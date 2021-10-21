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Деликатес Мафиози, который в Италии под запретом

Деликатес Мафиози, который в Италии под запретом (8 фото)

Автор:
21 октября 2021 15:34
Сообщество : Факты
Метки: деликатес   интересно   мафиози   мафия   
2587
8

Служители правопорядка проводили обычный для Калабрии рейд. Они обыскивали там одну из ферм по производству каннабиса. Для полноты картины им чего-то не хватало, и тогда они решили заглянуть еще и в местные хозпостройки.

И тогда полицейские обнаружили что-то очень неприятное. А именно – тушки замороженных сонь.

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Не Мармеладовых, а маленьких грызунов в длину не более 17 см и весом не более 150 грамм.

Всего их было более двухсот.

И тогда полиция сделала вывод, что это мафиозная ферма. Как?

Очень просто. Дело в том, что зверьки у мафии в почете. Их считают деликатесом и подают на застольях, где большие боссы принимают большие решения. И едят маленьких грызунов, да.

Казалось бы, что мы могли бы себе представить при слове дилекатес

Более того, удалось даже установить клан плантаторов-эстетов. Это – Ндрангета. Почему?

А потому, что компания серьезных ребят у зоозащитников уже давно на карандаше. Дело в том, что охота на сонь запрещена, грызуны являются охраняемым видом, и зоозащитники борются с мафией в вопросе поедания животных.

А так как Ндрангета еще и один из крупнейших поставщиков кокаина в Европу, то с ними солидарны и полицейские. Поэтому троих мелких преступников задержали за убийство животных.

Помимо тушек сонь на плантации оказались и свыше 700 растений марихуаны. Так что становится возможным и скорейшее повышение сроков.

К слову, сони употребляли еще в Римской империи. Правда, тогда их никто не ловил, а богатые аристократы держали их в клетках и откармливали, чтобы забить перед самым обедом. А сейчас их с удовольствием едят в Хорватии.

Как готовить сонь – рассказывать не буду. Слишком уж импонируют мне эти глазки.

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Метки: деликатес   интересно   мафиози   мафия   
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
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Viktor 2 часа назад
Жрут всякую гадость, а потом весь мир страдает!

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Vazari 2 часа назад
Марго одобряет!
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57k
pynh 2 часа назад
мясо как мясо
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