Деликатес Мафиози, который в Италии под запретом

Служители правопорядка проводили обычный для Калабрии рейд. Они обыскивали там одну из ферм по производству каннабиса. Для полноты картины им чего-то не хватало, и тогда они решили заглянуть еще и в местные хозпостройки.
И тогда полицейские обнаружили что-то очень неприятное. А именно – тушки замороженных сонь.
Не Мармеладовых, а маленьких грызунов в длину не более 17 см и весом не более 150 грамм.
Всего их было более двухсот.
И тогда полиция сделала вывод, что это мафиозная ферма. Как?
Очень просто. Дело в том, что зверьки у мафии в почете. Их считают деликатесом и подают на застольях, где большие боссы принимают большие решения. И едят маленьких грызунов, да.
Казалось бы, что мы могли бы себе представить при слове дилекатес
Более того, удалось даже установить клан плантаторов-эстетов. Это – Ндрангета. Почему?
А потому, что компания серьезных ребят у зоозащитников уже давно на карандаше. Дело в том, что охота на сонь запрещена, грызуны являются охраняемым видом, и зоозащитники борются с мафией в вопросе поедания животных.
А так как Ндрангета еще и один из крупнейших поставщиков кокаина в Европу, то с ними солидарны и полицейские. Поэтому троих мелких преступников задержали за убийство животных.
Помимо тушек сонь на плантации оказались и свыше 700 растений марихуаны. Так что становится возможным и скорейшее повышение сроков.
К слову, сони употребляли еще в Римской империи. Правда, тогда их никто не ловил, а богатые аристократы держали их в клетках и откармливали, чтобы забить перед самым обедом. А сейчас их с удовольствием едят в Хорватии.
Как готовить сонь – рассказывать не буду. Слишком уж импонируют мне эти глазки.
Источник:
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