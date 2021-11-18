Художник рисует иллюстрации к текстам песен любимых исполнителей

Художник из Тель-Авива Густаво Визельнер в основном занимается пиксельной графикой, но сейчас он работает над серией красочных иллюстраций, посвященных текстам известных песен. Таким образом Густаво хочет отдать дань уважения любимым исполнителям и их потрясающей музыке.
"Слишком поздно, мое время пришло".
Текст: Фредди Меркьюри.
"Придите, матери и отцы со всей земли, и не осуждайте то, чего не можете понять".
Текст: Боб Дилан.
"Я вижу друзей, которые пожимают друг другу руки, спрашивают: «Как дела?». На самом деле они говорят: «Я люблю тебя»".
Текст: Боб Тил и Джордж Дэвид Вайс.
"Наплевать на тьму, мы все еще можем найти путь. Потому что ничто не длится вечно, даже холодный ноябрьский дождь".
Текст: Эксл Роуз.
"Я нашел свою любовь".
Текст: Эд Ширан.
"Так или иначе, я заполучу тебя".
Текст: Дебби Харри, Найджел Харрисон.
"(фыркая) Вы ангелы?" "Не. Мы просто мужики"
Текст: Джек Блэк,
"Пока мы не начнем делать что-то правильно, ты не увидишь меня в белом костюме".
Текст: Джонни Кэш.
"Иронично, не думаешь?" "Чересчур иронично, и да, я действительно так считаю".
Текст: Аланис Мориссетт, Глен Баллард
"Нелегко смириться, когда весь твой мир окрасился в черный".
Текст: Мик Джаггер, Кит Ричардс.
"Я видел миллионы лиц, и я показал рок им всем".
Текст: Джон Бон Джови, Ричи Самбора.
"Мне так одиноко, что я готов умереть".
Текст: Мэй Борен Экстон, Томас Дерден, Элвис Пресли.
"Свет мой, зеркальце... Молчи, я и так знаю, что хороша".
Текст:
"Я был потрепан и разбит, и не мог понять, что чувствовал. Я сам себя не узнавал".
Текст: Брюс Спрингстин.
"Я пыталась закричать, но моя голова была под водой".
Текст: Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл.
"О нет, так не пойдет. Ты не слушаешь, что я говорю".
Текст: Руди Кларк.
"Покажи мне дорогу к следующему виски бару".
Слова: Бертольт Брехт (перевод на английский язык Элизабет Хауптманн).
"Боже, помоги мне".
Текст: Мадонна, Патрик Леонард.
"Закаты угасают, как и любовь".
Текст: Кейси Масгрейвс, Люк Лэрд, Шейн Макэналли
"У того, кто сказал, что деньги не решают проблемы, наверное, было недостаточно денег, чтобы их решить".
Текст: Ариана Гранде, Виктория Моне, Тайла Паркс, Ньомза Витиа, Кейденс, Томми Браун, Чарльз Андерсон, Майкл Фостер
"Моя сила убеждения может построить целую нацию".
Текст: Териус "The-Dream" Нэш и Бейонсе
"Я делаю то, что они считают невозможным для меня".
Текст: Белькалис Альманзар, Бенито Окасио, Хосе Осорио, Тони Пабон, Маркос Масис, Хесус Ньевес, Мэнни Родригес, Джордан Торп, Энтони Уайт, Винсент Уотсон, Ксавьер Варгас, Эдгар Варгас, Бенни Боннилла
Источник: — переведено специально для fishki.net
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