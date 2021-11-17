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"С войны не держал боевого оружия": несмешная фраза Юрия Никулина в комедии "Бриллиантовая рука" (4 фото)

Автор:
17 ноября 2021 15:34
Метки: СССР   актеры   война   знаменитости   искусство   кино   советское кино   
379
4
Фильм вышел на экраны в 1968 году и в нем есть небольшой эпизод, который выбивается из общего смешного сюжета.

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Метки: СССР   актеры   война   знаменитости   искусство   кино   советское кино   
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