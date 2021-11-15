Открыть онлайн самый смешной пост по SEO и контекстной рекламе без регистрации и SMS

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Мир поменялся тогда, когда в нашу жизнь вошла таргетированная реклама, а сео-специалисты стали теми, кто задал тон всему интернету. А некоторые тексты невозможно читать, потому что без стыда и совести, или как знакомятся девушки в интернете. Мемная подборка о естественных ссылках, подгоне трафика и текстах, созданных для людей.
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