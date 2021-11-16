Драка с элементами реслинга на улице в Москве

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Несколько дней назад на Тверской улице в центре Москвы произошла драка с участием нескольких человек. Мужчины что-то не поделили у входа в ночной клуб и решили выяснить отношения при помощи кулаков.
За дракой наблюдали не только случайные очевидцы, но и стражи правопорядка. Присутствует ненормативная лексика.
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Довольно спорное решение.
Ну, а мусора как всегда - лучше не вмешиваться, ибо по репе можно получить, это же не студентов и бабушек крутить
- они еще слишком сильные. подождем..
Полисмены как обычно "руки в брюки".
А куда торопится?
зачем мешать
А в кого агенты госдепа кто станканчики будут метать?