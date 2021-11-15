Мечта тусовщика из 80-х: история возникновения самой длинной магнитолы

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В 70-х годах началась эра уличных дискотек и молодежь начала меряться размерами своих магнитол. В погоне за покупателем меряться в размерах стали и производители техники...
Развитие радиоаппаратуры идет по спирали. Сначала были огромные радиоприемники размером с человека, а с развитием технологий техника стала меньше и более функциональной.
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В уменьшении размеров электроники преуспели японцы. Для них это было жизненно необходимо. Ведь для большинства даже современных жителей Страны восходящего Солнца наши типовые квартиры в хрущевках покажутся царскими хоромами.
Когда каждый квадратный сантиметр жилища на счету, то невольно по пути "самурая". И это, кстати, касается не только техники - японцы большие молодцы в плане организации пространства жилища.
Когда каждый квадратный сантиметр жилища на счету, то невольно по пути "самурая". И это, кстати, касается не только техники - японцы большие молодцы в плане организации пространства жилища.
В общем, японская мысль двигалась в направлении минимизации габаритов техники, пока не грянул 1970-ый год
Но грянули 1970-е. Наступила эра уличных дискотек, когда молодежи с присущей ей максимализмом, хотелось иметь магнитолу круче, громче и больше, чем у соседа.
Американские отделы сбыта радиотехнических фирм фиксируют рост спроса на магнитолы больших габаритов и мощности. И бедным японцам ничего не остается, как отреагировать на потребность рынка и начать производить "Годзилл".
С каждый годом в каталогах появлялись модели все больших размеров, пока знаменитая Sharp не представила миру свою знаменитую модель GF-777.
Эта модель мгновенно стала эталоном для размеров магнитол-геттобластеров. Другие производители старались не выходить за "классические" габариты GF-777.
И чуточку шире, но "Фишеру" это простительно
Даже выпущенные позднее модели не превышали размеров Sharp GF-777/
И даже Тайвань пыталась держать себя в рамках
Казалось бы совершенство достигнуто. И компании, и потребители находятся в гармонии. Пока на рынок не ворвался монструозный Tristar со своей моделью RR 5890, длина которой составляла целых 107 сантиметров.
Сама магнитола была разработана по всем канонам китайской экономии и ее качество оставляло желать лучшего. Но это ничуть не смущало заядлых тусовщиков - "да у меня магнитола по колено"!
Сама магнитола была разработана по всем канонам китайской экономии и ее качество оставляло желать лучшего. Но это ничуть не смущало заядлых тусовщиков - "да у меня магнитола по колено"!
Собственно, по сложившейся традиции их и принято было фотографировать ниже пояса
Оказалось, что этот же магнитофон выпускался еще и под маркой Berecha J-1000N.
К счастью, и сожалению, но вскоре мода на такие магнитолы ушла и наступила эра наушников. И молодежь хвасталась сначала маленькими плеерами, а потом и маленьким размером телефонов.
Но похоже, скоро нас ждет новый виток спирали: с каждым годом смартфоны стремятся заменить собой планшеты, становясь все больше и функциональней.
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Метки: интересное история магнитолы факты электроника
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