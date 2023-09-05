25 уморительных собак, которые надолго зарядят вас позитивом

Порой наши любимые собаки ведут себя странно и нелепо — на то они и собаки! Мы всё равно любим их, даже за самое уморительное поведение. Взгляните на этих сумасшедших и странных пёселей — и пусть они надолго зарядят вас положительными эмоциями.