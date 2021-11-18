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Художник рисует иллюстрации к текстам песен любимых исполнителей

Художник рисует иллюстрации к текстам песен любимых исполнителей (23 фото)

Автор:
18 ноября 2021 21:59
Сообщество : Искусство
Метки: иллюстрация   искусство   музыка   художник   
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Художник из Тель-Авива Густаво Визельнер в основном занимается пиксельной графикой, но сейчас он работает над серией красочных иллюстраций, посвященных текстам известных песен. Таким образом Густаво хочет отдать дань уважения любимым исполнителям и их потрясающей музыке.

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"Слишком поздно, мое время пришло".

Текст: Фредди Меркьюри.

"Придите, матери и отцы со всей земли, и не осуждайте то, чего не можете понять".

Текст: Боб Дилан.

"Я вижу друзей, которые пожимают друг другу руки, спрашивают: «Как дела?». На самом деле они говорят: «Я люблю тебя»".

Текст: Боб Тил и Джордж Дэвид Вайс.

"Наплевать на тьму, мы все еще можем найти путь. Потому что ничто не длится вечно, даже холодный ноябрьский дождь".

Текст: Эксл Роуз.

"Я нашел свою любовь".

Текст: Эд Ширан.

"Так или иначе, я заполучу тебя".

Текст: Дебби Харри, Найджел Харрисон.

"(фыркая) Вы ангелы?" "Не. Мы просто мужики"

Текст: Джек Блэк,

"Пока мы не начнем делать что-то правильно, ты не увидишь меня в белом костюме".

Текст: Джонни Кэш.

"Иронично, не думаешь?" "Чересчур иронично, и да, я действительно так считаю".

Текст: Аланис Мориссетт, Глен Баллард

"Нелегко смириться, когда весь твой мир окрасился в черный".

Текст: Мик Джаггер, Кит Ричардс.

"Я видел миллионы лиц, и я показал рок им всем".

Текст: Джон Бон Джови, Ричи Самбора.

"Мне так одиноко, что я готов умереть".

Текст: Мэй Борен Экстон, Томас Дерден, Элвис Пресли.

"Свет мой, зеркальце... Молчи, я и так знаю, что хороша".

Текст:

"Я был потрепан и разбит, и не мог понять, что чувствовал. Я сам себя не узнавал".

Текст: Брюс Спрингстин.

"Я пыталась закричать, но моя голова была под водой".

Текст: Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл.

"О нет, так не пойдет. Ты не слушаешь, что я говорю".

Текст: Руди Кларк.

"Покажи мне дорогу к следующему виски бару".

Слова: Бертольт Брехт (перевод на английский язык Элизабет Хауптманн).

"Боже, помоги мне".

Текст: Мадонна, Патрик Леонард.

"Закаты угасают, как и любовь".

Текст: Кейси Масгрейвс, Люк Лэрд, Шейн Макэналли

"У того, кто сказал, что деньги не решают проблемы, наверное, было недостаточно денег, чтобы их решить".

Текст: Ариана Гранде, Виктория Моне, Тайла Паркс, Ньомза Витиа, Кейденс, Томми Браун, Чарльз Андерсон, Майкл Фостер

"Моя сила убеждения может построить целую нацию".

Текст: Териус "The-Dream" Нэш и Бейонсе

"Я делаю то, что они считают невозможным для меня".

Текст: Белькалис Альманзар, Бенито Окасио, Хосе Осорио, Тони Пабон, Маркос Масис, Хесус Ньевес, Мэнни Родригес, Джордан Торп, Энтони Уайт, Винсент Уотсон, Ксавьер Варгас, Эдгар Варгас, Бенни Боннилла

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: иллюстрация   искусство   музыка   художник   
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noName 2 часа назад
Комментарий к фото
...только божественный соляк Slash-а не нарисуешь...
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