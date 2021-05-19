В Италии из-под воды появилась деревня, затопленная 70 лет назад

Озеро Лаго-ди-Резия в провинции Тироль на севере Италии было решено осушить для ремонта местной ГЭС. Благодаря этому появилась возможность снова увидеть деревню Курон, которая была затоплена в 1950 году. Она оказалась на дне, когда здесь строили плотину и соединили два озера в одно водохранилище.

0 В деревне было 163 дома. Над водной гладью обычно возвышается лишь шпиль колокольни, но сейчас озеро осушили и можно посмотреть на развалины домов - подвалы, каменные ступени, остатки стен.

0 Источник: Созданное искусственно озеро Лаго-ди-Резия - местная достопримечательность, и именно благодаря его истории и возвышающемуся над его поверхностью церковному шпилю XIV века.

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0 Источник: На снимке: деревня Курон до затопления.

0 Источник: Место считается культовым, о нем даже был снят сериал Netflix под названием Curon (в русском переводе "Затопленный город").

Вот как сейчас выглядит то, что осталось от затопленной деревни 0 Источник:

Местные жители и туристы гуляют по Курону, впервые за семь десятков лет 0 Источник:

Лестница, ведущая в никуда 0 Источник:

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