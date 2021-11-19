Лучшие фильмы 2017 года

И это фильм тоже основан на реальных событиях, причём произошедших совсем недавно. "Дело храбрых" рассказывает, как американские пожарные тушили лесные пожары в Аризоне в 2013 году.

Это типично голливудское кино, производственная драма о пожарных, но только без типичного голливудского хэппи-энда. Командира элитного отряда пожарных "Гранитная гора" играет Джош Бролин ("Старикам тут не место"), роль малоподходящего для профессии пожарного, но быстро завоёвывающего авторитет коллег новичка исполнил Майлз Теллер ("Одержимость"). Также в картине играют Джефф Бриджес ("Большой Лебовски"), Дженнифер Коннелли ("Реквием по мечте"), Энди Макдауэлл ("Секс, ложь и видео").