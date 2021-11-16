Какой держит курс российская субмарина по имени «футбольная сборная»

Валерий Карпин в первых своих матчах выдал неплохой старт, при условии, что состав у него не был до конца сформирован. Предсезонная подготовка была, что называется в режиме реального времени. Перед первым матчем под руководством сборной, кстати с Хорватией, у Карпина было чуть больше месяца. Валерий Георгиевич за месяц собрал команду, которая после ничей в первой домашней игре с хорватами выдала серию из пяти побед, но на шестую у них физически не хватило сил.

И вот почему



Предыдущий сезон в РПЛ закончился 22 июля, а следующий начался уже 8 августа.