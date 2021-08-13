12 дизайнов, заслуживающих бурных аплодисментов

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В тридцатые годы, Сальвадор Дали потряс мир искусства и дизайна своими неординарными идеями. И в наши дни, его сюрреалистические творения вдохновляют многих художников и дизайнеров. В этом посте вы увидите яркие и привлекательные работы.
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Максимально удобная скамейка
Нижние ящики этого шкафа превращаются в ступеньки
Из этих табуреток можно сложить пуф
Самодельные книжные полки, состоящие из отдельных деревянных рам, могут стать самой привлекательной деталью вашего интерьера
Этот кузов автомобиля, покрытый морскими раковинами, используется как часть городского дизайна в Плайя-дель-Кармен, Мексика
Как заботливо! Эта скамейка защищена от дождя и снега
Как насчет того, чтобы иметь свою собственную "книжную елку" дома?
Пуфик для хранения обуви
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