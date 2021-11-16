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Конспирология или реальность? Какие дикие теории подтвердились

Конспирология или реальность? Какие дикие теории подтвердились (25 фото)

Автор:
16 ноября 2021 20:31
Сообщество : Факты
Метки: Конспирология   заговоры   интересное   история   мировое правительство   факты   
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В последнее время новый виток дали конспирологические теории. Вспоминаем случаи, когда люди с шапочками из фольги оказались правы.


«Правительство отравляет алкоголь»

Прежде всего стоит отметить, что наиболее бурный рост конспирология получила в США. И существует она там очень давно – еще в прошлом веке, во время сухого закона, существовали слухи, что правительство отравляет алкоголь (из-за большого количество отравлений).

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Вообще, сухой закон не принес больше трезвенников, а лишь укрепил позиции мафии, которая из-под полы торговала контрафактом. Более того, повысилось и число смертей от отравлений из-за употребления суррогата.


В конечном счете в правительстве тоже сидели не дураки, и в итоге был разработан план, согласно которому в промышленный спирт (из которого в том числе делали незаконную продукцию) добавляли горькие примеси. Бутлегеры быстро поняли, что со спиртом что-то не так, и научились от него избавляться.

Тогда правительство решило, что настало время действовать решительно. И действительно, в алкоголь начали добавлять метиловый спирт, ацетон, формальдегид и хлороформ. В результате этого погибли около тысячи человек. И это – только официально.

 

«Гейдар»

В Канаде 60-х ходил слух, который рассказывал, что в правительстве придумали аппарат, позволяющий выявлять геев.

И он действительно существовал. Придумали его во время чистки правительственных структур: военных, полицейских и чиновников.


Изначально за чиновниками следили специальные люди, которые выявляли наклонности тех или иных служивых ребят. Но это оказалось дорого, поэтому власти совместно с инженерами создали игровой автомат, на котором показывали изображения людей того же пола.


В итоге, если человек возбуждался, он терял работу. Всего таких увольнений было порядка 400.

 

Всемирная прослушка АНБ США и британской разведки

Слухи об этом ходили давно, но подтвердить их смог только Эдвард Сноуден, сбежавший из США.

Оказалось, что АНБ совместно с британскими коллегами, работали в «Центре правительственных связей», где на самом деле США отслеживали связи и общение людей по всему миру.

Прослушивали не только простых людей, но и видных политиков: экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Но вторая знала о прослушке и пользовалась этим.

 

Уотергейт

70-е годы стали самым пиком расцвета теорий заговора.


Экс-президент США Ричард Никсон тоже не брезговал прослушкой. Правда, использовал он ее против конкурентов: слежка была установлена только за штабом демократов.

Об этом стало известно только в 1974 году, когда газеты опубликовали выдержки из аудиозаписи, а Никсону пришлось уйти с поста президента в результате импичмента.

 

ЦРУ и кокаин

Слухи о том, что ЦРУ защищает торговцев кокаином и имеет с ними связи, появились в 90-е годы.

В основном, разведка крышевала барыг в Латинской Америке, которая тогда существовала за счет торговли порошком. И ЦРУ получало неплохой барыш.

Информацию об этом опубликовал в 1996 году американский журналист Гэрри Уэбб. Долгое время ЦРУ никак не комментировало произошедшее, и признало наличие связей только в 1998 году, на фоне скандала с Биллом Клинтоном и Моникой Левински.

Поэтому никто не обратил внимание на шокирующее признание. Самого Уэбба в 2004 году нашли мертвым с двумя дырками от пуль в голове. Полиция пришла к выводу, что журналист якобы застрелился. Сам.

 

Обама и продажа оружия мексиканцам

Экс-президент США Барак Обама – оригинальный человек. Он решил раз и навсегда избавиться от наркоторговцев.

И тогда было решено: мексиканские наркокартели получили огромную партию оружия из рук Белого дома. В частности, продавали оружие по доступной цене мелким наркоторговцам, имеющим связи с «крупными рыбами», чтобы проследить, как оружие перемещается по всей цепочке взаимодействие.

Слухи об этом быстро распространились в интернете, но доказать взаимосвязи смогли журналисты телеканала CBS. Они получили записи разговоров между агентами Бюро алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ США, которые обсуждали детали операции.

 

«Скрепка»

Во времена правления Гитлера в Германии появилось множество ученых, которые сделали немало открытий.


