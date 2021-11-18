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Интересные фотографии прошлого

Интересные фотографии прошлого (19 фото)

Автор:
18 ноября 2021 22:36
Метки: заграница   интересно   история   фотографии   
1051
19
Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
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Метки: заграница   интересно   история   фотографии   
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12k
Bill 8 часов назад
Слабо представляю как Дик достал пистолет в боксерских перчатках.
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64k
Доктор Джонс 4 часа назад
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Атомный Крот 6 часов назад
Это - "кухня будущего".

На столе в центре - пульт управления всем в ней.

Надо ли добавлять, что эта идея и сегодня не реализована в полном объеме?

Хотя уже и появились мультиварки, самостоятельно лазающие в интернет. За апдейтами.
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