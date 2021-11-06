Девушка узнала, что у нее есть 50 братьев и сестер от анонимного донора спермы, и теперь боится ходить на свидания

Затем женщина спросила ее, появилась ли она на свет с помощью донора генетического материала, и только тогда она поняла, в чем дело.

Тиктокерша объяснила, что ее мать и другая женщина использовали одного и того же донора, чтобы родить ребенка. Счастливая, что у нее есть сводная сестра, девушка решила связаться с ней и узнала, что есть много других женщин, которые забеременели таким же образом.

«Именно тогда я поняла, что у меня пятьдесят братьев и сестер». - Для меня это было действительно большим потрясением», - сказала 23-летняя тиктокерша.

Ее сводная сестра также раскрыла название частной группы в Facebook, в которой собрались все братья и сестры одного происхождения.

«Я боюсь, что раньше переписывалась или, может быть, ходила на любовное свидание с одним из моих сводных братьев», - сказала она и добавила, что на самом деле не хочет развивать близкие отношения с этими людьми, потому что чувствует себя неудобно в этой ситуации.