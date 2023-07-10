Грабли Науру: перекопали и почти уничтожили остров, теперь готовы копать дно океана

Площадь острова Науру – всего 21,3 квадратных километра, при этом местные жители всегда предпочитали селиться вдоль берега, центральная же часть острова была покрыта лесом, там бегали животные, гнездились птицы – в общем, почти райское место. Тем более остров – недалеко от экватора, отличный климат, всегда тепло...

Плита, которой всё накрылось

Так было до конца 19-го века, когда некий геолог Альберт Эллис обнаружили на острове фосфатную руду, из которой можно было делать дорогие и очень качественные удобрения.

Как байка выглядит история этого "открытия" – якобы Эллис решил узнать, из чего сделана плита, которая стояла в офисе фирмы Pacific Islands Company в Сиднее. Про эту плиту было известно только, что она привезена с острова Науру.

Геолог, поняв, какую ценность он обнаружил, поехал в экспедицию на остров. Оказалось, что там этого добра очень много, но всё находится на той самой территории, где растёт лес.