Лучшие фильмы 2017 года

Военная драма от гения, хоррор про расизм, прощальный выход супергероя и кое-что ещё. Урожайный был год.
Некоторые из фильмов в подборке были показаны в России с запозданием в 2018 году, но в мировой прокат все они вышли в 2017-м.
История спасения английских и французских солдат, заблокированных немцами у французского города Дюнкерк, рассказанная Кристофером Ноланом. Повествование, как это обычно бывает у Нолана, нелинейное, а Том Харди снова почти весь фильм не показывает лицо. Кроме любимых актёров Нолана Тома Харди и Киллиана Мёрфи в картине играют актёр и режиссёр Кеннет Брана, певец и солист One Direction Гарри Стайлз, лауреат "Оскара" за "Мост шпионов" Марк Райленс и молодые и малоизвестные британские актёры.
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Это первый фильм в карьере Нолана, основанный на реальных событиях.
И это фильм тоже основан на реальных событиях, причём произошедших совсем недавно. "Дело храбрых" рассказывает, как американские пожарные тушили лесные пожары в Аризоне в 2013 году.
Это типично голливудское кино, производственная драма о пожарных, но только без типичного голливудского хэппи-энда. Командира элитного отряда пожарных "Гранитная гора" играет Джош Бролин ("Старикам тут не место"), роль малоподходящего для профессии пожарного, но быстро завоёвывающего авторитет коллег новичка исполнил Майлз Теллер ("Одержимость"). Также в картине играют Джефф Бриджес ("Большой Лебовски"), Дженнифер Коннелли ("Реквием по мечте"), Энди Макдауэлл ("Секс, ложь и видео").
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Российский фильм "Огонь" (2020) - ремейк "Дела храбрых".
Мартин МакДона - известный драматург, его чёрные кровавые комедии, действие которых непременно происходит на маленьких ирландских островках, ставятся по всему миру. Помимо "Билбордов", он снял два полнометражных фильма. Это "Залечь на дно в Брюгге" и "Семь психопатов". МакДона снимает редко, но метко. Все его фильмы становятся событием и моментально приобретают культовый статус. Его первая же проба пера в кино - короткометражка "Шестизарядный" - получила "Оскар". "Три билборда" в 2017-2018 годах получил не меньше сотни наград. Короче говоря, фильм хороший, обязательно посмотрите или пересмотрите.
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Идея картины пришла к Макдоне, когда он увидел на дороге билборд с информацией о нераскрытом убийстве.
До фильма "Прочь" Джордан Пил был популярным комиком, после "Прочь" он стал популярным американским сценаристом, режиссёром и ещё "Оскар" получил. А сам фильм стал настоящей сенсацией в США. Шутка ли, при бюджете в $4,5 млн в прокате фильм заработал $255 млн.
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"Прочь" - это комедийный ужастик про вечно живой расизм.
Киноверсия жизни и карьеры американской фигуристки Тони Хардинг. Тоня могла быт войти в историю фигурного катания как первая американка, выполнившая на соревнованиях тройной аксель, но вместо этого влипла в историю, переломав колени своей ближайшей сопернице. В главной роли Марго Робби ("Отряд самоубийц").
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В оригинале фильм называется "Я, Тоня", а наши прокатчики сделали отсылку к предвыборной программе Собчак "Против всех!".
На дворе 2029 год, старый Логан-Росомаха работает водителем лимузина, чтобы скопить денег и уплыть с дряхлым профессором Ксавье на остров, где их никто не найдёт. Очень кстати нуждающемуся в деньгах Логану предлагают крупную сумму за доставку маленькой девочки в Монтану. Девочка оказывается с когтями, как у Росомахи. Она сбежала из лаборатории, где выводят мутантов, поэтому за ней устраивается погоня. Снял финал Росомахи Джеймс Мэнголд ("Ford против Ferrari"), который сейчас занят постановкой пятого Индианы Джонса.
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Хью Джекман играл Росомаху с 2000 по 2017 год. По его словам, он наконец-то понял персонажа, только работая над "Логаном".
12-летний Мигель хочет стать музыкантом, но в его семье сапожников музыка под запретом, потому что один ветреный музыкант бросил прапрабабушку Мигеля. По волшебному стечению волшебных обстоятельства мальчик попадает в страну мёртвых, где встречает своего кумира великого певца Эрнесто де ла Круса. Мультик, как почти всегда у Pixar, получился красивым, живым (хоть многие персонажи и мертвецы) и грустно-весёлым.
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Мультфильм получил "Оскар" как "лучший анимационный фильм", а песня Remember Me взяла статуэтку в категории "лучшая песня". В Мексике "Коко" стал абсолютным рекордсменом проката.
Добрый фильм про то, как мальчик без лица впервые идёт в школу. В главной роли звезда "Комнаты" Джейкоб Трамбле. Родителей мальчика играют Джулия Робертс ("Красотка") и Оуэн Уилсон ("Марли и я").
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Болезнь, которой более главный герой "Чуда" называется синдром Тричера Коллинза.
Экранизация мемуаров Молли Блум, бывшей лыжницы, из-за травмы переключившейся на подпольные покерные турниры для сверхбогатых.
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Фильм поставил знаменитый голливудский сценарист Аарон Соркин, автор "Нескольких хороших парней" и "Социальной сети".
И ещё один фильм, снятый по реальным событиям. События "Таксиста" разворачиваются во время восстания в Кванджу в 1980 году.
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В главной роли корейская суперзвезда Сон Кан-Хо, известный нам по фильмам Пон Чжун Хо "Воспоминания об убийстве" и "Паразиты".
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но мы смотрим пост о хз каких фильмах за 2017 год в пендостане...
это очень важная для нас информация. продолжай.