В Москве подсчитали среднюю стоимость чека на похороны

Глава крупнейшей похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК сообщил, что максимальное количество погребений в Первопрестольной пришлось на июнь—июль 2021 года и ноябрь и май 2020-го: «Нагрузка на похоронный бизнес растет с волнами смертности от коронавируса. В первую волну пандемии похоронные службы хоронили до 600 тел ежедневно, в то время как в докризисный период максимумом было 300 тел». В первую очередь нагрузка легла на крематории. В 2020-2021 годах доля кремаций в общем объеме погребений иногда достигала 70-72% (по сравнению с 58% в допандемийные годы).

"Сейчас количество погребений «уже ближе к демографически адекватным» цифрам", - отмечает Екимов. По его оценке, цифры текущего периода «скорее характерны для периодов между волнами». Никаких очередей в Москве ни на захоронения, ни на кремации за время пандемии не было.