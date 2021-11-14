Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»

Недавно на ленте Яндекса увидел «убойный» новостной заголовок «Совбез пошёл против Хуснуллина: мигранты приезжают не работать».
В сообщении говорится:
«Об угрозах со стороны миллионов мигрантов заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Особое беспокойство генерала Патрушева вызвало "проникновение на территорию России приверженцев радикальных религиозных течений, осуществляющих пропагандистскую и вербовочную деятельность, в том числе в местах массового проживания и работы иностранных мигрантов"
«Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств также несет серьёзные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряжённости среди коренного населения».
А далее в том сообщении проводится простенький анализ причин привлечения в страну мигрантов и делается вывод о последствиях этой практики:
«В страну невесть зачем зазываются миллионы инокультурных мужчин, через демпинг на рынке труда отнимающих рабочие места у русских, но зато дающих возможность кучке дельцов зарабатывать сверхприбыли на мигрантском труде. Именно благодаря мигрантам работодателям нет никакого смысла совершенствовать технологии и поднимать зарплаты, чтобы привлечь на занимаемые ныне мигрантами места собственных граждан».
Но в сообщении Яндекса меня заинтересовал ещё одни момент: что же такого наговорил зампред правительства Хуснуллин, если даже Совет безопасности государства пошёл против него?
Оказывается, несколько месяцев назад тот сообщил:
«Около 5 млн. трудовых мигрантов необходимо привлечь на российские стройки до 2024 года».
И ещё:
«К сожалению, пока у нас низкий уровень производительности труда, мы вынуждены пользоваться мигрантами. Мы не сможем за один-два года уйти в технологии, когда мы обойдемся без мигрантов. Нравится это кому-то или нет, надо откровенно сказать: мигрант на стройке работал по 12 часов за 30−40 тысяч, максимум 50. Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей, а мигранты — готовы».
Итак, какие выводы я сделал из полученной информации о деятельности властей в лице Совбеза и Правительства России:
- для того, чтобы осознать истинную роль «трудовых мигрантов» в жизни столицы и страны, властям понадобилось более 10 лет. В 2009-м году официально был «закрыт» злославный «Черкизон» - главный криминальный гадюшник столицы, на котором «трудилась» не одна тысяча мигрантов. На этом «бизнесе» небезызвестный ТельмАн Исмаилов, которому покровительствовал бывший мэр Москвы, наживал свои миллиарды.
Но лишь в 2013 году под руководством того самого генерала Патрушева окончательно покончили с «подземным Черкизоном», работавшим в подполье ещё 4 года;
- власти долгие годы знали и знают, что с собой и за собой несут азиатские «трудовые мигранты» в Россию;
- с помощью властей делают свои миллионы и миллиарды те, кто приглашает и эксплуатирует мигрантов в нашей стране;
- отдельные представители власти открыто и публично расписываются в своём бессилии либо нежелании менять что-либо в ситуации, за долгие годы сложившейся в проблеме мигрантов: «Мы не сможем за один-два года уйти в технологии, когда мы обойдемся без мигрантов».
Им, оказывается, не хватает всего одного-двух лет для технического, технологического решения проблемы, а прежде для этого 20-30 прошедших лет им оказалось мало;
- судя по тому, как властные структуры вцепились и мёртвой хваткой держатся за строительный «бизнес», он очень и очень привлекателен. Не для нужд же жителей столицы, в самом деле, лепятся и лепятся «человейники» на месте исторических памятников, на месте промзон, на месте зелёных островков, втискиваясь, к примеру, в «Лосиный Остров» - «природный музей, резерват дикой природы в границах крупнейшей в России городской агломерации, столичный национальный парк», отчего лоси покидают его (из новостного репортажа ТВ узнал об этом).
Размазали Москву аж к Калужской области, но не для строительства же бесплатного жилья, как было в прежние времена. В первую голову - ради коммерческого. Как и положено при капитализме, для наживы.
Я же помню времена, когда по генплану столицы предельная численность её жителей ограничивалась числом 8 миллионов жителей. Не думаю, что с тех, в общем-то, недавних пор москвичи плодились с такой скоростью, что их число уже достигло 12-ти с лишним миллионов.
Достроились до того, что сегодня СМИ сообщили
«Москва-Сити» этой ночью оказалась буквально на краю пропасти. На строительной площадке, где сейчас возводят сразу три новых небоскреба, неожиданно провалился грунт. ...
ЧП произошло на строительной площадке, где возводят сразу три новых небоскреба. Причиной стали грунтовые воды";
- «наверху» прекрасно понимают, что при нынешнем капитализме российского разлива так эксплуатировать, как эксплуатируют сегодня наёмных трудяг, можно только мигрантов (до поры до времени), поскольку «мигрант на стройке работал по 12 часов за 30−40 тысяч, максимум 50. Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей, а мигранты — готовы».
