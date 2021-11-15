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Открыть онлайн самый смешной пост по SEO и контекстной рекламе без регистрации и SMS

Открыть онлайн самый смешной пост по SEO и контекстной рекламе без регистрации и SMS (17 фото)

Автор:
15 ноября 2021 11:49
Сообщество : Юмор
Метки: seo   контекстная реклама   подборка   прикол   таргетинг   таргетированная реклама   
1261
17
Мир поменялся тогда, когда в нашу жизнь вошла таргетированная реклама, а сео-специалисты стали теми, кто задал тон всему интернету. А некоторые тексты невозможно читать, потому что без стыда и совести, или как знакомятся девушки в интернете. Мемная подборка о естественных ссылках, подгоне трафика и текстах, созданных для людей.
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Метки: seo   контекстная реклама   подборка   прикол   таргетинг   таргетированная реклама   
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Serg2001 Полчаса назад
То, что мы говорим про товары, отправляется к рекламщикам. А то, что мы про политику говорим, кому отправляется?... )
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