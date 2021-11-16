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Редкие фото из жизни Джона Кеннеди-младшего

Редкие фото из жизни Джона Кеннеди-младшего (16 фото)

Автор:
16 ноября 2021 17:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джон Кеннеди   известные люди   кеннеди   люди   политики   ретро фото   старые фото   фото   
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Джон Фицджеральд Кеннеди-младший, первый сын 35-го президента США Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди, вырос в центре внимания. Его даже называли "сыном Америки", а позже самым сексуальным мужчиной в мире. В возрасте 38 лет, в 1999 году, он погиб во время авиакатастрофы, за штурвалом самолета. Взглянем на небольшую коллекцию ретро-фотографий сына Кеннеди.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джон Кеннеди   известные люди   кеннеди   люди   политики   ретро фото   старые фото   фото   
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Парагвайский шпион 54 минуты назад
Встречался с Сарой Джессикой Паркер??? Ужас какой... Она же СТРАШНАЯ!
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mercure

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