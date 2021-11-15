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Бот телефонной компании и голосовой помощник банка поменяли человеку тариф на телефоне

Бот телефонной компании и голосовой помощник банка поменяли человеку тариф на телефоне (3 фото)

Автор:
15 ноября 2021 13:49
Сообщество : Наука
Метки: бот   будущее   искусственный интелект   смартфон   тариф   технологии   
907
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Пока вы спите, ваш гаджет живет своей жизнью. Два искусственных интеллекта приятно побеседовали, в результате хозяйка телефона обнаружила, что ей кто-то поменял тариф.

Будущее наступило, если вы не знали. Один из абонентов "Теле-2" выложил на Pikabu забавную историю. Его жена установила на телефон голосового помощника по имени «Олег» от одного известного банка. Помощник вообще очень полезный, умеет самостоятельно отвечать на звонки, поддерживать «осмысленный диалог», может «потроллить» мошенников, передать владельцу телефона сообщения от реальных людей и даже записать беседу и конвертировать ее в текст.

 Но в области искусственного интеллекта еще полно темных пятен. Поэтому иногда что-то может пойти не так. Пока хозяйка телефона спала, на ее номер поступил звонок от бота "Теле-2" с предложением сменить тариф.

 "Ответил" на звонок в неурочное время голосовой секретарь "Олег". Битва искусственных интеллектов была недолгой и "осмысленное общение" алгоритмов закончилось триумфом над человеческим разумом.

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Так как в скрипт общения "Олега" встроена вежливость, он прослушав предложение "коллеги" употребил слово «Хорошо». Несмотря на чушь, которую голосовой помощник сгенерировал далее по тексту, колл-боту "Tele-2" этого показалось достаточно, чтобы перевести абонента на новый тариф: "С вашего согласия новый тариф предоставил, он начнет действовать сразу после пополнения счета. Пользуйтесь с удовольствием, до свидания".


Утром, обнаружив эту "сделку века", девушке пришлось звонить оператору, чтобы вернуть все на круги своя. Как подметили в комментариях, "Tele2" надо срочно обзвонить всех, у кого есть «Олег», пока есть такая возможность".

А сотрудники банка, выразили сожаление, что так произошло, заверили, что разберутся и отметили, что голосовой ассистент старается избегать ответов, которые могут быть трактованы как согласие, но иногда это все же случается.

 Хорошо, что квартиру не продали, пока хозяева спали...

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Метки: бот   будущее   искусственный интелект   смартфон   тариф   технологии   
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5  комментариев
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4k
Максим 51 минуту назад
Хорошо не может быть согласием. Удивительно конечно.
На такие вопросы по идее может быть либо да, либо нет. Так что косяк исключительно Теле 2 (удивлен, что этим оператором пользуются).
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1k
rider2 12 минут назад
Я уже давно простился с этой конторой под названием - "Теле 2", таких навязчивых и некомпетентных сотрудников call-центра, не встречал у других.
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902
Murych 15 минут назад
Мне так Мегавонь тариф сменила
.
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568
голландец 21 минуту назад
Мужик ест яблоки, выковыривает оттуда семена и кладет себе в карман.
Прапорщик, увидев это, интересуется:
-Зачем?
Мужик:
А эти семечки у меня потом купят, они же интеллект повышают.
Прапорщик:
Может, и мне одно продашь?
Пожалуйста, 50 рублей штука.
Прапор покупает семечко, съедает его и говорит:
Так на 50 рублей я мог бы взять целых 2 кило яблок!
Вот видишь сразу поумнел!
Действительно… Продай мне еще десяток.
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1k
сеньор Леонсио 39 минут назад
Не долго осталось.
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