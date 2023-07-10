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Грабли Науру: перекопали и почти уничтожили остров, теперь готовы копать дно океана

Грабли Науру: перекопали и почти уничтожили остров, теперь готовы копать дно океана

Автор:
10 июля 2023 08:41
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Грабли Науру   интересно   океан   остров   факты   фото   
4752
8

Карликовое государство Науру, занимающее одноимённый коралловый остров в Тихом океане, попало в новости из-за необычного решения по добыче ископаемых. Ирония в том, что именно добыча на острове фосфорита в своё время прославила этот остров – только история закончилась очень плохо.

Площадь острова Науру – всего 21,3 квадратных километра, при этом местные жители всегда предпочитали селиться вдоль берега, центральная же часть острова была покрыта лесом, там бегали животные, гнездились птицы – в общем, почти райское место. Тем более остров – недалеко от экватора, отличный климат, всегда тепло...

Плита, которой всё накрылось

Так было до конца 19-го века, когда некий геолог Альберт Эллис обнаружили на острове фосфатную руду, из которой можно было делать дорогие и очень качественные удобрения.

Как байка выглядит история этого "открытия" – якобы Эллис решил узнать, из чего сделана плита, которая стояла в офисе фирмы Pacific Islands Company в Сиднее. Про эту плиту было известно только, что она привезена с острова Науру.

Геолог, поняв, какую ценность он обнаружил, поехал в экспедицию на остров. Оказалось, что там этого добра очень много, но всё находится на той самой территории, где растёт лес.

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По всей видимости, именно то, что места эти всегда оставались дикими, и позволило сохраниться такому большому количеству "природных богатств". И на самом деле даже точно неизвестно, как они тут появились – на коралловых островах, по сути на рифе.

Откуда на рифе ископаемые

По одной из версий, на самом деле та самая фосфатная руда – это птичий помёт, копившийся здесь тысячелетиями. Мы уже писали про так называемый Guano Islands Act – закон, позволивший в буквальном смысле разворовать тот самый помёт на "гуановых островах" в Тихом океане.

По другой версии, природа появления на острове фосфатов иная – якобы остров на какое-то достаточно долгое время уходил под воду, и за этот период между рифовым известняком отложилось множество всяких осадков, почему-то богатых именно фосфатом.

Выбирайте любую версию, ибо в данном случае это не так и важно. Как бы то ни было, уже в 1905-м году та самая Pacific Islands Company начала добычу на острове, заключив для этого договор с Германией, колонией которой Науру тогда являлся (с 1888-го года).

Из рук в руки

Впрочем, с началом Первой мировой войны остров захватила Австралия – не без участия переименованной в Pacific Phosphate Company уже упомянутый выше фирмы, на корабле которой на Науру прибыли австралийские солдаты.

Во время Второй мировой остров захватывали японцы, после войны островом по сути снова управляли австралийцы, хотя формально за него отвечала ООН.

Что удивительно, так это объёмы добычи, которые с учётом размера острова очень впечатляют. Добыча шла не прекращаясь практически целый век – в год с Науру вывозилось около двух миллионов тонн той самой фосфатной руды (по данным на середину 1970-х годов).

Вряд ли страны, причастные к безостановочным раскопкам на острове, чувствуют себя в чём-то виноватыми. Более того, вы запросто можете встретить в прессе статьи о том, что остров Науру в итоге погубила жадность его жителей.

Минусы богатства

И тут есть о чём говорить, конечно, ведь в какой-то момент эта страна была самой богатой по доходам на душу населения. Как это получилось?

Очевидно, что пока фосфорит добывали другие, жители острова получали от гигантской прибыли мелкие крохи.

Те несколько тысяч жителей Науру (к началу 70-х годов прошлого века их насчитывалось чуть больше 6 тысяч человек) тоже хотели свободы (и денег, конечно) и как-то боролись за это – в итоге 31 января 1968-го года страна объявила о независимости.

Независимость вылилась в то, что все доходы от добычи фосфоритов на острове стало получать новое государство. Пишут, что в какой-то момент жители острова просто перестали работать – деньги им давали просто так, в качестве "доли от народного благосостояния".

Привело это к тому, например, что среди местного населения чуть ли не впервые за историю острова появились люди, страдающие ожирением. В какой-то момент с этой проблемой столкнулось 70 процентов жителей острова.

Рассказывают о таком казусе: один из местных чиновников заказал себе крутую машину (хотя на острове всего одна асфальтированная дорога), но не смог на ней ездить – не влез на водительское место из-за собственных размеров.

В общем, остров докапывали, не особо задумываясь о будущем. Местные власти вкладывали деньги в покупку недвижимости в других странах, каких-то бизнесов, кораблей и пр. Всё это пришлось затем распродать – когда копать на острове стало уже нечего.

Теперь показательные факты: Науру является самой маленькой независимой республикой на Земле, самым маленьким островным государством и самым маленьким государством за пределами Европы. И у неё даже нет столицы, потому что как таковых нет и городов – в самом крупном поселении живёт меньше тысячи человек.

Жизнь после богатства

Как живёт страна сейчас – не очень понятно, потому что сельским хозяйством заниматься негде, всё перекопали, почти весь лес вырубили. На месте бывших "раскопок" остались только ямы с торчащими из них известняковыми глыбами высотой до 15 метров – между которых, собственно, и скрывался фосфорит.

Пейзажи нынешнего Науру метафорически называют лунным – безжизненные камни и ничего больше.

А теперь вернёмся к новости, с которой мы начали статью – согласитесь, планы добывать редкоземельные металлы на дне океана рядом с островом выглядят уже не так оптимистично.

