Как выглядела послевоенная Москва в 1946 году?

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Великая Отечественная война только-только закончилась. Жизнь в стране постепенно приходит в мирное русло. На улице снова радостно гуляют дети, влюбленные пары проводят вместе время, не боясь потерять друг друга, молодежь вновь смотрит смело в будущее.
Сегодня мы погуляем по Москве в 1946 году. Как выглядел тогда город? Смотрим на фотографиях!
Сегодня мы погуляем по Москве в 1946 году. Как выглядел тогда город? Смотрим на фотографиях!
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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