13 оригинальных постеров со скрытым смыслом

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Лори Аллен – редактор0иллюстратор и графический дизайнер из США. Ее главная цель: оформить статью или текст так, чтобы заставить читателя задуматься. Ее иллюстрации позволяют прочувствовать текст на более личном уровне и добавляют ему глубины.
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2. Опрос показал, что 32% женщин в Великобритании не чувствуют себя в безопасности, когда гуляют вечером в одиночестве
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Метки: иллюстрация искусство постеры художник
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