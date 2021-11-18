Для душа и души: 25 оригинальных занавесок для ванной комнаты

Ванная комната - место, где можно уединиться и расслабиться, и хочется, чтобы она была уютной и радовала глаз. Поэтому без красивой занавески там не обойтись! Ну а представление о том, что красиво, у каждого своё. В нашей подборке - самые крутые идеи оформления ванной комнаты с помощью обычной шторки.

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1. "Соседи по квартире повесили новую занавеску для душа" 0 Источник:

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2. "Я 28-летний мужчина, и я ни о чем не жалею" 0 Источник:

3. "Я ботаник, и я выбрал свою занавеску для душа" 0 Источник:

4. "Как волна приходит за волной" 0 Источник:

5. "Она сказала, что я могу выбрать занавеску для душа, если она будет на морскую тему" 0 Источник:

6. "Я это видел" 0 Источник:

7. "Душ не может быть отображен" 0 Источник:

8. "Мы с мужем решили опробовать сервис, где делают занавески для душа по фотографии" 0 Источник:

9. "Я одобряю эту занавеску для душа, Человек" 0 Источник:

10. "Моя новая занавеска для душа" 0 Источник:

11. "Я позволил своему парню выбрать занавеску для душа, и теперь у нас вот это" 0 Источник:

12. "Моя жена разрешила нашему 8-летнему сыну самому выбрать занавеску для душа. У него хороший вкус" 0 Источник:

13. "Думаю, жене понравится" 0 Источник:

14. "Купила сегодня новую занавеску для душа и не могу на нее налюбоваться" 0 Источник:

15. "Моей девушке не нравилась занавеска для душа у меня дома, и она купила мне новую" 0 Источник:

16. "Милая занавеска" 0 Источник:

17. "4-летний ребенок моей соседки по квартире выбрал эту занавеску для душа из сотни вариантов. Так победим" 0 Источник:

18. "Я живу один и выбрал занавеску для душа, которая мне действительно по душе" 0 Источник:

19. "Моя новая занавеска для душа" 0 Источник:

20. "Жена выбрала специально для меня" 0 Источник:

21. "Психо" 0 Источник:

22. "Моя занавеска с котиками" 0 Источник:

23. "А я себе вот такую заказал" 0 Источник:

24. "Я просто люблю комнатные растения" 0 Источник: