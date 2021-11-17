"С войны не держал боевого оружия": несмешная фраза Юрия Никулина в комедии "Бриллиантовая рука"

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Фильм вышел на экраны в 1968 году и в нем есть небольшой эпизод, который выбивается из общего смешного сюжета.
Милиционер в такси отдает Семену Семеновичу пистолет "на всякий пожарный случай". После осмотра оружия главный герой произносит достаточно тяжелую фразу: "С войны не держал боевого оружия..."
Фраза эта для обоих людей в кадре не пустой звук - и Владимир Гуляев, и Юрий Никулин реальные участники Великой Отечественной войны, которые знали, что такое боевое оружие.
Фраза эта для обоих людей в кадре не пустой звук - и Владимир Гуляев, и Юрий Никулин реальные участники Великой Отечественной войны, которые знали, что такое боевое оружие.
В роли милиционера-таксиста - заслуженный артист РСФСР Владимир Леонидович Гуляев (1924-1997), летчик 826 штурмового авиационного полка, который совершил более 60 боевых вылетов с ноября 1943 года до 9 мая 1945.
За время участия в ВОВ он был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени. Принимал участие в Параде Победы 24 июня 1945 года.
За время участия в ВОВ он был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени. Принимал участие в Параде Победы 24 июня 1945 года.
В роли Семена Семеновича - на всю страну известный Герой социалистического труда, народный артист СССР Юрий Владимирович Никулин (1921-1997). Помощник командира взвода 72-го Отдельного Зенитного Артиллерийского Пушкинского дивизиона.
Он оказался в армии с 1939 года, прошел всю войну и вернулся домой только в 1946 году. Юрий Никулин - участник советско-финской войны и вся его служба была связана с обороной и защитой Ленинграда от противника.
В мае 1945 года Юрия Никулина предоставили к Ордену Славы III степени за обнаружение, в 1944 году, 15 целей, в которых находился противник. Позже высокая награда была заменена на медаль "За отвагу".
Он оказался в армии с 1939 года, прошел всю войну и вернулся домой только в 1946 году. Юрий Никулин - участник советско-финской войны и вся его служба была связана с обороной и защитой Ленинграда от противника.
В мае 1945 года Юрия Никулина предоставили к Ордену Славы III степени за обнаружение, в 1944 году, 15 целей, в которых находился противник. Позже высокая награда была заменена на медаль "За отвагу".
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