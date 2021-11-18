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19
Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
2.
Фото боксерского поединка между Роем Кэмпбеллом и Диком Хайлендом, Канада, 1913 г.
Экс-претендент на чемпиона мира в суперлегком весе Дик Хайленд вышел против Рэя Кэмпбелла, который считался молодым дарованием. А еще молодой Рэй совсем не следил за языком. В то время люди ходили с револьвером даже в сортир: рано или поздно Рэй свое получил бы.
Знаменитую фотку миру подарило совпадение. В 1910-е два модных тренда встретили друг друга. Во-первых, в то время всем казалось очень крутым писать имена на афишах с маленькой буквы. Во-вторых, слово dick только-только начали использовать в значении «член». Познакомили эти два тренда промоутеры боя, которые не только вывели имена бойцов с маленькой буквы, но и добавили прозвище Дика – Fighting Dick. Рэй Кэмпбелл просто не удержался и ляпнул журналистам: в афишах написали, что он сразится с членом-драчуном.
Старший по возрасту Дик, естественно, обиделся и поклялся отлупить болтуна в бою. Но и Рэя не зря звали откровением в боксе: к девятому раунду Хайленд сказал врачу, что не видит заплывшим правым глазом. Доктор тут же объявил об окончании боя, но Дик достал пистолет и пообещал пристрелить его, судью и соперника, если тот остановит матч.
В 1913-м продолжительность боксерских боев – 15 трехминутных раундов. То есть со всеми паузами матч продолжался более часа. Уже к середине схватки Дик почти лишился зрения – слепая ярость воплоти. И несмотря на травму, Хайленд бил так же мощно, как и пропускал. В конце концов у Рэя лопнула кожа на скуле, кровь сочилась из рассечений на головах обеих мужчин, стекала по телам и заливала ринг. Врач и судья боялись остановить матч, и отморозки дубасили друг друга все 15 раундов до финального гонга.
После боя на ринг выскочили секунданты и одновременно вздернули вверх руки своих боксеров – этот момент и запечатлен на известной фотографии.
В каждом углу считали, что победа принадлежит их бойцу, а зрители замерили в ожидании судейского вердикта. В результате, после подсчетов очков победа была отдана Рэйю Кэмпбеллу. После настоящей войны, которую боксеры устроили в ринге, газеты писали о той встрече следующие:
"Рэй Кэмпбелл ловко и четко перебил знаменитого «Боевого Дика» Хайленда, претендующего на звание чемпиона мира в легком весе, в 15-раундовом поединке, который оказался одним из лучших за всю историю Ванкувера. Левый джеб с правым кроссом помогли Кэмпбеллу вырвать победу".
Экс-претендент на чемпиона мира в суперлегком весе Дик Хайленд вышел против Рэя Кэмпбелла, который считался молодым дарованием. А еще молодой Рэй совсем не следил за языком. В то время люди ходили с револьвером даже в сортир: рано или поздно Рэй свое получил бы.
Знаменитую фотку миру подарило совпадение. В 1910-е два модных тренда встретили друг друга. Во-первых, в то время всем казалось очень крутым писать имена на афишах с маленькой буквы. Во-вторых, слово dick только-только начали использовать в значении «член». Познакомили эти два тренда промоутеры боя, которые не только вывели имена бойцов с маленькой буквы, но и добавили прозвище Дика – Fighting Dick. Рэй Кэмпбелл просто не удержался и ляпнул журналистам: в афишах написали, что он сразится с членом-драчуном.
Старший по возрасту Дик, естественно, обиделся и поклялся отлупить болтуна в бою. Но и Рэя не зря звали откровением в боксе: к девятому раунду Хайленд сказал врачу, что не видит заплывшим правым глазом. Доктор тут же объявил об окончании боя, но Дик достал пистолет и пообещал пристрелить его, судью и соперника, если тот остановит матч.
