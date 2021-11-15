Главные фильмы 2020 года, достойные вашего внимания

Давайте вспомним, каким для кино был год, когда мы сидели по домам.
Экранизация одноимённой повести Джека Лондона о ездовом псе Бэке, перевезённом из солнечной Калифорнии в морозную Аляску во времена золотой лихорадки. В главной роли голливудский ветеран Харрисон Форд, дуэт на экране ему составил полностью созданный на компьютере пёс. Других хозяев Бэка играют француз Омар Си ("1+1), Дэн Стивенс (трилогия "Хоббит").
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Это седьмая экранизация повести, написанной в 1903 году.
Джонни Депп, без сомнения, великий актёр, но в оригинале картина называется "Минимата". Минимата - это бухта в Японии, куда химический завод много лет сливал содержащие ртуть отходы. Жители деревень, расположенных рядом с отравленной бухтой, болели и рожали больных детей. Синдром отравления соединениями ртути даже был назван в честь Миниматы. Фотожурналист Уильям Юджин Смит (Джонни Депп), делавший репортажи в Японии во время войны, едет в бухту помочь людям и сделать так, чтобы о проблеме узнал весь мир.
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Основанный на реальных событиях фильм не был показан в США из-за "отмены" Джонни Деппа.
Когда друг оказался в druk (в переводе с датского - "запой", именно так в оригинале называется фильм) - так можно вкратце описать сюжет "Ещё по одной". А если подробнее, то четверо друзей решают проверить теорию о том, что человек может быть счастлив, только будучи немного пьяным, поэтому они договариваются пить по будням, чтобы быть всё время счастливыми.
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Картина получила "Оскар" в номинации "лучший иностранный фильм".
Фильм рассказывает об одном насыщенном дне Елизаветы Глинки, врача, общественного деятеля, правозащитника, основательницы фонда "Справедливая помощь", трагически погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. В роли Елизаветы Глинки Чулпан Хаматова, в роли врача-онколога Константин Хабенский.
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Тот редкий случай, когда современный российский фильм имеет оценку выше 8 на агрегаторах рецензий.
Наша версия основанного на реальных событиях голливудского фильма "Дело храбрых" с Константином Хабенским в роли опытного пожарного и Иваном Янковским в роли пожарного-новичка.
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При бюджете в 550 млн рублей фильм собрал в прокате почти миллиард рублей.
Созданный без участия "Фонда кино" и "Министерства культуры" самый необычный фильм про войну в современной российском кино. Жанр фильм обозначен как боевик/притча. Притчу про Великую Отечественную десять лет назад уже снимал один именитый российский режиссёр. В комментариях к фильму на YouTube того режиссёра благодарят за то, что в съёмках "Красного призрака" он не участвовал.
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В главных ролях Алексей Шевченков, Юра Борисов, Владимир Гостюхин.
Все свои мультики (ну, может, кроме продолжений "Тачек") Pixar делает с душой. В 2020 году легендарная студия показала нам, как эта душа выглядит. По сюжету джазовый музыкант умирает, накануне самого важного выступления в своей жизни. В загробном мире он знакомится с душой, неспособной найти своё призвания, без которого на Землю попасть нельзя. Музыкант и неродившаяся душа сбегают, чтобы найти призвание и тело.
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"Душа" получила "Оскар" в номинациях "лучший мультфильм" и "лучшая музыка".
Вариация на тему "Дня сурка". В разгар свадьбы своей младшей сестры девушка Сара замечает на торжестве странного раскованного молодого человека в гавайской рубашке по имени Найлз. Сара следует за ним в некую пещеру, и вдруг просыпается в начале того же дня свадьбы. Она находит Найлза и узнаёт, что попала во временную ловушку, в которой сам парень живёт уже очень давно.
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В главных ролях Энди Самберг ("Бруклин 9-9"), Кристин Милиоти ("Волк с Уолл-стрит"), Джей Кей Симмонс ("Одержимость").
Добротный ужастик, почти ничего общего не имеющий с одноимённым романом ГербертаУэллса. Главная героиня сбегает от очень богатого, но деспотичного и жестокого мужа. Тот якобы умирает, а на самом деле в изобретённом им костюме, дающем невидимость, начинает преследовать свою бывшую.
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В главной роли звезда "Рассказ служанки" Элизабет Мосс.
"Довод", который ещё до выхода объявили гениальным, должен был вернуть народ в кинотеатры. Ради этого Кристофер Нолан даже взорвал настоящий самолёт (оказалось, что это дешевле, чем нарисовать взрыв на компьютере). Тем, кто шёл на фильм с завышенными ожиданиями, фильм не очень понравился. Ничего гениального в нём нет, просто добротный шпионский боевик.
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"Случалось такое, что месяцами смутно понимал, что происходит, а потом задал вопрос о том, что происходит в сцене и оказалось, что я ее вообще неправильно понял", — рассказывал Роберт Паттинсон о съёмках в "Доводе".
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Непонятно как сюда попали "Довод", "Душа", "Невидимка", это полный шлак....
"Зов предков", пожалуй, лучший из подборки, правда компьютерному псу никогда не переиграть живого Харрисона Форда, но все равно фильм торкает...
Заложу в закладки на выходные гляну ..
Почаще такие такие обзоры иногда достойные фильмы ,которые я не видел бывают