Редкие фото из жизни Джона Кеннеди-младшего

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Джон Фицджеральд Кеннеди-младший, первый сын 35-го президента США Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди, вырос в центре внимания. Его даже называли "сыном Америки", а позже самым сексуальным мужчиной в мире. В возрасте 38 лет, в 1999 году, он погиб во время авиакатастрофы, за штурвалом самолета. Взглянем на небольшую коллекцию ретро-фотографий сына Кеннеди.
Семья Кеннеди в Белом доме, февраль 1961 года
Джон Ф. Кеннеди-младший родился 25 ноября 1960 года. Он был вторым ребенком и первым сыном, родившимся у бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди и его жены Жаклин Кеннеди.
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После того как Джон Ф. Кеннеди был избран президентом, Джон-младший и его старшая сестра Кэролайн часто играли в овальном кабинете Белого дома, пока папа работал. Фото 1962 года
Джон Ф. Кеннеди-младший на похоронах отца, 1963 год
25 ноября 1963 года, в свой третий день рождения, Джон Ф. Кеннеди-младший присутствовал на похоронах своего отца-президента. Джон Ф. Кеннеди был смертельно ранен во время предвыборной поездки в открытом лимузине в Далласе, штат Техас. По книге Стивена М. Гиллона 2019 года "Американский принц поневоле: Жизнь Джона Ф. Кеннеди-младшего", мальчик продолжал спрашивать людей, могут ли они отвезти его к отцу, уже после его смерти.
Джон Ф.Кеннеди-младший, Жаклин Кеннеди, Кэролайн Кеннеди и Роберт Кеннеди встречаются с английской королевой на церемонии открытия памятника Джону Ф.Кеннеди в Раннимиде, Англия, 1965 год
В 1965 году памятник покойному президенту открыли в британском городе Раннимид. В честь открытия королева Елизавета II пригласила семью на церемонию. Тогда Кеннеди-младший впервые встретился с королевой .
Кеннеди-младший за рулем скоростного катера в Греции, июль 1970 года
После убийства президента, его жена Жаклин Кеннеди перевезла свою семью в квартиру в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена в Нью-Йорке. Однако, после убийства Роберта Кеннеди в 1968 году, Жаклин вообще вывезла детей из США. В том же году она вышла замуж за греческого предпринимателя Аристотеля Онассиса, и семья переехала на его частный остров Скорпиос.
Кеннеди-младший (справа) во время отдыха на горнолыжном курорте Кран-сюр-Сьер в Швейцарии, 27 декабря 1974 года
В подростковом возрасте Кеннеди-младший посещал ряд различных частных школ, в том числе школу Святого Давида. Он окончил среднюю школу Академии Филлипса в Андовере, штат Массачусетс. В 1979 году он стал первокурсником Университета Брауна. Во время учебы Кеннеди-младший проявил интерес к актерскому мастерству, и за четыре года поучаствовал во многих постановках. В 1983 году он окончил Университет со степенью бакалавра в истории.
Джон Ф. Кеннеди-младший в роли солдата Онтарио в пьесе "Вольпоне", на первом курсе Университета Брауна, в марте 1980 года
Окончив университет, Кеннеди устроился на работу в Нью-Йоркское управление по развитию бизнеса, где проработал заместителем директора до 1986 года. В 1988 году он стал сотрудником юридической фирмы в Лос-Анджелесе, которая имела связи с демократической партией. Хотя он отошел от политики, у него, тем не менее, были прочные связи в этой сфере.
В возрасте 27 лет Кеннеди-младший представил своего дядю, сенатора Эдварда Кеннеди, на Национальном съезде демократической партии 1988 года в Атланте
В 1989 году Кеннеди получил степень доктора юридических наук в Школе права Нью-Йоркского университета. Он два раза провалил экзамен в коллегию адвокатов, и сдал его только с третьей попытки - в июле 1990 года. Позже Кеннеди устроился на работу помощником окружного прокурора в Нью-Йорке. Там он проработал недолго, и уже в 1995 году запустил свой политический журнал George.
Выпускной в Школе права Нью-Йоркского университета, 1989
В 1988 году Кеннеди-младшего назвали "самым сексуальным мужчиной в мире". Его личная жизнь часто предавалась огласке, и ему приписывали романы со многими голливудскими знаменитостями, включая Мадонну, Дэрил Ханну, Синди Кроуфорд и Сару Джессику Паркер. В 1994 году Кеннеди начал встречаться с Кэролин Бессетт, известным в мире моды публицистом Calvin Klein. В 1996 году пара поженилась на тайной церемонии у берегов Джорджии.
Джон Ф. Кеннеди и актриса Дэрил Ханна на свадьбе двоюродного брата Джона Кеннеди-младшего, Эдварда Кеннеди-младшего, октябрь 1993 года
Члены семей перед развеиванием пороха Кеннеди-младшего, Кэролин Бессетт и ее сестры Лорен Бессетт, июль 1999 года
16 июля 1999 года Кеннеди-младший, Кэролин Бессетт и ее сестра Лорен Бессетт направлялись в Кейп-Код на свадьбу. Кеннеди-младший тогда недавно получил лицензию пилота, и был за штурвалом одномоторного самолета. Самолет на большой скорости упал в Атлантику, и 21 июля водолазы обнаружили тела троих. Джону Ф. Кеннеди-младшему было всего 38 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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