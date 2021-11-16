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Картинки баянисто-небаянистые на ночь глядючи в чёрно - белом ракурсе и позитивные видео заставки. В

Картинки баянисто-небаянистые на ночь глядючи в чёрно - белом ракурсе и позитивные видео заставки. В (69 фото + 5 видео)

Автор:
16 ноября 2021 17:41
Метки: Юмор   видео   картинки   позитив   
1862
69
5
Всем вечера на позитиве!

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10  комментариев
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107k
Барон Мюнхгаузен. 3 часа назад
Это и ФИШКИ показывают. Правда, ИнфоЛедоруб?
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59k
Андрей 42 минуты назад
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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Большинство картинок тупые. Меньшинство - переделанные баяны. Ни одной - чтоб поржать и скопировать! Однозначно минус!!!
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Барон Мюнхгаузен. 3 часа назад
Ну да, не соврал...
Баянов полно!
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