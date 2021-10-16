27 годных штук, которые не встретишь на каждом шагу

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Мир полон странностей. В нем так много интересных и уникальных вещей! Оцените эту коллекцию неожиданных находок, которыми решили поделиться пользователи Сети.
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4. "Зацените мармеладное чудовище, которое я только что вытащил из свежего пакетика с жевательными мишками"
8. Подвесные палатки делает кемпинг значительно приятнее. По крайней мере, вы не спите на земле и по вам никто не ползает
13. В этом ресторане лимон подают, накрытый сеточкой. И когда вы выдавливаете из него сок, косточки не попадают в пищу
15. "Поставил в налоговом запросе отметку Legally Blind ("юридически слепой") и мне прислали документы шрифтом Брайля"
16. "Моя бабушка использует одну и ту же колоду карт в течение 10 лет, и на них уже образовались выемки в соответствии с положением ее руки во время тасования"
20. "Это музыкальный магазин, в котором педаль хай-хэта используется в качестве дозатора дезинфицирующего средства для рук"
26. "Этот перчик выглядит так, будто приглашает меня сразиться в кулачном бою году эдак в 1820-м"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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