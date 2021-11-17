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Схожие меры приняли и остальные страны

Схожие меры приняли и остальные страны (2 фото)

Автор:
17 ноября 2021 04:17
Метки: Елена Чибанова   болезнь   коронавирус   
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На семнадцатом году пандемии жизнь начала приходить в норму. Затихли протесты против обязательной еженедельной вакцинации; установленные в каждой квартире камеры позволили обеспечить соблюдение масочно-перчаточного режима дома, а сканеры QR-кодов в подъездах окончательно лишили непривитых возможности выходить на улицу. Казалось, ещё немного — и вирус будет побеждён.




Все изменилось, когда директор ВОЗ, нестареющий Тедрос Гебрейесус, удостоенный Нобелевской премии за успешную борьбу с пандемией, объявил о появлении нового штамма. Какого по счету – тысячного? Двухтысячасемисотого? Никто уже не считал, да и незачем: будет прививка не раз в неделю, а два – велика ли разница?

Но бравый эфиоп на сей раз был настроен решительно. Как оказалось, ни вакцинация, ни локдауны, ни маски, ни тесты не обеспечивают 100% защиты от вируса. А значит, пришло время для более действенных мер. Проведенные исследования показали, что вероятность заразиться от похороненного или кремированного трупа равна нулю. Вот он, конец пандемии!

Ни о каких расстрелах, конечно же, речь не шла. Глава ВОЗ имел в виду исключительно добровольный уход из жизни.

Первыми на призыв откликнулись в Америке. Выступая на лужайке у Черного дома, президент США небинарная персона Фатима Абдельхамид аль-Раиси назвало добровольную эвтаназию белого, мужского и цисгендерного населения важным шагом в борьбе с превосходством белых, мизогинией и трансфобией. Уже через полчаса, тег EuthanasiaSavesLives вышел в топ Твиттера, который тут же забанил 300 миллионов пользователей за распространение фейков о вреде эвтаназии. Не отставал и Фейсбук: в каждом посте баннеры радостно сообщали, что препараты для эвтаназии проходят множество испытаний на безопасность и эффективность, а их использование тщательно контролируется.

Россия также не осталась в стороне. Великий вождь, клонированный еще в 2034 году, в своем телеобращении призвал отнестись с пониманием к непростому решению, напомнив о победе над татаро-монголами и тевтонцами. Для удобства граждан запись на эвтаназию стала доступна на госуслугах; чтобы подсластить пилюлю, среди записавшихся был разыгран автомобиль, а выдаваемый после записи QR-код позволял посещать рестораны и кафе вплоть до назначенной даты. Мэр Москвы подписал указ об обязательной эвтаназии 60% работников культуры и туризма, но после 17 лет закрытых границ и отсутствия концертов они, кажется, не сильно этим огорчились.

Схожие меры приняли и остальные страны. Нельзя сказать, что массовая эвтаназия была встречена единодушным одобрением: антиэвтаназийщики, конечно, пытались оказать сопротивление, но вездесущая цензура в соцсетях и меры административного воздействия оказали должный эффект: за считанные недели были усыплены все, кроме политиков, врачей, работников фарминдустрии и базовых предприятий. Коронавирус начал отступать.

Автор: Елена Чибанова


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Метки: Елена Чибанова   болезнь   коронавирус   
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aalexey3 2 часа назад
Опять Вы им идеи подкидываете?..
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Nikoha Salym 24 минуты назад
Ковидное мракобесие, как показатель потенциала России.
https://topwar.ru/189145-kovidnoe-mrakobesie-kak-pokazatel-potenciala-rossii.htmlhttps://topwar.ru/189145-kovidnoe-mrakobesie-kak-pokazatel-potenciala-rossii.html
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808
Nikoha Salym Полчаса назад
https://topwar.ru/189145-kovidnoe-mrakobesie-kak-pokazatel-potenciala-rossii.htmlhttps://topwar.ru/189145-kovidnoe-mrakobesie-kak-pokazatel-potenciala-rossii.html
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2k
petia 51 минуту назад
Отлично.
Точно в цель.
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1k
Acid Snake 2 часа назад
Ща ушлепаные шмурдяком набегут и будут рассказывать про корь и оспу, у вакцинок от которых есть сертификат ккчества, а у космического шмурдяка нет, но кого это волнует. Каждая лабораторная мышка думает, что участвует в эксперименте ради общего блага, вот только мышки забывают или не знают, что после окончания эксперимента, всех выживших всегда убивают, чтобы выпотрошить и сравнить с трупами мышек, сдохших во время эксперимента.
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bosayk 2 часа назад
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4k
a_komolow 2 часа назад
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3k
RomaXz 2 часа назад
На двоечку
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14k
vikklu 3 часа назад
Пост гавно.
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