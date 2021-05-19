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В Италии из-под воды появилась деревня, затопленная 70 лет назад

В Италии из-под воды появилась деревня, затопленная 70 лет назад (11 фото)

Автор:
19 мая 2021 16:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: водохранилище   достопримечательность   затопление   затопленная деревня   интересно   италия   
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Озеро Лаго-ди-Резия в провинции Тироль на севере Италии было решено осушить для ремонта местной ГЭС. Благодаря этому появилась возможность снова увидеть деревню Курон, которая была затоплена в 1950 году. Она оказалась на дне, когда здесь строили плотину и соединили два озера в одно водохранилище.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: водохранилище   достопримечательность   затопление   затопленная деревня   интересно   италия   
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1  комментарий
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Шурман 51 минуту назад
Новость старая . В Австрии тоже самое было .
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