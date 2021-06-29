30 вещей, на которые действительно интересно посмотреть

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Предлагаем оценить коллекцию странных, интересных и довольно увлекательных вещей, которые не встретишь на каждом шагу.
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2. "На моей сумке для покупок напечатан праздничный узор, поэтому ее можно повторно использовать в качестве оберточной бумаги"
6. "Друзья-архитекторы нашли эту балку в старом доме в Массачусетсе, дата - битва при Банкер-Хилле"
9. "Кольцевое зеркало в ванной комнате в отеле по-разному отражается от моих очков, так как линзы под каждый глаз разные"
11. "Очень старый флакон с кокаином, который удивительным образом сохранился в нашей местной аптеке"
16. "Факт: только один из 1 305 713 человек заканчивает записную книжку до конца. Поздравляем! Вы такой человек"
*сноска: мы это выдумали
17. "В этом покерном наборе за 5 долларов, который я купил на распродаже, есть настоящие фишки из казино стоимостью 20 долларов"
18. "Нашли птичье гнездо в нашем саду. У нас есть две белые пушистые собаки, и похоже, что гнездо построили из их меха"
25. "Предупреждение: смартфоны могут быть таймкиллерами. Для человека нет лучшего подарка, чем новый день. Используйте очередные 24 часа мудро. Люди гораздо важнее, чем гаджеты"
26. "Количество соуса, которое мне выдают в кафе, где я заказываю фалафель на 50 долларов"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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