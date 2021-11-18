2.

Фото боксерского поединка между Роем Кэмпбеллом и Диком Хайлендом, Канада, 1913 г.

Экс-претендент на чемпиона мира в суперлегком весе Дик Хайленд вышел против Рэя Кэмпбелла, который считался молодым дарованием. А еще молодой Рэй совсем не следил за языком. В то время люди ходили с револьвером даже в сортир: рано или поздно Рэй свое получил бы.



Знаменитую фотку миру подарило совпадение. В 1910-е два модных тренда встретили друг друга. Во-первых, в то время всем казалось очень крутым писать имена на афишах с маленькой буквы. Во-вторых, слово dick только-только начали использовать в значении «член». Познакомили эти два тренда промоутеры боя, которые не только вывели имена бойцов с маленькой буквы, но и добавили прозвище Дика – Fighting Dick. Рэй Кэмпбелл просто не удержался и ляпнул журналистам: в афишах написали, что он сразится с членом-драчуном.



Старший по возрасту Дик, естественно, обиделся и поклялся отлупить болтуна в бою. Но и Рэя не зря звали откровением в боксе: к девятому раунду Хайленд сказал врачу, что не видит заплывшим правым глазом. Доктор тут же объявил об окончании боя, но Дик достал пистолет и пообещал пристрелить его, судью и соперника, если тот остановит матч.



В 1913-м продолжительность боксерских боев – 15 трехминутных раундов. То есть со всеми паузами матч продолжался более часа. Уже к середине схватки Дик почти лишился зрения – слепая ярость воплоти. И несмотря на травму, Хайленд бил так же мощно, как и пропускал. В конце концов у Рэя лопнула кожа на скуле, кровь сочилась из рассечений на головах обеих мужчин, стекала по телам и заливала ринг. Врач и судья боялись остановить матч, и отморозки дубасили друг друга все 15 раундов до финального гонга.



После боя на ринг выскочили секунданты и одновременно вздернули вверх руки своих боксеров – этот момент и запечатлен на известной фотографии.

В каждом углу считали, что победа принадлежит их бойцу, а зрители замерили в ожидании судейского вердикта. В результате, после подсчетов очков победа была отдана Рэйю Кэмпбеллу. После настоящей войны, которую боксеры устроили в ринге, газеты писали о той встрече следующие:



"Рэй Кэмпбелл ловко и четко перебил знаменитого «Боевого Дика» Хайленда, претендующего на звание чемпиона мира в легком весе, в 15-раундовом поединке, который оказался одним из лучших за всю историю Ванкувера. Левый джеб с правым кроссом помогли Кэмпбеллу вырвать победу".