FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5683 поста • 1130 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Лучшие фильмы 2017 года

Лучшие фильмы 2017 года (11 фото + 10 видео)

Автор:
19 ноября 2021 22:14
Сообщество : Кино
Метки: Дюнкерк   кино   логан   макдона   нолан   пиксар   росомаха   
1242
11
10

Военная драма от гения, хоррор про расизм, прощальный выход супергероя и кое-что ещё. Урожайный был год.

Некоторые из фильмов в подборке были показаны в России с запозданием в 2018 году, но в мировой прокат все они вышли в 2017-м.

История спасения английских и французских солдат, заблокированных немцами у французского города Дюнкерк, рассказанная Кристофером Ноланом. Повествование, как это обычно бывает у Нолана, нелинейное, а Том Харди снова почти весь фильм не показывает лицо. Кроме любимых актёров Нолана Тома Харди и Киллиана Мёрфи в картине играют актёр и режиссёр Кеннет Брана, певец и солист One Direction Гарри Стайлз, лауреат "Оскара" за "Мост шпионов" Марк Райленс и молодые и малоизвестные британские актёры.

Это первый фильм в карьере Нолана, основанный на реальных событиях.

И это фильм тоже основан на реальных событиях, причём произошедших совсем недавно. "Дело храбрых" рассказывает, как американские пожарные тушили лесные пожары в Аризоне в 2013 году.

Это типично голливудское кино, производственная драма о пожарных, но только без типичного голливудского хэппи-энда. Командира элитного отряда пожарных "Гранитная гора" играет Джош Бролин ("Старикам тут не место"), роль малоподходящего для профессии пожарного, но быстро завоёвывающего авторитет коллег новичка исполнил Майлз Теллер ("Одержимость"). Также в картине играют Джефф Бриджес ("Большой Лебовски"), Дженнифер Коннелли ("Реквием по мечте"), Энди Макдауэлл ("Секс, ложь и видео").

Российский фильм "Огонь" (2020) - ремейк "Дела храбрых".

Мартин МакДона - известный драматург, его чёрные кровавые комедии, действие которых непременно происходит на маленьких ирландских островках, ставятся по всему миру. Помимо "Билбордов", он снял два полнометражных фильма. Это "Залечь на дно в Брюгге" и "Семь психопатов". МакДона снимает редко, но метко. Все его фильмы становятся событием и моментально приобретают культовый статус. Его первая же проба пера в кино - короткометражка "Шестизарядный" - получила "Оскар". "Три билборда" в 2017-2018 годах получил не меньше сотни наград. Короче говоря, фильм хороший, обязательно посмотрите или пересмотрите.

Идея картины пришла к Макдоне, когда он увидел на дороге билборд с информацией о нераскрытом убийстве.

До фильма "Прочь" Джордан Пил был популярным комиком, после "Прочь" он стал популярным американским сценаристом, режиссёром и ещё "Оскар" получил. А сам фильм стал настоящей сенсацией в США. Шутка ли, при бюджете в $4,5 млн в прокате фильм заработал $255 млн.

"Прочь" - это комедийный ужастик про вечно живой расизм.

Киноверсия жизни и карьеры американской фигуристки Тони Хардинг. Тоня могла быт войти в историю фигурного катания как первая американка, выполнившая на соревнованиях тройной аксель, но вместо этого влипла в историю, переломав колени своей ближайшей сопернице. В главной роли Марго Робби ("Отряд самоубийц").

В оригинале фильм называется "Я, Тоня", а наши прокатчики сделали отсылку к предвыборной программе Собчак "Против всех!".

На дворе 2029 год, старый Логан-Росомаха работает водителем лимузина, чтобы скопить денег и уплыть с дряхлым профессором Ксавье на остров, где их никто не найдёт. Очень кстати нуждающемуся в деньгах Логану предлагают крупную сумму за доставку маленькой девочки в Монтану. Девочка оказывается с когтями, как у Росомахи. Она сбежала из лаборатории, где выводят мутантов, поэтому за ней устраивается погоня. Снял финал Росомахи Джеймс Мэнголд ("Ford против Ferrari"), который сейчас занят постановкой пятого Индианы Джонса.

