В Италии из-под воды появилась деревня, затопленная 70 лет назад

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Озеро Лаго-ди-Резия в провинции Тироль на севере Италии было решено осушить для ремонта местной ГЭС. Благодаря этому появилась возможность снова увидеть деревню Курон, которая была затоплена в 1950 году. Она оказалась на дне, когда здесь строили плотину и соединили два озера в одно водохранилище.
В деревне было 163 дома. Над водной гладью обычно возвышается лишь шпиль колокольни, но сейчас озеро осушили и можно посмотреть на развалины домов - подвалы, каменные ступени, остатки стен.
Созданное искусственно озеро Лаго-ди-Резия - местная достопримечательность, и именно благодаря его истории и возвышающемуся над его поверхностью церковному шпилю XIV века.
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Место считается культовым, о нем даже был снят сериал Netflix под названием Curon (в русском переводе "Затопленный город").
Источник: — переведено специально для fishki.net
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