Главные фильмы 2020 года, достойные вашего внимания

Когда друг оказался в druk (в переводе с датского - "запой", именно так в оригинале называется фильм) - так можно вкратце описать сюжет "Ещё по одной". А если подробнее, то четверо друзей решают проверить теорию о том, что человек может быть счастлив, только будучи немного пьяным, поэтому они договариваются пить по будням, чтобы быть всё время счастливыми.