О том, что к результатам их исследований привели бесчеловечные опыты, правительственные мужи почему-то решили забыть. В конце концов, был очевиден грядущий передел мира и распределение сфер влияния на земном шаре.


В итоге в действие была приведена операция «Скрепка». Правительство США очень не хотело, чтобы документы ученых Третьего рейха попали в руки британских или советских служб, поэтому планировалось вывезти из страны ученых.

Однако увозить тогдашний президент США Гарри Трумэн распорядился не всех, а только тех людей, которые не участвовали в фашистской деятельности.


Таких оказалось мало. Поэтому члены правительства сфальсифицировали биографии деятелей науки, которые представляли ценность для США, которые позже переехали в Штаты. Всего таких оказалось порядка 1600, и, по слухам, один из них, Вернер фон Браун, стал прообразом для одного из героев фильма «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Он, будучи бывшим нацистским ученым, периодически называет президента США «мой фюрер».

Эту программу официально остановили лишь в 1947 году. Но – только официально. Выяснилось, что появилась и новая программа с повышенной степенью секретности, по которой последнего ученого вывезли из Германии в середине 50-х.

К слову, как выяснилось в 2019 году, в СССР тоже трудились немецкие ученые. Например, лауреат Нобелевской премии Густав Герц, Николаус Риль, Манфред фон Арденне, Петер Тиссен, Хайнц Позе и Роберт Депель. Причем многие из них за работу получили высшие государственные награды: Сталинские премии, Государственные премии СССР и ордена Трудового Красного Знамени.

Правда, в 50-е годы они вернулись домой.

 

Проект «МК-Ультра»

Помните слухи о том, что в ЦРУ могут контролировать сознание людей? Это одна из самых странных теорий заговора времен противостояния США и СССР.


Программа MK-Ultra появилась в 50-е годы и стала реакцией на якобы советские разработки средств и методик контроля сознания. Специалисты, трудившиеся в программе, занимались изучением изменения сексуальных привычек, расстройство памяти, создание чувства зависимости, внушаемость, полное разрушение личности, методы выпытывания информации и прочее.

Сотрудники даже использовали психологические пытки, облучение, электрошоковую терапию, наркотики и яды.


За время с 1953 по 1964 год работники провели порядка 150 экспериментов над теми, кто не давал на это никакого согласия, а порой и вовсе не знал о происходящем. В итоге люди часто обращались в больницы с депрессиями и нервозами.


Эти эксперименты проводили в университетах, исследовательских центрах, больницах и даже тюрьмах. В том числе, в Японии, Германии и на Филиппинах.


В результате исследования руководители проекта пришли к выводу, что контроль над разумом человека невозможен. Но часть из разработок все еще недоступны для общественности.


Только по официальным сведениям в результате экспериментов погибло два человека. Оценить реальные последствия почти невозможно: в момент, когда Конгресс в 70-е начал расследование происходящего, агенты ЦРУ уничтожили большую часть документов.

 

США намеренно уничтожают неугодные организации

COINTELPRO – программа, которая действительно была создана для уничтожения организаций, не вписывающихся в картину мира по мнению американского правительства.


В начале 70-х новостные агентства Пенсильвании начали писать о том, что ФБР активно забрасывает своих агентов в организации и движения по всей стране. В это особо не верили, но документы выкрали антивоенные активисты, и все это перестало быть лишь теорией заговора.


Полностью программа называлась «Counter Intelligence Program» - «контрразведывательная программа», и изначально ориентировалась только на коммунистов и социалистов. А после агенты ФБР смогли внедриться в «Черные пантеры» Мартина Лютера Кинга, к антивоенному движению, анархистам и многим другим. В стороне остались только белые расисты.


В 1968 году федералы прознали, что среди леворадикальной молодежи многие стали увлекаться магией и эзотерикой. В итоге был разработан план по запугиванию. Сотрудники бюро стали рассылать лидерам движений анонимные сообщения с мистическими и зловещими символами.


Действовали агенты просто: клевета, фальшивки, провокации, стравление друг с другом активистов и аресты. Были даже определенные договоренности с полицией: надо кого-то избить или похитить? Пожалуйста! Полиция закроет глаза.


А чуть позже в рамках этой же программы следили за Эйштейном, Хемингуэем и Сиберг. Хемингуэю, кстати, никто не верил, и ему даже провели электрошоковую терапию.

