько же можно врать народу-то? 20 невероятных исторических фото, с не менее невероятными пояснениями 20 невероятных исторических фото, с не менее невероятными пояснениями
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

386007



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть
3
65
20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть
Антизожный пост, приправленный ленью и иронией
0
93
Антизожный пост, приправленный ленью и иронией
Набирающие популярность в сообществах
Возвращаясь к "Игре"
0
30
Возвращаясь к "Игре"
Какие причины провоцируют увядание листьев комнатных растений?
0
0
Какие причины провоцируют увядание листьев комнатных растений?
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомобили#животные#аварии#авто аварии#картинки#кино#кулинарные рецепты#авария дня
#Юмор#люди#история#подборка#СССР#автомир#ynews#кулинария#что почитать#искусство
#интересно#прикол#дтп#Россия#фотографии#еда#интересное#новости#страна#рецепты

На что жалуетесь?

Вернуться