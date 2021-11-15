В Москве подсчитали среднюю стоимость чека на похороны

Кому война, а кому мать родна: количество захоронений в Москве по сравнению с временами «до пандемии» выросло на 25-30%. В ГБУ «Ритуал» подсчитали сколько сегодня стоит недешёвое удовольствие быть погребенным «по-человечески».
Глава крупнейшей похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК сообщил, что максимальное количество погребений в Первопрестольной пришлось на июнь—июль 2021 года и ноябрь и май 2020-го: «Нагрузка на похоронный бизнес растет с волнами смертности от коронавируса. В первую волну пандемии похоронные службы хоронили до 600 тел ежедневно, в то время как в докризисный период максимумом было 300 тел». В первую очередь нагрузка легла на крематории. В 2020-2021 годах доля кремаций в общем объеме погребений иногда достигала 70-72% (по сравнению с 58% в допандемийные годы).
"Сейчас количество погребений «уже ближе к демографически адекватным» цифрам", - отмечает Екимов. По его оценке, цифры текущего периода «скорее характерны для периодов между волнами». Никаких очередей в Москве ни на захоронения, ни на кремации за время пандемии не было.
Также в ГБУ «Ритуал» подсчитали цену на похороны в Москве. Средний чек сейчас составляет 135 тыс. руб: "Порядка 100–110 тысяч рублей, собственно, за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки. И само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тысяч рублей. И это не обязательная минимальная цена, а сложившийся средний чек в учреждении". В основном жители столицы не стараются сэкономить на захоронениях.
Глава похоронной службы заметил, что стоимость захоронения может вырасти в разы, если обращаться к теневым агентствам. «Какая-нибудь лента с гравировкой стоит 100 руб., а у теневиков — 1,5 тыс. руб.»,— отметил он.
По данным ГБУ «Ритуал», в сентябре похоронная служба провела 7810 погребений, всего с января по сентябрь — 85 500. Для сравнения, в сентябре 2020 года погребений было 8851, а всего за аналогичный период прошлого года — 87 200. С января по сентябрь 2019 года было проведено 77 700 погребений, в 2018 году — 76 100.
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P.S. Лично мне начхать, что будет с моим кожаным мешком после смерти. Лучше сжечь и развеять! Главное память, а не золотой гроб в бетоне.
9 человек по 1$ еще один 10$, а в среднем с каждого 1,9$. Но это же не правда.
Я не знаю что правильнее, свой выбор сделал (не скажу какой), и до сих пор не уверен что он правилен. Спокойно отношусь к тем кто сделал другой выбор.
В одном уверен точно - не люблю тех кто радуется горю и боли других людей (такие есть с обеих сторон вакцинации).
- Не заплатите, мы вам не выкопаем могилу аккуратно, а сломаем и покорёжим оградку и разнесём весь участок...
На Николо-Архангельском кладбище в Москве в среднем вымогают 50 тысяч рублей.
Могу только Хеопса понять...