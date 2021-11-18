Не растопишь - не поедешь: сколько времени нужно, чтобы "завести" паровоз

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Да, паровозы давно устарели. Но в них до сих пор есть что-то притягательное. Дело, наверное, в огне, воде и воздухе, которые двигают эту огромную машину вперед. Но чтобы тепловой двигатель внешнего сгорания набрал нужную мощность требуется какое-то дикое количество времени. Не говоря уже о количестве угля и адской работе машиниста с помощником…
Паровоз – уникальное техническое достижение человечества. Но сегодня они уступили место электровозам и тепловозам, так как у паровых машин КПД, по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, совсем печальный. Но в паровозах осталась некая романтика. Большинство старичков давно отправлены в утиль, но в некоторых депо все еще держат паровозы и время от времени устраивают им «тест-драйвы», чтобы не застаивались.
Сегодня, со слов машиниста, который работает в Москве в депо «Подмосковное», мы расскажем, как растопить паровоз и сколько времени нужно, чтобы он двинулся в путь. Процесс этот сложный и продолжительный, это вам не машину завести.
Сегодня, со слов машиниста, который работает в Москве в депо «Подмосковное», мы расскажем, как растопить паровоз и сколько времени нужно, чтобы он двинулся в путь. Процесс этот сложный и продолжительный, это вам не машину завести.
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Все начинается с депо, где локомотивная бригада осматривает все узлы и агрегаты паровоза – в них не должно быть протечек, заломов, трещин и прочих повреждений или дефектов. Осмотр длится около часа. После чего машинист заносит в журнал ремонта выявленные поломки. Затем в работу вступает бригада слесарей, которая устраняет поломки (если они есть) и тщательно смазывает все движущиеся части и заполняет масленки.
Затем котел паровоза заполняют водой до нужного уровня, а в топку насыпают уголь, сверху закладывая его дровами.
Затем котел паровоза заполняют водой до нужного уровня, а в топку насыпают уголь, сверху закладывая его дровами.
В депо нет дымоотводящей системы, поэтому паровоз необходимо выкатить на свежий воздух. К этому моменту прошло уже не менее четырех часов. А работа только началась…
Чтобы вывезти из депо паровоз используется мотовоз. В нашем случае используется ТГК2.
Чтобы вывезти из депо паровоз используется мотовоз. В нашем случае используется ТГК2.
Затем наступает момент розжига. Для этого обычно используется ветошь, смоченная в керосине.
Пока в топке не появится естественная тяга, дым «ищет» самый короткий путь на волю. Поэтому в первые 10 минут в будке находится невозможно.
Пока в топке не появится естественная тяга, дым «ищет» самый короткий путь на волю. Поэтому в первые 10 минут в будке находится невозможно.
Тут можно увидеть, как горят несколько капель керосина, которые протекли в зольник. Зольником называется бункер под топкой, в который ссыпается зола и шлак.
Дыма больше нет, дрова разгорелись, и теперь можно заглянуть котел и проверить равномерность горения.
Итак, уголь горит уже три часа, давление в котле поднялось до 5 атмосфер, теперь самое время проверить работу инжектора, который закачивает воду из тендера в котел при помощи давления пара, и открыть сифон, чтобы часть пара «улетела в трубу» и создало тягу.
Через 40 минут давление достигает 9 атмосфер – сейчас можно запустить паровоздушный насос, который обеспечивает давление для работы тормозов.
И вот, только спустя 7 часов паровоз готов сделать свой первый оборот колес.
Через 40 минут давление достигает 9 атмосфер – сейчас можно запустить паровоздушный насос, который обеспечивает давление для работы тормозов.
И вот, только спустя 7 часов паровоз готов сделать свой первый оборот колес.
Кстати, такая продолжительность «запуска» паровоза является одной из причин, почему они раньше не тушились по ночам или во время непродолжительного простоя без работы (от 1 до 3 дней). Существовала специальная должность – ночной кочегар. Этот человек должен был раз в несколько часов обходить паровозы, «прокидывать» топку и подкачивать воду в котел.
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