Только после того, как скандал разгорелся на всю страну, программу прикрыли. А в 1976 году ее признали незаконной.

 

Эксперимент Таскиги

То, о чем вспоминать американским властям должно быть стыдно. Представьте, что вы чем-то серьезно болеете (сами не зная, чем), во всем мире от этого уже есть лекарство, но вам о нем не говорят. Намеренно.


Бесчеловечный эксперимент проводила Служба общественного здравоохранения США в небольшом городе, где, в основном, жили чернокожие крестьяне.

Для программы набрали 600 человек, 399 из которых болели сифилисом (кое-где пишут, что их и вовсе заразили намеренно). Специалисты планировали изучить, как развивается болезнь до самой последней стадии. А все потому, что существовало мнение, что сифилис передается и развивается у чернокожих иначе, чем у белых.

Он начался в 1932 году, когда еще не было лекарства от заразы, и закончился в 1972 году, когда сифилис перестал быть стопроцентной путевкой в один конец.


В 1947 году нашли лекарство от болезни – пенициллин. Но подопытных никто и не собирался лечить, ведь планировалось, что все «субъекты» должны умереть, чтобы позже их можно было вскрыть.

В обмен на участие в программе (а крестьяне не знали, что с ними!) им обещали бесплатное «лечение». Плацебо и витаминами.

В итоге от самого сифилиса умерло 28 человек, а сотня – от осложнений.


Общественность узнала о творящемся беспределе только в 1972 году, когда информация просочилась в прессу. Выжившим заплатили по 9 миллионов долларов. Правда, вряд ли это помогло бы самим выживышим, их супругам и детям, рожденным с врожденным заболеванием.

 

Наира и ее вранье

Эта история произошла во время войны между Ираком и Кувейтом. Тогда перед властью стоял вопрос о вторжении в страну и вступлении в военный конфликт.


Правда, население не поддерживало новую войну не на их территории. В результате Конгрессу представили 15-летнюю Наиру якобы из Кувейта. Она рассказывала душераздирательную историю о том, как иракские военные пытают и убивают ее соотечественников.

В итоге это смогло пробрать и конгрессменов, и гражданское общество. А тех, кто не поверил Наире, назвали циниками и конспирологами.


Вот только Наира оказалась не простой девочкой, а дочерью посла Кувейта, которую специально подготовили к выступлению правительственные пиарщики.

 

Тонкинский залив

В 1964 году Линдон Джонс, президент США заявил, что вьетнамцы атаковали американские корабли в Тонкинском заливе.

Правда, позже это оказалось очередной ложью, открывшейся только в 2005 году. Выяснилось, что все это было американской провокацией, позволившей развязать войну, унесшую жизни более трех миллионов человек.

 

 

Безусловно, есть теории заговора, которые смешны до абсурда и не подкрепляются вообще ничем. Однако примеры выше, когда заговоры оказываются правдой, заставляют задуматься.

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: Конспирология   заговоры   интересное   история   мировое правительство   факты   
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12k
Bill Час назад
Показания 15-летней Наиры, которая никогда не была в Кувейте.
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233
Bendix 17 минут назад
Автор! Научитесь работать с инфомацией. Невозможно дочтитать до конца. У вас образовались соцнакопления, и вы решили их излить на нас? Информация неточна - за Вернером фон Брауном охотились спецслужбы всех стран! У него выбора не было. Кто захватил - тот поживился.
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360
KVadik Bendix 38 секунд назад
Да и фюрер это всего лишь вождь на немецком.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
>>>Общественность узнала о творящемся беспределе только в 1972 году, когда информация просочилась в прессу. Выжившим заплатили по 9 миллионов долларов.
--
Сколько сколько вы говорите выплачивают,когда правда просачивается в прессу. Ой чего это я. В нынешнюю прессу маловероятно, что то просочиться.
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363
Mixan 2 часа назад
А вот Чубайс ,оказывается был спонсором создания вакцины "Спутника"
Это пипец мужики ..Нас обманули опять жестко!

Ссылка vk.com
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363
Mixan 2 часа назад
А вот это уже серьезно мужики ..Я давно уже это читал и вроде не особо верил
К сожаление сбывается
Ссылка youtu.be
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36k
Александр 2 часа назад
Пандемия.....
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9k
nihilists 2 часа назад
Моссад .......................
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