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Драка с элементами реслинга на улице в Москве

Драка с элементами реслинга на улице в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 09:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   драка   инцидент   конфликт   тверская   
1791
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Несколько дней назад на Тверской улице в центре Москвы произошла драка с участием нескольких человек. Мужчины что-то не поделили у входа в ночной клуб и решили выяснить отношения при помощи кулаков.
За дракой наблюдали не только случайные очевидцы, но и стражи правопорядка. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Москва   видео   драка   инцидент   конфликт   тверская   
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26  комментариев
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1k
флоМастер 2 часа назад
у полицаев тактика - они сами себя побьют, устанут, там то мы их и приберем)))
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1k
Бич Бичовский 5 минут назад
Менты тупо зассали, когда увидели, что здоровые мужики дерутся. Это не безразличие, не нежелание пресекать нарушение или еще что-то. Просто зассали. Дрались бы подростки, бабы или алкаши, вот тут я уверен, вмешались бы по полной, вот тогда они герои. Позор таким ментам. Хорошо бы еще узнать личности и в сеть. А еще лучше уволить нахрен и показательно по какому-нибудь каналу засветить. Чтобы может быть другие в следующий раз подумали, стоять на месте и отворачиваться или все же что-то делать в таких случаях. Вот если б кабан в футболке красного не спиной воткнул в асфальт, а головой, или спина оказалась не такой крепкой, то как бы все могло закончиться и не настолько весело.
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157
cdzpm 12 минут назад
А доблестные стражи порядка просто смотрят или делают ставки?
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909
MrMopnex 14 минут назад
Начало зачёт, конечно.. Но вот поведение полицейских заставляют задуматься - они как бы сразу должны были пресечь саму драку, а если бы там ножи сверкали?
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2k
Урий Урьевич 23 минуты назад
Все нормально, главное их не от3,14здели и пистоль не отобрали. Так и живем…
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1k
Р Х Полчаса назад
Полицейские: Ну, главное, что не курят.
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132
Аккаунт удален 37 минут назад
Мне интересно, если бы чел сломал хребет оппоненту, как бы он тогда на эти радостные возгласы отреагировал?
Довольно спорное решение.
Ну, а мусора как всегда - лучше не вмешиваться, ибо по репе можно получить, это же не студентов и бабушек крутить
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3k
mtonaka 47 минут назад
И зачем нам такая полиция?
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19k
BiZ Час назад
менты:
- они еще слишком сильные. подождем..
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8k
antonium Час назад
Вот если бы у них плакаты были или это были студенты с бабушками, то другое дело. А когда мужики здоровые машутся, лучше в сторонке постоять, а то мало ли, еще стаканчиком пластиковым в голову зарядят)))
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2k
Sergius SPb Час назад
И даже не кауказцы......
Полисмены как обычно "руки в брюки".
А куда торопится?
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5k
Алексей 2 часа назад
Полицаи как обычно ссыкуны) Если уж опасаются разнимать, хоть бы перцем залили.
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33k
Опаньки 2 часа назад
полисмэны ждут, когда эти двое на состав преступления намашутся? ))
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1k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Эка невидаль: два мужика подрались. Бросковая техника оказалась круче ударной, белая футболка техничненько так принял красные штаны. Единственно бить лежачего не стоило: болевой или удушающий.
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36k
Alex 2 часа назад
Сборище педиков
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2k
cfhfwby 2 часа назад
На кой хрен нам ТАКАЯ полиция?! Зачем нам содержать столько бездельников? Чтобы они сажали и молотили за брошенный в их сторону пластмассовый стаканчик и разгоняли демонстрации?
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10k
Majul 2 часа назад
Животные
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57k
pynh 2 часа назад
Снова грачи или можно расслабиться?
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