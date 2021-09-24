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После совещания с руководством глава СК Пермского края совершил суицид

После совещания с руководством глава СК Пермского края совершил суицид (6 фото)

Автор:
24 сентября 2021 09:19
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Бекмансуров   СК РФ   Сарапульцев   пермь   суицид   
2433
6
По предварительной информации на совещании был устроен разнос с отстранением нескольких лиц, ответственных за расследование дела о недавней расправе в пермском университете. Вечером того же дня Сергея Сарапульцева нашли мертвым в своем коттедже.
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Метки: ynews   Бекмансуров   СК РФ   Сарапульцев   пермь   суицид   
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18  комментариев
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4k
Andrey Abramov Час назад
Если не справедливо дерут за выполненную работу, нормальные люди увольняются. А если жареным запахло и тебе срок грозит за откаты, особенно если ни с кем не делился, то лучше застрелиться. Плюс еще вопрос к ведомству, как у них на такой должности столько лет работал человек с нестабильной психикой?
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2k
Sergius SPb 5 минут назад
А Сарапульцева и семью проверили на доходы/расходы, а то вон коттедж стоит....
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2k
Kons 17 минут назад
А еще есть 110 УК РФ доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего наказывается ограничением свободы на срок до трёх лет или принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на такой же срок.

А еще вопрос как люди, с таким состоянием психики, занимают ключевые должности в правоохранительных органах. От имени закона вершат судьбы граждан.
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−4
сафокол 18 минут назад
слава дуче вовремя не прокричал ?
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−4
сафокол 24 минуты назад
единопутиносос ...

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8k
krivsan Полчаса назад
ну вот зачем так,видимо не все так чисто было,за письку дернули и отдуплился,
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1k
Алксандр Шевченко 40 минут назад
Интересно героя дадут или орден ?
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10
крысенко 45 минут назад
запахло жаренным
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725
Oort 49 минут назад
Понял, что попадает под раздачу и начнут шевелить его финансовые дела, а там наверное, не всем делился со старшими. Или что то ещё связанное с баблом.
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39k
dima423 Час назад
Покуистичнее надо быть, покуистичнее...
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213
Vladimir Vladimirovich Putin dima423 58 минут назад
Куда еще покуистичнее? Дальше уже наверное не куда.
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