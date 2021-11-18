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Для душа и души: 25 оригинальных занавесок для ванной комнаты

Для душа и души: 25 оригинальных занавесок для ванной комнаты (26 фото)

Автор:
18 ноября 2021 14:00
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: в душе   ванная комната   для души   забавно   занавеска   занавески   продуктовый дизайн   шторки   
276
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Ванная комната - место, где можно уединиться и расслабиться, и хочется, чтобы она была уютной и радовала глаз. Поэтому без красивой занавески там не обойтись! Ну а представление о том, что красиво, у каждого своё. В нашей подборке - самые крутые идеи оформления ванной комнаты с помощью обычной шторки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в душе   ванная комната   для души   забавно   занавеска   занавески   продуктовый дизайн   шторки   
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16k
homerchik 46 минут назад
Никого 11 не смутило?...
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Анна Анна Полчаса назад
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Максим Полчаса назад
На фоне всего этого "креатива" самая оригинальная моя - просто бежевая без изысков.
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