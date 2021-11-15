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В Москве подсчитали среднюю стоимость чека на похороны

В Москве подсчитали среднюю стоимость чека на похороны (2 фото)

Автор:
15 ноября 2021 13:16
Сообщество : Жить в России
Метки: ГБУ Ритуал   Москва   похороны   стоимость похорон   
1465
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Кому война, а кому мать родна: количество захоронений в Москве по сравнению с временами «до пандемии» выросло на 25-30%. В ГБУ «Ритуал» подсчитали сколько сегодня стоит недешёвое удовольствие быть погребенным «по-человечески».

Глава крупнейшей похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов  в интервью РБК сообщил, что максимальное количество погребений в Первопрестольной пришлось на июнь—июль 2021 года и ноябрь и май 2020-го: «Нагрузка на похоронный бизнес растет с волнами смертности от коронавируса. В первую волну пандемии похоронные службы хоронили до 600 тел ежедневно, в то время как в докризисный период максимумом было 300 тел». В первую очередь нагрузка легла на крематории. В 2020-2021 годах доля кремаций в общем объеме погребений иногда достигала 70-72% (по сравнению с 58% в допандемийные годы).

"Сейчас количество погребений «уже ближе к демографически адекватным» цифрам", - отмечает Екимов. По его оценке, цифры текущего периода «скорее характерны для периодов между волнами». Никаких очередей в Москве ни на захоронения, ни на кремации за время пандемии не было.

Также в ГБУ «Ритуал» подсчитали цену на похороны в Москве. Средний чек сейчас составляет 135 тыс. руб: "Порядка 100–110 тысяч рублей, собственно, за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки. И само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тысяч рублей. И это не обязательная минимальная цена, а сложившийся средний чек в учреждении". В основном жители столицы не стараются сэкономить на захоронениях.

Глава похоронной службы заметил, что стоимость захоронения может вырасти в разы, если обращаться к теневым агентствам. «Какая-нибудь лента с гравировкой стоит 100 руб., а у теневиков — 1,5 тыс. руб.»,— отметил он.

По данным ГБУ «Ритуал», в сентябре похоронная служба провела 7810 погребений, всего с января по сентябрь — 85 500. Для сравнения, в сентябре 2020 года погребений было 8851, а всего за аналогичный период прошлого года — 87 200. С января по сентябрь 2019 года было проведено 77 700 погребений, в 2018 году — 76 100.

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Метки: ГБУ Ритуал   Москва   похороны   стоимость похорон   
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21k
Inter Час назад
это мафия
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4
assa_ru 3 минуты назад
В сентябре похоронили бабушку. Место на кладбище, копка могилы, деревянный крест, венки, цветы. 165 тыс. руб. Екатеринбург.
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8k
Злокрыс 19 минут назад
интересно, появится ли тот герой, который наведет в этом деле порядок?
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1k
Пихайло Полчаса назад
Предлагаю супер эконом вариант: тело закапываем примерно по пояс, а всё что сверху - белим или красим. И похоронили и памятник поставили!
P.S. Лично мне начхать, что будет с моим кожаным мешком после смерти. Лучше сжечь и развеять! Главное память, а не золотой гроб в бетоне.
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467
solosolovov Полчаса назад
Надо внести законопроект, если человек умер до выхода на пенсию то похороны должны оплачиваться из пенсионных накоплений, если были отчисления в ПФ. Остаточная сумма должна отдаваться родственникам или идти в счёт погашения кредитов если такие были.
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−19
Михаил Петров Полчаса назад
Это хорошо, дохните ублютки
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7k
Serjio Полчаса назад
Считать средние цифры вещь не благодарная и ничего не показывающая.
9 человек по 1$ еще один 10$, а в среднем с каждого 1,9$. Но это же не правда.
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12k
Евгений 49 минут назад
Терпеть не могу этих стервятников - не успевает человек умереть, как родственникам сразу звонок - "Мы слышали у вас горе..."
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4k
Shtoppi 51 минуту назад
Вы думаете вас для того чтобы от вируса избавить всякой бодягой накалывают? Нет. Так что граждане ваксеры, приводите дела в порядок, бизнессмены ценники вам озвучили. Скоро пойдет рубка бабла на вашей тупости.
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5k
Bartello Час назад
Да ладно, наверняка есть скидки на день рождения и кэшбэк у этого бля..го бизнеса.
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−36
мукомол Час назад
денег нету, но вы держитесь. хорошего дня и вакцинируйтесь спутничком
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13k
aalexey3 Час назад
Ай бедняжки... Бабло лопатой грести не успевают? И где это средний чек в Москве 135К? В тольятти меньше чем за 160-170 не похоронишь!
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1k
Сергей Час назад
Здесь не учитывается размер вымогательств в администрациях кладбищ.
- Не заплатите, мы вам не выкопаем могилу аккуратно, а сломаем и покорёжим оградку и разнесём весь участок...
На Николо-Архангельском кладбище в Москве в среднем вымогают 50 тысяч рублей.
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48k
doker Час назад
Х. з. на фига такая суета? Закопают, по любому. На улице не бросят.

Могу только Хеопса понять...
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11k
Oleg Час назад
Душевные цены. И это в Москве. Где есть конкуренция. У нас десятки лет одна похоронная организация. Одна на миллионный город. Сейчас только новые пробуют открывать, но их даже на кладбища не пускают. Так принято...
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