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Главные фильмы 2020 года, достойные вашего внимания

Главные фильмы 2020 года, достойные вашего внимания (11 фото + 10 видео)

Автор:
15 ноября 2021 20:40
Сообщество : Кино
Метки: Довод   Роберт Паттинсон   Хабенский   Чулпан Хаматова   кино   нолан   оскар   палм-спрингс   
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Давайте вспомним, каким для кино был год, когда мы сидели по домам.

Экранизация одноимённой повести Джека Лондона о ездовом псе Бэке, перевезённом из солнечной Калифорнии в морозную Аляску во времена золотой лихорадки. В главной роли голливудский ветеран Харрисон Форд, дуэт на экране ему составил полностью созданный на компьютере пёс. Других хозяев Бэка играют француз Омар Си ("1+1), Дэн Стивенс (трилогия "Хоббит").

Это седьмая экранизация повести, написанной в 1903 году.

Джонни Депп, без сомнения, великий актёр, но в оригинале картина называется "Минимата". Минимата - это бухта в Японии, куда химический завод много лет сливал содержащие ртуть отходы. Жители деревень, расположенных рядом с отравленной бухтой, болели и рожали больных детей. Синдром отравления соединениями ртути даже был назван в честь Миниматы. Фотожурналист Уильям Юджин Смит (Джонни Депп), делавший репортажи в Японии во время войны, едет в бухту помочь людям и сделать так, чтобы о проблеме узнал весь мир.

Основанный на реальных событиях фильм не был показан в США из-за "отмены" Джонни Деппа.

Когда друг оказался в druk (в переводе с датского - "запой", именно так в оригинале называется фильм) - так можно вкратце описать сюжет "Ещё по одной". А если подробнее, то четверо друзей решают проверить теорию о том, что человек может быть счастлив, только будучи немного пьяным, поэтому они договариваются пить по будням, чтобы быть всё время счастливыми.

Картина получила "Оскар" в номинации "лучший иностранный фильм".

Фильм рассказывает об одном насыщенном дне Елизаветы Глинки, врача, общественного деятеля, правозащитника, основательницы фонда "Справедливая помощь", трагически погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. В роли Елизаветы Глинки Чулпан Хаматова, в роли врача-онколога Константин Хабенский.

Тот редкий случай, когда современный российский фильм имеет оценку выше 8 на агрегаторах рецензий.

Наша версия основанного на реальных событиях голливудского фильма "Дело храбрых" с Константином Хабенским в роли опытного пожарного и Иваном Янковским в роли пожарного-новичка.

При бюджете в 550 млн рублей фильм собрал в прокате почти миллиард рублей.

Созданный без участия "Фонда кино" и "Министерства культуры" самый необычный фильм про войну в современной российском кино. Жанр фильм обозначен как боевик/притча. Притчу про Великую Отечественную десять лет назад уже снимал один именитый российский режиссёр. В комментариях к фильму на YouTube того режиссёра благодарят за то, что в съёмках "Красного призрака" он не участвовал.

В главных ролях Алексей Шевченков, Юра Борисов, Владимир Гостюхин.

Все свои мультики (ну, может, кроме продолжений "Тачек") Pixar делает с душой. В 2020 году легендарная студия показала нам, как эта душа выглядит. По сюжету джазовый музыкант умирает, накануне самого важного выступления в своей жизни. В загробном мире он знакомится с душой, неспособной найти своё призвания, без которого на Землю попасть нельзя. Музыкант и неродившаяся душа сбегают, чтобы найти призвание и тело.

"Душа" получила "Оскар" в номинациях "лучший мультфильм" и "лучшая музыка".

Вариация на тему "Дня сурка". В разгар свадьбы своей младшей сестры девушка Сара замечает на торжестве странного раскованного молодого человека в гавайской рубашке по имени Найлз. Сара следует за ним в некую пещеру, и вдруг просыпается в начале того же дня свадьбы. Она находит Найлза и узнаёт, что попала во временную ловушку, в которой сам парень живёт уже очень давно.

В главных ролях Энди Самберг ("Бруклин 9-9"), Кристин Милиоти ("Волк с Уолл-стрит"), Джей Кей Симмонс ("Одержимость").

Добротный ужастик, почти ничего общего не имеющий с одноимённым романом ГербертаУэллса. Главная героиня сбегает от очень богатого, но деспотичного и жестокого мужа. Тот якобы умирает, а на самом деле в изобретённом им костюме, дающем невидимость, начинает преследовать свою бывшую.

В главной роли звезда "Рассказ служанки" Элизабет Мосс.

"Довод", который ещё до выхода объявили гениальным, должен был вернуть народ в кинотеатры. Ради этого Кристофер Нолан даже взорвал настоящий самолёт (оказалось, что это дешевле, чем нарисовать взрыв на компьютере). Тем, кто шёл на фильм с завышенными ожиданиями, фильм не очень понравился. Ничего гениального в нём нет, просто добротный шпионский боевик.

"Случалось такое, что месяцами смутно понимал, что происходит, а потом задал вопрос о том, что происходит в сцене и оказалось, что я ее вообще неправильно понял", — рассказывал Роберт Паттинсон о съёмках в "Доводе".

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Метки: Довод   Роберт Паттинсон   Хабенский   Чулпан Хаматова   кино   нолан   оскар   палм-спрингс   
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33k
Опаньки Час назад
не знаю, кто назвал Огонь (2020) хотя бы хорошим фильмом. Клишированная лента с тупым, не логичным поведением главных героев
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−63
Lux Indique 3 минуты назад
почему все писаются от "довод"а я его и до половины не смог досмотреть, как по мне пародия на все по чуть чуть.
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2k
Sergius SPb 22 минуты назад
Счастливы ли те которые отслеживают и отмеряют свое время по просмотренному кино?
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514
Valeri Nikolkin 47 минут назад
Смотреть нечего...
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17k
Александр Сучков 52 минуты назад
Посмотрел почти все фильмы из списка. Единственный, на мой взгляд,- "зов Предков", который заслуживает внимания. Многие из фильмов либо полная шляпа, либо затянутая нудятина с хорошим сюжетом (довод). Кстати- надоело смотреть фильмы, которые могли бы иметь полуторачасовой хронометраж вместо трех часов. Этим сегодня блеснул агент 007- "не время умирать", тоже- затянутая фигня с неплохим сюжетом, который влом смотреть в кинотеатре, лучше дома, где можно тормознуть и сходить пописать не пропустив нить сюжета. Но теряешь в качестве, если дома не кинотеатр)))
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1k
vasilykopkov Час назад
В большинстве - неплохие фильмы.
Непонятно как сюда попали "Довод", "Душа", "Невидимка", это полный шлак....

"Зов предков", пожалуй, лучший из подборки, правда компьютерному псу никогда не переиграть живого Харрисона Форда, но все равно фильм торкает...
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14k
alexis Час назад
"Огонь"?- не огонь
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57k
Парагвайский шпион Час назад
Зависнуть в Палм Спринг - по мне так на "троечку". Не больше. Очередная компиляция Дня сурка.
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363
Mixan Час назад
Большинство не смотрел ,спасибо автор!!
Заложу в закладки на выходные гляну ..
Почаще такие такие обзоры иногда достойные фильмы ,которые я не видел бывают
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37k
Александр 2 часа назад
Еще по одной интересный фильм. Но он двусмысленный. С одной стороны алкоголь раскрепощает человека, делает его собой, не затюканым обществом овощем, а именно личностью. А с другой этот же алкоголь и убивает. И в конце не очень понятно, погубил ли ГГ алкоголь или наоборот - сделал его счастливым.
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