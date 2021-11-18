Не растопишь - не поедешь: сколько времени нужно, чтобы "завести" паровоз

Паровоз – уникальное техническое достижение человечества. Но сегодня они уступили место электровозам и тепловозам, так как у паровых машин КПД, по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, совсем печальный. Но в паровозах осталась некая романтика. Большинство старичков давно отправлены в утиль, но в некоторых депо все еще держат паровозы и время от времени устраивают им «тест-драйвы», чтобы не застаивались.



Сегодня, со слов машиниста, который работает в Москве в депо «Подмосковное», мы расскажем, как растопить паровоз и сколько времени нужно, чтобы он двинулся в путь. Процесс этот сложный и продолжительный, это вам не машину завести.