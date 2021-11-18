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Не растопишь - не поедешь: сколько времени нужно, чтобы "завести" паровоз

Не растопишь - не поедешь: сколько времени нужно, чтобы "завести" паровоз (9 фото)

Автор:
18 ноября 2021 22:26
Метки: Время   машинист   паровоз   работа   топка   
613
9
Да, паровозы давно устарели. Но в них до сих пор есть что-то притягательное. Дело, наверное, в огне, воде и воздухе, которые двигают эту огромную машину вперед. Но чтобы тепловой двигатель внешнего сгорания набрал нужную мощность требуется какое-то дикое количество времени. Не говоря уже о количестве угля и адской работе машиниста с помощником…
Паровоз – уникальное техническое достижение человечества. Но сегодня они уступили место электровозам и тепловозам, так как у паровых машин КПД, по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, совсем печальный. Но в паровозах осталась некая романтика. Большинство старичков давно отправлены в утиль, но в некоторых депо все еще держат паровозы и время от времени устраивают им «тест-драйвы», чтобы не застаивались.

Сегодня, со слов машиниста, который работает в Москве в депо «Подмосковное», мы расскажем, как растопить паровоз и сколько времени нужно, чтобы он двинулся в путь. Процесс этот сложный и продолжительный, это вам не машину завести.
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Метки: Время   машинист   паровоз   работа   топка   
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Андрей Иванов 3 часа назад
Количество и нахождение паровозов в стране является гостайной. На случай ядерной войны. Это в плане "устарели".
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doker 3 часа назад
Вот это интересно! А то фильмы смотришь старые и не знаешь почему паравоз "под парами" стоит.

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