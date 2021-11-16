Какой держит курс российская субмарина по имени «футбольная сборная»

Уже потихоньку остывают горящие пятые точки всех любителей футбола, болевших за Россию в последнем отборочном матче против Хорватии, в котором решалась прямая путевка на чемпионат мира по футболу в Катаре для нашей группы.
Подходила наша сборная к матчу в Сплите в статусе лидера и для выхода из группы без стыковых матчей России нужно было не проиграть. Понятно, что сборная редко радовала нас уверенными победами и корвалол у фанатов сборной России всегда под рукой, но легкая прогулка в Петербурге, где наши футболисты разнесли в пух и прах скромную сборную Кипра внушили надежду в сердца многих россиян.
Валерий Карпин в первых своих матчах выдал неплохой старт, при условии, что состав у него не был до конца сформирован. Предсезонная подготовка была, что называется в режиме реального времени. Перед первым матчем под руководством сборной, кстати с Хорватией, у Карпина было чуть больше месяца. Валерий Георгиевич за месяц собрал команду, которая после ничей в первой домашней игре с хорватами выдала серию из пяти побед, но на шестую у них физически не хватило сил.
И вот почему
Предыдущий сезон в РПЛ закончился 22 июля, а следующий начался уже 8 августа.
Возрастные футболисты типо Юрия Жиркова, Марио Фернандеса закончили карьеру, а молодые и вечно подающие надежды Черышев, Кузяев, Ионов, Оздоев, Дзюба, Смолов, Лунев и Заболотный - уже старички, большинство из которых уже разменяли третий десяток, а остальные в одном шаге от этого.
Получается, что Карпину после Черчесова достался выжатый костяк, который либо прописался в лазарете, либо и вовсе готов завершить карьеру в сборной.
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Плюс, назначение Карпина было связано с тем, что вся страна устала от староформатного антифутбола, который показывала команда при предыдущем наставнике. И изначально хотели вовсе не Карпина, а какого-то другого специалиста. В итоге там не сложилось и пришел Валерий Георгиевич, который тренировал ФК Ростов. Команда со средними амбициями, но с желанием играть в красивый и современный футбол.
Такой футбол и ждали от нашей сборной в ближайшем будущем. Проблема заключалась в том, что мало того, что Карпин пришел на пепелище, но у него совсем не было времени.
Первая проба пера была сухой на моменты, которых у нашей сборной было всего два, но справедливости ради, можно отметить, что Россия играла без номинального нападающего.
Личное с Дзюбой отразилось на сборной
И хотя в составе были два нападающих Федор Смолов и Антон Заболотный, многие ждали в заявке капитана Артему Дзюбу. Ждал нападающего Зенита и сам Валерий Карпин, по крайней мере двери перед Дзюбой он не закрывал публично.
В конце концов, Артем молча отписался от сборной в социальных сетях. Данный поступок не перечеркивает всех заслуг Дзюбы на ЧМ-2018, но также, как и Черчесов, бывший капитан ушел из сборной со скандалом.
Впрочем, в последующих матчах российская сборная выиграла пять матчей, пусть не все были так уверенно обыграны, как киприоты, но впечатление от сборной было положительное. По крайней мере, была видна идея главного тренера. Но матч с Хорватией скомкал все представление о сборной Карпина.
Трагедия или реальный уровень? Что показал Сплит?
Стоит начать с того, что в этот день плакали не только фанаты сборной России, но и небо. В Хорватии лил дождь практически на протяжении всего матча, из-за чего поле превратилось не в зеленый прямоугольник, а дворовый квадрат, знакомый каждому, кто играл во дворе в футбол.
Мяч в прямом смысле застревал в лужах, а игроки обеих команд летели в подкат на свой страх и риск. Сразу у нескольких игроков были подозрения на серьезные травмы, в том числе и у Федора Кудряшова, который стал автором злополучного автогола.
Если в первом тайме по словам Карпина были попытки игры в футбол, то второй тайм оказался полностью провальным, о чем сам признал Валерий Георгиевич:
«Мы надеялись играть по-другому, я надеялся, я идиот! Я надеялся, что во втором тайме после перерыва мы будем играть в футбол. А мы вышли, а еще и поле было безобразное из-за дождя, в первом тайме оно было хорошее, и я понял, что уже мы играть не будем ни в какой футбол. Будем просто выбивать этот мяч, поэтому вышел Заболотный. Но в перерыве я думал, что мы сейчас выйдем, может быть, они [футболисты сборной России] успокоятся и начнут играть во что-то.»
