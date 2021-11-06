Девушка узнала, что у нее есть 50 братьев и сестер от анонимного донора спермы, и теперь боится ходить на свидания

Женщина из Нью-Джерси сказала, что боится случайно встретиться с одним из своих сводных братьев и сестер после того, как узнала, что у нее их 50 от анонимного биологического отца-донора.
Девушка, которая известна в социальной сети TikTok под псевдонимом @izzyvn, шокировала своих подписчиков видео, в котором раскрывает происхождение своей семьи. Видео вскоре стало вирусным и его посмотрели более 100 000 человек.
Как она объясняет в видео, в 2018 году она решила пройти тестирование ДНК и выяснить, откуда берутся ее корни, и то, что она обнаружила, шокировало ее и самых близких. Результаты показали, что она не на 100 процентов итальянка, как она думала, но это еще не конец истории.
С ней связалась неизвестная женщина и сказала, что подозревает, что ее дочь и Тиктокерша являются сестрами, потому что их тесты ДНК совпали
Затем женщина спросила ее, появилась ли она на свет с помощью донора генетического материала, и только тогда она поняла, в чем дело.
Тиктокерша объяснила, что ее мать и другая женщина использовали одного и того же донора, чтобы родить ребенка. Счастливая, что у нее есть сводная сестра, девушка решила связаться с ней и узнала, что есть много других женщин, которые забеременели таким же образом.
«Именно тогда я поняла, что у меня пятьдесят братьев и сестер». - Для меня это было действительно большим потрясением», - сказала 23-летняя тиктокерша.
Ее сводная сестра также раскрыла название частной группы в Facebook, в которой собрались все братья и сестры одного происхождения.
«Я боюсь, что раньше переписывалась или, может быть, ходила на любовное свидание с одним из моих сводных братьев», - сказала она и добавила, что на самом деле не хочет развивать близкие отношения с этими людьми, потому что чувствует себя неудобно в этой ситуации.
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