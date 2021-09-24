После совещания с руководством глава СК Пермского края совершил суицид

Тем временем, земляки Сарапульцева в соцсетях озвучивают свои версии причин произошедшего:

- "Брат раньше работал в крупной госкорпорации, с совещаний мокрым выходил и с новыми седыми волосами, а потом вечер пьянствовал для снятия стресса. Жестко разносили. А тут СКР… Даже представить страшно, что там происходит за закрытыми дверями."

- "Навешали, наверное, новых обязанностей, да ещё и косвенно виновным сделали."

- "Видать, с ними очень жестко обходятся свыше, чтобы на такой шаг они решились."



По факту смерти Сарапульцева проводится проверка.