В 1913-м продолжительность боксерских боев – 15 трехминутных раундов. То есть со всеми паузами матч продолжался более часа. Уже к середине схватки Дик почти лишился зрения – слепая ярость воплоти. И несмотря на травму, Хайленд бил так же мощно, как и пропускал. В конце концов у Рэя лопнула кожа на скуле, кровь сочилась из рассечений на головах обеих мужчин, стекала по телам и заливала ринг. Врач и судья боялись остановить матч, и отморозки дубасили друг друга все 15 раундов до финального гонга.
После боя на ринг выскочили секунданты и одновременно вздернули вверх руки своих боксеров – этот момент и запечатлен на известной фотографии.
В каждом углу считали, что победа принадлежит их бойцу, а зрители замерили в ожидании судейского вердикта. В результате, после подсчетов очков победа была отдана Рэйю Кэмпбеллу. После настоящей войны, которую боксеры устроили в ринге, газеты писали о той встрече следующие:
"Рэй Кэмпбелл ловко и четко перебил знаменитого «Боевого Дика» Хайленда, претендующего на звание чемпиона мира в легком весе, в 15-раундовом поединке, который оказался одним из лучших за всю историю Ванкувера. Левый джеб с правым кроссом помогли Кэмпбеллу вырвать победу".
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3.
После бомбёжек в большинстве крупных японских городов домов почти не осталось. В качестве жилищ использовали списанные автобусы. Токио, 2 октября 1946 года
4.
Западный Берлин. Фотограф пинает полицейского, стоящего на границе с Восточным Берлином во время демонстрации у КПП «Чарли». 13августа 1986 года.
Автор снимка Рональд Хольшнейдер вспоминал: «Когда я прибыл на Фридрихштрассе, демонстранты задирали полицию на КПП «Чарли». Белая черта означает границу между Востоком и Западом. Я сделал шаг за эту черту, что обычно дело опасное, но полицейские не обратили на это внимания, так как были заняты демонстрантами. И тогда человек слева от меня пнул полицейского в зад. Мой снимок, символизировавший творившееся в Берлине безумие, был растиражирован в Германии и за рубежом»
Автор снимка Рональд Хольшнейдер вспоминал: «Когда я прибыл на Фридрихштрассе, демонстранты задирали полицию на КПП «Чарли». Белая черта означает границу между Востоком и Западом. Я сделал шаг за эту черту, что обычно дело опасное, но полицейские не обратили на это внимания, так как были заняты демонстрантами. И тогда человек слева от меня пнул полицейского в зад. Мой снимок, символизировавший творившееся в Берлине безумие, был растиражирован в Германии и за рубежом»
6.
Принцесса Елизавета во время церемонии «Цветного Сбора» в парке Сент-Джеймс. Лондон, 7 июня 1951 года. «Цветной Сбор» (Trooping the Colour) – традиционный сбор пехотных полков, проводящийся с XVII века.
7.
Три лучника. Япония, 1860-е годы. Лучники являются представителями школы Кюдо. Об этом говорят их одежды и то, как они держат вторые стрелы («Я») между безымянным пальцем и мизинцем. Цель, скорее всего, находится на расстоянии 28 метров от них, так как они упражняются на открытом воздухе на искусственной площадке.
По традиции, дистанция 28 метров является заключительным и самым сложным этапом в Кюдо. Новички обучаются в помещениях и стреляют в цель, находящуюся всего в двух метрах от них. Невозможность промахнуться позволяет оттачивать навык стрельбы. Оперения «Я» делают перьями из каждого крыла одной птицы. На одном «Я» перья с правого крыла, на другом – с левого. В результате одна стрела, выпущенная из «Юми» (лука), вращается в полёте вправо, другая влево
По традиции, дистанция 28 метров является заключительным и самым сложным этапом в Кюдо. Новички обучаются в помещениях и стреляют в цель, находящуюся всего в двух метрах от них. Невозможность промахнуться позволяет оттачивать навык стрельбы. Оперения «Я» делают перьями из каждого крыла одной птицы. На одном «Я» перья с правого крыла, на другом – с левого. В результате одна стрела, выпущенная из «Юми» (лука), вращается в полёте вправо, другая влево
9.
