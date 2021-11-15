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Мечта тусовщика из 80-х: история возникновения самой длинной магнитолы

Мечта тусовщика из 80-х: история возникновения самой длинной магнитолы (16 фото)

Автор:
15 ноября 2021 17:00
Метки: интересное   история   магнитолы   факты   электроника   
1667
16
В 70-х годах началась эра уличных дискотек и молодежь начала меряться размерами своих магнитол. В погоне за покупателем меряться в размерах стали и производители техники...
Развитие радиоаппаратуры идет по спирали. Сначала были огромные радиоприемники размером с человека, а с развитием технологий техника стала меньше и более функциональной.
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Метки: интересное   история   магнитолы   факты   электроника   
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11  комментариев
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15k
Corvus Corax 4 часа назад
Про габариты... древний анекдот.
На международной выставке японец подходит к русскому и говорит:
- Угадай, сто у меня в кулаке?
- Да что угадывать - цветной телевизор!
Тот расстроился, но сразу воспрянул:
- А сикока стук?
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
На самом деле копипастная туфта! Размеры (габариты) техники уменьшались, благодаря прогрессу! И сейчас это происходит повсюду! Уменьшались детали, блоки питания, те же динамики и тд. При чем тут гонка габаритов? Прочитал меньше половины копипаста и понял- лажа...
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10k
ГородДомов 3 часа назад
я счастливый , я в руках держал Sharp модель GF-777
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927
Denis Fedotov 3 часа назад
Как раз все повторяется, появились огромные переносные блютус бумбокс колонки почти с метр высотой.
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30k
Растрелли В.В. 4 часа назад
Конечно лучше перепродавать древние магнитолы, чем бухать.
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5k
Ya 4 часа назад
Всё построено на выкачивании денег из придурков, особенно малолетних. Сейчас что то пробить на рынке и особых усилий не надо, реклама на высоте. Сейчас идет стадия увеличения аппаратуры и мощности, огромные телеки, гигантское разрешение, огромные смарты с огромной памятью и частотой( а для чего?), с экранами с офигенным разрешением и частотой. А через пару лет перезомбируют и внушат что маленький телефон лучше(такой период уже был, всё повторяется), его лучше носить в ухе не вынимая, а в случае необходимости можно и в жопе пронести. Планшет в 17" то же уже не нужен, лучше сделать 7-8", и т.д. Пока есть идиоты производители с голоду не умрут.
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4k
a_komolow 5 часов назад
Грядёт Эра Гигантомании!

Скоро телефоны станут такими большими, что ни в один карман не влезут!
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