Хью Джекман играл Росомаху с 2000 по 2017 год. По его словам, он наконец-то понял персонажа, только работая над "Логаном".

12-летний Мигель хочет стать музыкантом, но в его семье сапожников музыка под запретом, потому что один ветреный музыкант бросил прапрабабушку Мигеля. По волшебному стечению волшебных обстоятельства мальчик попадает в страну мёртвых, где встречает своего кумира великого певца Эрнесто де ла Круса. Мультик, как почти всегда у Pixar, получился красивым, живым (хоть многие персонажи и мертвецы) и грустно-весёлым.

Мультфильм получил "Оскар" как "лучший анимационный фильм", а песня Remember Me взяла статуэтку в категории "лучшая песня". В Мексике "Коко" стал абсолютным рекордсменом проката.

Добрый фильм про то, как мальчик без лица впервые идёт в школу. В главной роли звезда "Комнаты" Джейкоб Трамбле. Родителей мальчика играют Джулия Робертс ("Красотка") и Оуэн Уилсон ("Марли и я").

Болезнь, которой более главный герой "Чуда" называется синдром Тричера Коллинза.

Экранизация мемуаров Молли Блум, бывшей лыжницы, из-за травмы переключившейся на подпольные покерные турниры для сверхбогатых.

Фильм поставил знаменитый голливудский сценарист Аарон Соркин, автор "Нескольких хороших парней" и "Социальной сети".

И ещё один фильм, снятый по реальным событиям. События "Таксиста" разворачиваются во время восстания в Кванджу в 1980 году.

В главной роли корейская суперзвезда Сон Кан-Хо, известный нам по фильмам Пон Чжун Хо "Воспоминания об убийстве" и "Паразиты".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Дюнкерк   кино   логан   макдона   нолан   пиксар   росомаха   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Ego sum qui sum 16 минут назад
тайно Коко лучшее из всего перечисленного, очень добрый мультик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
649
Олег Полчаса назад
а чо не 1967?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Maddy8 42 минуты назад
мде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Евгений 50 минут назад
О! Свежак! Автор ты эстонец?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Albert GER Час назад
сегодня 2021 год...
но мы смотрим пост о хз каких фильмах за 2017 год в пендостане...
это очень важная для нас информация. продолжай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Николай Гринько: он был лучшим папой Карло советского кино Николай Гринько: он был лучшим папой Карло советского кино 13 фактов из мира голливудского кино 13 фактов из мира голливудского кино Актёры знаменитых фильмов и сериалов, которые так и не поняли, в чём снялись Актёры знаменитых фильмов и сериалов, которые так и не поняли, в чём снялись Главные фильмы 2020 года, достойные вашего внимания Главные фильмы 2020 года, достойные вашего внимания Главные фильмы 2021 года, которые запомнились Главные фильмы 2021 года, которые запомнились
Николай Дмитрич

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7381



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года
1
59
Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года
"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду в прямом эфире
0
184
"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду в прямом эфире
Набирающие популярность в сообществах
Тревожные новости
0
31
Тревожные новости
Школа в Англии переименовала «дома», названные в честь Черчилля и Роулинг, в стремлении к разнообразию
0
8
Школа в Англии переименовала «дома», названные в честь Черчилля и Роулинг, в...
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вас тоже
0
0

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#Россия#ватермарк#подборка#приколы#авто аварии#в мире#еда
#Юмор#прикол#животные#картинки#автомобили#аварии#люди#Ynews#фильм#знаменитости
#интересно#интересное#СССР#кино#автомир#дтп#фотографии#познавательно#полиция#сша

На что жалуетесь?

Вернуться