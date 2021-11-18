Для душа и души: 25 оригинальных занавесок для ванной комнаты

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Ванная комната - место, где можно уединиться и расслабиться, и хочется, чтобы она была уютной и радовала глаз. Поэтому без красивой занавески там не обойтись! Ну а представление о том, что красиво, у каждого своё. В нашей подборке - самые крутые идеи оформления ванной комнаты с помощью обычной шторки.
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12. "Моя жена разрешила нашему 8-летнему сыну самому выбрать занавеску для душа. У него хороший вкус"
17. "4-летний ребенок моей соседки по квартире выбрал эту занавеску для душа из сотни вариантов. Так победим"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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