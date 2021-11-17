"С войны не держал боевого оружия": несмешная фраза Юрия Никулина в комедии "Бриллиантовая рука"

В роли Семена Семеновича - на всю страну известный Герой социалистического труда, народный артист СССР Юрий Владимирович Никулин (1921-1997). Помощник командира взвода 72-го Отдельного Зенитного Артиллерийского Пушкинского дивизиона.

Он оказался в армии с 1939 года, прошел всю войну и вернулся домой только в 1946 году. Юрий Никулин - участник советско-финской войны и вся его служба была связана с обороной и защитой Ленинграда от противника.

В мае 1945 года Юрия Никулина предоставили к Ордену Славы III степени за обнаружение, в 1944 году, 15 целей, в которых находился противник. Позже высокая награда была заменена на медаль "За отвагу".