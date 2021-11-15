Вот такая любовь: в Перми мужчина приклеил себя к дверям квартиры бывшей жены

То ли все еще страдая от неразделенной любви, то ли действительно желая вернуть вещи, оставшиеся у гражданской жены после развода, пермяк облил свою руку суперклеем и приклеил ее к дверям. Вторую руку мужчина благоразумно оставил свободной, так она была нужна ему, чтобы держать смартфон и вести прямой эфир в соцсетях, подробно рассказывая подписчикам о том, что делает.

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"Требовал, чтобы отдала ему вытяжку и вернула кошку, которую он подарил дочери. Было видно, что он намертво приклеился к двери», — рассказала хозяйка квартиры.

Чтобы отодрать мужчину от двери и спасти конечность, пришлось вызывать спасателей и медиков. "Обещал, что больше не будет ходить сюда, если ему мирно отдадут вещи. Пришлось его отдирать от двери вместе с мясом", - пишет "КП-Пермь".

Это далеко не первый случай. К делу мести бывшей возлюбленной пермяк подходит творчески. Несчастная женщина утверждает, что мужчина преследует ее семью уже больше двух лет. Угрожает, дерется и портит имущество. Бывало даже переодевался в призрака и звонил в квартиру ночью, обрезал проводку и писал оскорбления на стенах подъезда. На дебошира уже написано 40 заявлений в полицию.

В УМВД по городу Перми журналистам в очередной раз сообщили, что «зарегистрирован материал проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего».