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12 дизайнов, заслуживающих бурных аплодисментов

12 дизайнов, заслуживающих бурных аплодисментов (13 фото)

Автор:
13 августа 2021 20:40
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Вдохновляют   Заслуживают   Творения   аплодисменты   дизайн   привлекательные   работы   
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В тридцатые годы, Сальвадор Дали потряс мир искусства и дизайна своими неординарными идеями. И в наши дни, его сюрреалистические творения вдохновляют многих художников и дизайнеров. В этом посте вы увидите яркие и привлекательные работы.

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Метки: Вдохновляют   Заслуживают   Творения   аплодисменты   дизайн   привлекательные   работы   
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19k
Ego sum qui sum Полчаса назад
эффектность да, эффективность нет, - грязная обувь в пуфике, шкаф со ступеньками не прикрученный к стене, скамейка-урна
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3k
kappaneed 11 минут назад
И все эти, местами практичные дизайнерские штуки, пипец какое недешевое удовольствие))
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1k
zu4ara 19 минут назад
книжная ёлка красивое
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5k
Свирепый Бамбр 20 минут назад
Так вот ты какая - .хуета !!! Буду знать.
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