После совещания с руководством глава СК Пермского края совершил суицид

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По предварительной информации на совещании был устроен разнос с отстранением нескольких лиц, ответственных за расследование дела о недавней расправе в пермском университете. Вечером того же дня Сергея Сарапульцева нашли мертвым в своем коттедже.
Полковник юстиции Сергей Сарапульцев был найден мертвым в своем доме поздно вечером 23 сентября. Известно, что Сарапульцев возглавлял СУ СКР по Пермскому краю последние три года. Кстати, сам он окончил как раз тот самый Пермский университет, где несколько дней назад студент первого курса устроил массовую расправу.
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В СМИ появилась информация, что суицид Сарапульцева может быть прямо или косвенно связан с экстренным совещанием с руководством из центрального СК, на котором обсуждались вопросы расследования дела пермского стрелка и наверняка давалась оценка профессиональной деятельности ответственных за это лиц. Ранее официальные источники сообщали, что в город прибыл глава СКР Александр Бастрыкин.
Коттедж, в котором было найдено тело Сарапульцева
В настоящее время в коттеджном поселке Ново-Бродовский работают следователи. В доме, где проживал Сергей Сарапульцев, проводится осмотр.
Что именно толкнуло главу СК Пермского края на отчаянный шаг, предстоит выяснить следователям. Психологи, кстати, уверяют, что это было "решение глубоко страдающего человека", и, как правило, суицид не совершается вследствие одного-единственного события. Врач-психиатр Евгений Любов считает: нельзя считать, что причиной самоубийства стало совещание: "Обычно путь к суициду идет годами, и склонность к сведению счетов с жизнью заложена у человека изначально. К такому склонны люди с низкой стрессоустойчивостью, и это в конечном итоге приводит к трагедии. Чем меньше мы знаем человека, его внутренний мир, тем больше нам кажется, что он сделал это импульсивно. Скорее всего, в жизни полковника было немало испытаний, а совещание стало лишь последней каплей. Все это – лишь мои умозрительные заключения, а расставит все точки над I ретроспективная психологическая аутопсия. Но ясно одно: его поступок вытекает не исходя из последних событий. Это было решение глубоко страдающего человека, человека в состоянии кризиса. Возможно, если б кто-то был рядом, он смог бы ему помочь".
Кстати, ранее, 7 сентября состоялось еще одно совещание, на котором Сарапульцеву влетело за работу пермского СК по недобросовестным застройщикам. После этого заседания была организована служебная проверка, а спустя две недели в Перми случился "колумбайн".
Тем временем, земляки Сарапульцева в соцсетях озвучивают свои версии причин произошедшего:
- "Брат раньше работал в крупной госкорпорации, с совещаний мокрым выходил и с новыми седыми волосами, а потом вечер пьянствовал для снятия стресса. Жестко разносили. А тут СКР… Даже представить страшно, что там происходит за закрытыми дверями."
- "Навешали, наверное, новых обязанностей, да ещё и косвенно виновным сделали."
- "Видать, с ними очень жестко обходятся свыше, чтобы на такой шаг они решились."
По факту смерти Сарапульцева проводится проверка.
- "Брат раньше работал в крупной госкорпорации, с совещаний мокрым выходил и с новыми седыми волосами, а потом вечер пьянствовал для снятия стресса. Жестко разносили. А тут СКР… Даже представить страшно, что там происходит за закрытыми дверями."
- "Навешали, наверное, новых обязанностей, да ещё и косвенно виновным сделали."
- "Видать, с ними очень жестко обходятся свыше, чтобы на такой шаг они решились."
По факту смерти Сарапульцева проводится проверка.
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Метки: ynews Бекмансуров СК РФ Сарапульцев пермь суицид
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А еще вопрос как люди, с таким состоянием психики, занимают ключевые должности в правоохранительных органах. От имени закона вершат судьбы граждан.