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13 оригинальных постеров со скрытым смыслом

13 оригинальных постеров со скрытым смыслом (16 фото)

Автор:
04 июня 2021 08:25
Сообщество : Искусство
Метки: иллюстрация   искусство   постеры   художник   
272
16

Лори Аллен – редактор0иллюстратор и графический дизайнер из США. Ее главная цель: оформить статью или текст так, чтобы заставить читателя задуматься. Ее иллюстрации позволяют прочувствовать текст на более личном уровне и добавляют ему глубины.

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Метки: иллюстрация   искусство   постеры   художник   
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