Американский капеллан выносит старую вьетнамку из опасной зоны во время наступления в Хюэ. Южный Вьетнам, февраль 1968 года
11.
Уинстон Черчилль и Франклин Д. Рузвельт рыбачат в Шангри-Ла (теперь это Кэмп-Дэвид). Май 1943 года
12.
Бельгийские шахтёры поднимаются на поверхность в клети угольной шахты после окончания рабочего дня. 1900 год. В 1790 году наибольшая глубина шахты составляла 220 метров; в 1856 году средняя глубина этой шахты была 361 метр, а в 1866 437 метров, при этом некоторые выработки велись на глубине от 700 до 900 метров; одна была глубиной 1065 метров. Возможно, это была самая глубокая шахта в Европе
13.
Угол Стип-Стрит и Тренчард-Стрит, Бристоль. Англия, 1866 год. Местные называли это место «лавкой утиля» (дословно: лавкой тряпок и костей). Кости шли на изготовление рукоятей для ножей, игрушек и украшений, а также применялись в химии. Извлечённый из них жир использовался в мыловарении.
Этот снимок был сделан за пять лет до того, как Стип-Стрит, уходящая влево и вниз, была снесена; на её месте появилась перестроенная дорога, Кольстон-Стрит. Стип-Стрит существовала ещё в средние века, она была главной дорогой из Бристоля в Глостер.
Фотография была опубликована в 1891 году как ностальгическое напоминание бристольскими издателями и торговцами предметами изобразительного искусства Frost & Reed. Был выпущен ограниченный тираж открыток в 100 экземпляров, а негатив был уничтожен.
Этот снимок был сделан за пять лет до того, как Стип-Стрит, уходящая влево и вниз, была снесена; на её месте появилась перестроенная дорога, Кольстон-Стрит. Стип-Стрит существовала ещё в средние века, она была главной дорогой из Бристоля в Глостер.
Фотография была опубликована в 1891 году как ностальгическое напоминание бристольскими издателями и торговцами предметами изобразительного искусства Frost & Reed. Был выпущен ограниченный тираж открыток в 100 экземпляров, а негатив был уничтожен.
14.
Туннели Ку Чи. Южный Вьетнам, 1967 год. «Кольт» 45 калибра и фонарь в руке, противогаз. «Туннельная крыса» Ричард Уинтерс из 2-го батальона 27-го пехотного полка 25-й пехотной дивизии
16.
Малкольм Икс делает снимок Мухаммеда Али сразу после окончания чемпионата мира 1964 года среди тяжеловесов
17.
Мэр Гаваны Хулио Моралес, Аль Капоне и юрист Капоне, Дж. Фриц Гордон, в Тропическом Саду. Гавана, Куба, 1930 год
18.
Дирижабль "Гинденбург" в Нью-Йорке, 8 августа 1936 г.
Несмотря на то, что авиабаза Лейкхёрст, где и происходила высадка пассажиров, находилась почти в 100 километрах от Нью-Йорка... экипаж этого дирижабля старался всегда пролететь над городом. Поэтому, сохранилось очень много снимков "Гинденбурга" над Нью-Йорком.
Несмотря на то, что авиабаза Лейкхёрст, где и происходила высадка пассажиров, находилась почти в 100 километрах от Нью-Йорка... экипаж этого дирижабля старался всегда пролететь над городом. Поэтому, сохранилось очень много снимков "Гинденбурга" над Нью-Йорком.
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Метки: заграница интересно история фотографии
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На столе в центре - пульт управления всем в ней.
Надо ли добавлять, что эта идея и сегодня не реализована в полном объеме?
Хотя уже и появились мультиварки, самостоятельно лазающие в интернет. За апдейтами.