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Вот такая любовь: в Перми мужчина приклеил себя к дверям квартиры бывшей жены

Вот такая любовь: в Перми мужчина приклеил себя к дверям квартиры бывшей жены (1 фото)

Автор:
15 ноября 2021 17:59
Сообщество : Жить в России
Метки: абьюз   взаимоотношения   клей   пермь   
1691
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В Перми мужчина приклеил себя к дверям квартиры своей бывшей, а потом несколько часов вел прямой эфир в соцсетях, требуя вернуть ему добро нажитое непосильным трудом: кухонную вытяжку и …кошку. Не семья, а находка для психотерапевта на тему: «Почему вы вляпались в токсичные отношашечки».

То ли все еще страдая от неразделенной любви, то ли действительно желая вернуть вещи, оставшиеся у гражданской жены после развода, пермяк облил свою руку суперклеем и приклеил ее к дверям. Вторую руку мужчина благоразумно оставил свободной, так она была нужна ему, чтобы держать смартфон и вести  прямой эфир в соцсетях, подробно рассказывая подписчикам о том, что делает.

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"Требовал, чтобы отдала ему вытяжку и вернула кошку, которую он подарил дочери. Было видно, что он намертво приклеился к двери», — рассказала хозяйка квартиры.

Чтобы отодрать мужчину от двери и спасти конечность, пришлось вызывать спасателей и медиков. "Обещал, что больше не будет ходить сюда, если ему мирно отдадут вещи. Пришлось его отдирать от двери вместе с мясом", - пишет "КП-Пермь".

Это далеко не первый случай.  К делу мести бывшей возлюбленной пермяк подходит творчески. Несчастная женщина утверждает, что мужчина преследует ее семью уже больше двух лет. Угрожает, дерется и портит имущество. Бывало даже переодевался в призрака и звонил в квартиру ночью, обрезал проводку и писал оскорбления на стенах подъезда. На дебошира уже написано 40 заявлений в полицию.

В УМВД по городу Перми журналистам в очередной раз сообщили, что «зарегистрирован материал проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего».

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Метки: абьюз   взаимоотношения   клей   пермь   
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19  комментариев
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344
SHAGREEN 2 часа назад
Лишить его котительских прав!
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SHAGREEN Час назад
Просто кот постоянно курит под вытяжкой, без нее он всё равно ехать не согласится.
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12k
Великий Кормчий Час назад
Веселее было бы, если бы он свой штуцер к двери приклеил!
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344
SHAGREEN Великий Кормчий 59 минут назад
Не. Это бы был перфоманс, это другое.
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373
Mixan Час назад
Это уже не мужик .....
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2k
Дмитрий Час назад
зачем с мясом то, вот вполне отличное средство и стоит 50 р.
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1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Бл, сколько же долбо...в вокруг?
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18k
Mexanik79 Час назад
Пахнет пиз...де..жом.
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575
Олег Шишкин Час назад
Для семьи ЗАГС не нужен. Сначала этот дурак пошёл в ЗАГС, а теперь спасает своё имущество. Алень тупой.
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7k
Фobosgrunt 2 часа назад
-кысь кысь вытяжка
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49
@photoaQyn 2 часа назад
и причём тут любовь когда вещи делят? про кошку согласен!
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12k
Хью́берт 2 часа назад
Есть выход для таких.
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2k
Йожык 2 часа назад
За кошку переживаю, надеюсь не отдадут
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1k
閃光 2 часа назад
Где магнитофоны импортные, порстигары золотые, куртки замшевые? Почему вторую руку не приклеили?
И, в конце концов, это был перфоманс или инсталляция?
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14k
vikklu 3 часа назад
Плохо его отодрали, видать.
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22k
Очевидное-Невероятное 3 часа назад
Любовь была к вытяжке или к кошке?
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3k
RomaXz 3 часа назад
Все таки котики - это важно и без них никуда.
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