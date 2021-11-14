Как выглядела послевоенная Москва в 1946 году?

Великая Отечественная война только-только закончилась. Жизнь в стране постепенно приходит в мирное русло. На улице снова радостно гуляют дети, влюбленные пары проводят вместе время, не боясь потерять друг друга, молодежь вновь смотрит смело в будущее.

Сегодня мы погуляем по Москве в 1946 году. Как выглядел тогда город? Смотрим на фотографиях!

1. Народные гуляния на Болотной площади 9 мая. 0

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4. У Собора Василия Блаженного. 0

5. Вид на площадь Свердлова и Большой театр. 0

6. Охотный ряд. 0

7. Белорусский вокзал. 0

8. У дома Рябушинского. 0

9. Малый каменный мост. 0

10. Качели в парке Горького. 0

11. Смоленская площадь. 0

12. Сретенский бульвар. 0

13. У Чистых прудов. 0

14. Первомайская демонстрация. 0

15. Выставка трофеев в парке Горького. 0

16. На заводе "Каучук". 0

17. Метро Киевская. 0

18. Очередь у зоопарка. 0

19. Поливают дорогу на Маяковской площади. 0

20. На Пушкинской площади. 0

21. Сквер у Кузнецкого моста. 0

22. Улица Горького. 0

23. Сквер у Совесткой площади. 0

24. Улица Забелина. 0

25. В Сокольниках. 0

26. У Красных ворот. 0