Схожие меры приняли и остальные страны





Все изменилось, когда директор ВОЗ, нестареющий Тедрос Гебрейесус, удостоенный Нобелевской премии за успешную борьбу с пандемией, объявил о появлении нового штамма. Какого по счету – тысячного? Двухтысячасемисотого? Никто уже не считал, да и незачем: будет прививка не раз в неделю, а два – велика ли разница?



Но бравый эфиоп на сей раз был настроен решительно. Как оказалось, ни вакцинация, ни локдауны, ни маски, ни тесты не обеспечивают 100% защиты от вируса. А значит, пришло время для более действенных мер. Проведенные исследования показали, что вероятность заразиться от похороненного или кремированного трупа равна нулю. Вот он, конец пандемии!



Ни о каких расстрелах, конечно же, речь не шла. Глава ВОЗ имел в виду исключительно добровольный уход из жизни.



Первыми на призыв откликнулись в Америке. Выступая на лужайке у Черного дома, президент США небинарная персона Фатима Абдельхамид аль-Раиси назвало добровольную эвтаназию белого, мужского и цисгендерного населения важным шагом в борьбе с превосходством белых, мизогинией и трансфобией. Уже через полчаса, тег EuthanasiaSavesLives вышел в топ Твиттера, который тут же забанил 300 миллионов пользователей за распространение фейков о вреде эвтаназии. Не отставал и Фейсбук: в каждом посте баннеры радостно сообщали, что препараты для эвтаназии проходят множество испытаний на безопасность и эффективность, а их использование тщательно контролируется.



Россия также не осталась в стороне. Великий вождь, клонированный еще в 2034 году, в своем телеобращении призвал отнестись с пониманием к непростому решению, напомнив о победе над татаро-монголами и тевтонцами. Для удобства граждан запись на эвтаназию стала доступна на госуслугах; чтобы подсластить пилюлю, среди записавшихся был разыгран автомобиль, а выдаваемый после записи QR-код позволял посещать рестораны и кафе вплоть до назначенной даты. Мэр Москвы подписал указ об обязательной эвтаназии 60% работников культуры и туризма, но после 17 лет закрытых границ и отсутствия концертов они, кажется, не сильно этим огорчились.



Схожие меры приняли и остальные страны. Нельзя сказать, что массовая эвтаназия была встречена единодушным одобрением: антиэвтаназийщики, конечно, пытались оказать сопротивление, но вездесущая цензура в соцсетях и меры административного воздействия оказали должный эффект: за считанные недели были усыплены все, кроме политиков, врачей, работников фарминдустрии и базовых предприятий. Коронавирус начал отступать.



Автор: Елена Чибанова