На второй тайм не хватило ни характера, ни сил. Поломанные, уставшие «охранять» счет игроки не дотерпели. Конечно, среди фанатов были недовольные и агрессивно настроенные люди, но ярким отличием от предыдущих поражений, на этот раз присутствовали и слова поддержки. Легендарное выражение «ваши ожидания – ваши проблемы» ушло в небытие. А все потому что эта сборная с человеческим лицом. Грязного и переломанного Федора Кудряшова, пусть и виноватого в голе в свои ворота, но последние десять минут игравшего на одной ноге.
Впрочем, найдутся и те, кто Кудряшова попытаются затравить в социальных сетях из-за чего ему придется закрыть комментарии.
Уходя с хорватского поля первые минуты в раздевалке сборной стояла гробовая тишина. Можно было много что сказать, но сил не было. Команда сделала все, что могла физически и эмоционально.
Пусть и этого не хватило для того, чтобы получить заветную путевку. Но стоит ли результат, если он был бы достигнут, играй бы сборная в трусливый закрытый футбол? На первый тайм Карпин вышел с 4-3-3, не собираясь отсиживаться в обороне. Да, игра пошла иначе и России не хватило мастерства и сил, но разве это такое открытие для российских болельщиков и экспертов?
В связи с этим неясно поведение в эфире российского телеканала, где Ловчев спорил с Геничем.
Один «комментатор» двадцать лет смотрит российский футбол за деньги, а другой играл за сборную Советского Союза. Естественно, Евгению Серафимовичу игра сборной не то что не понравилась, он в прямом эфире назвал ее «г*вном», к слову, аналогично прокомментировал игру сборной и Валерий Карпин, который тоже в свое время успел поиграть в футболке Сборной России.
У каждого свое дно
Цитата Стивена Кинга как никогда уместна в контексте сборной России. Сейчас перед функционерами, главным тренером и футболистами сборной есть несколько вариантов:
Нащупав дно, начать движение вверх;
Не сделав работу над ошибками, тешить себя мнимыми надеждами и верить в светлое будущее без каких-либо изменений;
Уйти, закрыть историю о современном и смелом футболе в сборной. По поводу последнего высказался сам Валерий Карпин. Для него работа главным тренеров в главной команде страны стала тяжелым психологическим грузом ответственности.
Карпина никто не гонит, по крайней мере пока, но он сам готов уйти, если не найдет выхода из сложившейся ситуации, а главное сил вывести команду через стыковые матчи, которые пройдут весной.
Другой бы на его месте заговорил об этом, если вообще заговорил бы, только после стыков в мае, спокойно сидя на зарплате главного тренера, но Карпин не из таких, потому что ему не столь важен результат, сколько каким образом он был достигнут. Поэтому, в случае его ухода из сборной, возможно, мы не увидим в ближайшее время ни современный футбол, ни новых игроков, коим главный тренер за 6 матчей дал игровую практику больше, чем Черчесов за предыдущие несколько лет.
«Я разочарован не результатом в матче с Хорватией, а игрой. Думаю, нужно мне ли это продолжать или нет. Контракт продлен автоматически до мартовских матчей, но кто меня удержит, если я приму решение уйти?»
Стоит ли уходить Карпину, а РФС нанимать за бешенные деньги того, кто будет давать результат без перспективы развития со скучным старым футболом? Россия может не выйти на ЧМ-22 в Катаре даже в стыках, так как там уже собралась серьезная компания: Португалия, Италия, Польша, Швеция и другие. А мест всего 3. Но нужно ли выходить в финальную стадию международного турнира, чтобы потом вылететь из него, не выйдя из группы?
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Так же и у этих - на какое-то время отобрать большую часть финансирования. Призовые только от побед в турнирах - что заработали, то и получили.
11 человек бегают по полю и зарабатывают деньги........
Как часто вы смотрите на сантехников или водителей или курьеров? Болеете за них?
Советуете как им работать? Интересуетесь кто им и сколько платит?
Тфу. На футбол,хоккей и прочая виды спорта. Развлекалово тупое.