Легко посчитать: «30−40 тысяч, максимум 50 за 12 часов работы на стройке» - это 20-27 тысяч, максимум 33 - за нормальный 8-мичасовой рабочий день на стройке. На стройке! Не в офисе, то бишь - конторе.
Я в вопросе «неготовности наших людей работать 12 часов за 50 тысяч рублей» солидарен с «нашими» людьми. Господа во власти и согласные с ними, это не наши люди лентяи, бездельники и рвачи, а те, кто платит такие деньги за такую работу – жлобы и кровопийцы, как говаривали о подобных в далёком 1917-м…
В заключение расскажу о собственном опыте общения с «трудовыми мигрантами», без которых нашим властям и богатеям-кровопийцам ну никак обойтись невозможно.
В августе этого года я в одиночестве ехал с дачи в Москву. По Симферопольскому шоссе. Скорость – 100-110. Проехал четверть пути. Обгоняю иномарку в среднем ряду. Вижу, она обгоняет меня, но поравнявшись со мной, её водитель что-то мне показывает руками. Сворачиваю на обочину. Та машина тоже, останавливается перед моей машиной. Из неё выходит «трудовой мигрант» из какой-то азиатской республики (я среди них только таджиков отличаю, и то с трудом). Приоткрываю окно, и он мне с серьёзной тревогой и озабоченностью, с печалью на лице, довольно сносно говоря по-русски, рассказывает, что у меня из-под правого переднего колеса искры летят.
Представляете моё состояние?
А мой «благодетель» просит открыть капот. Сам идёт к правой стороне машины.
Я открыл, подхожу к нему. Он мне показывает на внутренней стороне капота дорожку из масляных капель. Сам ещё пальцем провёл по ней, показывает – масло.
И продолжает демонстрировать тревогу за меня, беднягу. А вдруг машина в пути загорится…
И тут, как по волшебству, к нам подъезжает эвакуатор, становится впереди наших автомобилей, к нам идёт его водила. Этот худощавый, молодой мужчина на азиата не похож, скорее на грузина или еврея (последнее нереально). Предлагает помощь в доставке моей машины в автосервис.
А я в это время уже своему страховщику звоню, посоветоваться.
Азиат-«благодетель» уже укатил.
Эвакуаторщику я сказал, что если и нужно машину доставить, то только до дома. Он как-то сник и укатил.
А я потихоньку, с аварийными огнями, в правом крайнем ряду поехал, ища кого-нибудь, стоящего на обочине. Нашёл. Молодой дальнобойщик в кабине что-то жевал.
Я рассказал о своём приключении, не упомянув о масле, попросил его посмотреть, не будет ли искр, когда я мимо проеду. Поэкспериментировали, он не увидел никаких искр. И рассказал, что слышал о подобном «разводилове», сказав, что мошенники ещё и маслом поливают. Тут у меня окончательно отлегло.
Но домой приехал минут на 20 позже, чем поначалу планировал навигатор.
Такой вот личный опыт столкновения с «трудовыми мигрантами».
Поэтому, как и ранее, я остаюсь противником всяческих мигрантов и прочих «гостей», которых большинство населения срединной, исконной России к себе не приглашало.
P.S. Возможным комментаторам, которые станут убеждать, что без мигрантов наши улицы зарастут грязью и т.п. заранее отвечу: раньше, при Советах справлялись, а «лимитчики» из русской провинции работали, в основном, на предприятиях, жили в общежитиях. Нет тех предприятий, сколько рабочих рук высвободилось. Если покончить с бардаком во всём, то обойдёмся без «гостей».
Так что и я против идей г-на Хуснуллина.
Все факты взяты из открытых источников или из прожитого автором, мнение и выводы – автора.
Источник:
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Лимитчики из провинции либо давно уже те самые "москвичи" что не хотят руки пачкать, либо вымерли не "вписавшись в рынок". Некому ехать. Россия вымирает нехилыми темпами, а бабы не рожают. И не надо кивать на условия, мол не те. После войны условия были охренеть как не те, и рожали, а сейчас и капиталы вам, и ипотеки под смешной процент и чуть ли не в опу целуют. Ан нет, всеж ныне осознанные с коронами на головах ищут себя, ну вот и доищутся. "Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю... " нигде не сказано что они будут славянами и православными, и не обольщайте себя, кротость, это лишь отсутствие гордыни. Мы сами выбрали себе этот путь, и что-то нет у меня уверенности, что уже свернем...
Просто не выгодно брать на работу РУССКИХ(на них меньше навара)но и тех кто уже обрусел.
Пока во власти у чинуш будут двойные гражданства так и будешь тут как и автор поста лайки зарабатывать
Удачи в лайкодрочестве тебе и автору!