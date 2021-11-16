Редкие фото из жизни Джона Кеннеди-младшего

Окончив университет, Кеннеди устроился на работу в Нью-Йоркское управление по развитию бизнеса, где проработал заместителем директора до 1986 года. В 1988 году он стал сотрудником юридической фирмы в Лос-Анджелесе, которая имела связи с демократической партией. Хотя он отошел от политики, у него, тем не менее, были прочные связи в этой сфере.