Бот телефонной компании и голосовой помощник банка поменяли человеку тариф на телефоне

Будущее наступило, если вы не знали. Один из абонентов "Теле-2" выложил на Pikabu забавную историю. Его жена установила на телефон голосового помощника по имени «Олег» от одного известного банка. Помощник вообще очень полезный, умеет самостоятельно отвечать на звонки, поддерживать «осмысленный диалог», может «потроллить» мошенников, передать владельцу телефона сообщения от реальных людей и даже записать беседу и конвертировать ее в текст.

Но в области искусственного интеллекта еще полно темных пятен. Поэтому иногда что-то может пойти не так. Пока хозяйка телефона спала, на ее номер поступил звонок от бота "Теле-2" с предложением сменить тариф.

"Ответил" на звонок в неурочное время голосовой секретарь "Олег". Битва искусственных интеллектов была недолгой и "осмысленное общение" алгоритмов закончилось триумфом над человеческим разумом.