Напоминает "хождение по граблям", только проблемы теперь могут возникнуть не только в рамках отдельно взятого острова – никто не знает, чем вообще чревато ведение подобных работ по добыче ископаемых на дне океана.

Понятно, что дело это обещает быть прибыльным – хотя и тут история выглядит парадоксально.

Выкопали землю – копайте воду

Редкоземельные металлы сейчас очень востребованы, поскольку нужны для производства аккумуляторов для электротранспорта. Который в свою очередь продвигается как способ улучшения экологии. Однако ради которого приходится... ну вы поняли.

Тема с извлечением "богатств океана" не нова – об этом говорят не первый век. Просто сегодня уже есть технологии, которые позволяют без особых проблем доставать эти самые ископаемые со дна океана – а значит рано или поздно эту тему продавят, убедив себя и мир, что ничего плохого не происходит.

Но самое, наверное, смешное – что добывать эти металлы у берегов Науру снова будут не жители острова и даже не Науру как государство, а крупные корпорации.

Конечно, без очередных крошек с барского стола их не оставят – возможно, это хоть как-то поможет экономике острова, о чём сторонники начала разработок на дне океана тоже говорят. Хотя, наверное, прокормить 11 тысяч человек можно и другими способами, не гробя океан.

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Метки: Грабли Науру   интересно   океан   остров   факты   фото   
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19  комментариев
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11k
ron 3 часа назад
Спасибо)
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50
AlexWoyz 7 минут назад
пляжный туризм развить не получится?
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1k
K_II_T Полчаса назад
В 2018м праздновали 50 лет независимости. Фото из местного дома культуры
Ссылка youtu.be
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22k
BiZ Полчаса назад
кусок земли размером 4х5 км. айайай, лес кончился. дебилы ьлядь.
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1k
tuka 41 минуту назад
Тема ожирения не раскрыта, это бич многих тихоокеанских островов, особенно под опекой развитых стран. Деятельность больших контор приводит к тому, что загибаются исторические способы добычи еды (сх, рыбная ловля) и на остров в немеряных количествах начинают поступают самые разные консервы. Естественно ни о какой здоровой пище речь не идет, так как все скоропортящееся доставлять тупо не выгодно. Как результат потребления консервов десятки лет - массовое ожирение и сахарный диабет.
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43k
Игорь 49 минут назад
Чтобы что-то добывать, это что-то должно там быть. Эти металлы что, прямо на дне морском лежат? Шахта будет или карьер на дне рыть начнут?
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3k
Lexx 58 минут назад
Этих фосфоритов, по всему миру, до хрена и больше. У тех же США есть пласт площадью 350 000 км и толщиной 420 м. Лет на сто хватит.
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1k
K_II_T Час назад
А можно современные фотографии.
А то на подбор фото из времён, когда не было независимости.
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−22
иван магомедов 2 часа назад
Науру - наши братики?
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5k
Subic 2 часа назад
Это же тропики, экватор, парадайз и прочее. Там "палочку воткни" и прорастает, даже на песке. (несколько утрирую, но близко к истине). Много примеров (да половину Юго-Восточной Азии), когда на основе "просто местоположения", за счет сторонних инвестиций создавались очень крутые курорты. Да все Мальдивы, Шри-Ланка, Тай, Индонезия, Малайзия, Филиппины примерно идут по этому пути. Ну да, я свалил в одну кучу все, там и условия (ведения экономики, в первую очередь) очень разные и текущий уровень развития туристического кластера тоже. Но, приложив усилия точно можно превратить нежилую часть острова в сеть отелей, просто НЕ МЕШАЯ честно вложить туда иностранный капитал. И будут благоустроенные джунгли с бич-виллами по $1000 в сутки и пирсы и дайвинг и гидросамолеты. Может и небольшой аэропорт придумают куда там засунуть.
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104
Patiot Subic 2 часа назад
Развивать туризм там нереально. Чтобы понять почему, достаточно взглянуть на карту.
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104
Patiot Subic 50 минут назад
А что там на Науру такого экзотичного, чтобы туда добираться через полсвета? Путешествовать негде, смотреть не на что, достопримечательностей никаких. По антуражу обычная Полинезия. Причём это не какой-нибудь остров Пасхи с раскрученным и узнаваемым брендом, на отработанные карьеры смотреть никто не приедет. Максимум, что может предложить Науру туристам - тюлений отдых с лежанием на пляже и купанием в океане. Такого добра по миру достаточно, чтобы позагорать и покупаться в такую даль ехать незачем. Кроме того на Науру банально нет места, где можно расположить необходимую туристическую инфраструктуру. А удалённость будет сильно влиять на уровень издержек. А ведь туда придется завозить всё, начиная от еды и заканчивая обслуживающим персоналом, для которого нужно строить жильё. А из местных работники никакие. Это наглядно показал пример с австралийским миграционным центром временного пребывания, который власти Австралии открыли на Науру. Желающих там работать не нашлось.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Понятно: не хочешь страдать от ожирения - довольствуйся крохами с барского стола.
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
реально как после бомбёжки, но места с зеленью есть.

https://www.google.ru/maps/place/Науру/@-0.5391224,166.9204953,2738m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x6f7d1c1f1de45b4d:0x59d99df4c5d40a81!8m2!3d-0.522778!4d166.931503!16zL20vMDVicjI!5m1!1e4?hl=ru&entry=ttuhttps://www.google.ru/maps/place/Науру/@-0.5391224,166.9204953,2738m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x6f7d1c1f1de45b4d:0x59d99df4c5d40a81!8m2!3d-0.522778!4d166.931503!16zL20vMDVicjI!5m1!1e4?hl=ru&entry=ttu
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