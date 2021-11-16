Конспирология или реальность? Какие дикие теории подтвердились

И он действительно существовал. Придумали его во время чистки правительственных структур: военных, полицейских и чиновников.

Изначально за чиновниками следили специальные люди, которые выявляли наклонности тех или иных служивых ребят. Но это оказалось дорого, поэтому власти совместно с инженерами создали игровой автомат, на котором показывали изображения людей того же пола.

В итоге, если человек возбуждался, он терял работу. Всего таких увольнений было порядка 400.

Всемирная прослушка АНБ США и британской разведки

Слухи об этом ходили давно, но подтвердить их смог только Эдвард Сноуден, сбежавший из США.

Оказалось, что АНБ совместно с британскими коллегами, работали в «Центре правительственных связей», где на самом деле США отслеживали связи и общение людей по всему миру.