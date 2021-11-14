Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»

Но лишь в 2013 году под руководством того самого генерала Патрушева окончательно покончили с «подземным Черкизоном», работавшим в подполье ещё 4 года;

власти долгие годы знали и знают, что с собой и за собой несут азиатские «трудовые мигранты» в Россию;

с помощью властей делают свои миллионы и миллиарды те, кто приглашает и эксплуатирует мигрантов в нашей стране;

отдельные представители власти открыто и публично расписываются в своём бессилии либо нежелании менять что-либо в ситуации, за долгие годы сложившейся в проблеме мигрантов: «Мы не сможем за один-два года уйти в технологии, когда мы обойдемся без мигрантов». Им, оказывается, не хватает всего одного-двух лет для технического, технологического решения проблемы, а прежде для этого 20-30 прошедших лет им оказалось мало;

судя по тому, как властные структуры вцепились и мёртвой хваткой держатся за строительный «бизнес», он очень и очень привлекателен. Не для нужд же жителей столицы, в самом деле, лепятся и лепятся «человейники» на месте исторических памятников, на месте промзон, на месте зелёных островков, втискиваясь, к примеру, в «Лосиный Остров» - «природный музей, резерват дикой природы в границах крупнейшей в России городской агломерации, столичный национальный парк», отчего лоси покидают его (из новостного репортажа ТВ узнал об этом).

Размазали Москву аж к Калужской области, но не для строительства же бесплатного жилья, как было в прежние времена. В первую голову - ради коммерческого. Как и положено при капитализме, для наживы.

Я же помню времена, когда по генплану столицы предельная численность её жителей ограничивалась числом 8 миллионов жителей. Не думаю, что с тех, в общем-то, недавних пор москвичи плодились с такой скоростью, что их число уже достигло 12-ти с лишним миллионов.

Достроились до того, что сегодня СМИ сообщили

«Москва-Сити» этой ночью оказалась буквально на краю пропасти. На строительной площадке, где сейчас возводят сразу три новых небоскреба, неожиданно провалился грунт. ...

ЧП произошло на строительной площадке, где возводят сразу три новых небоскреба. Причиной стали грунтовые воды";

«наверху» прекрасно понимают, что при нынешнем капитализме российского разлива так эксплуатировать, как эксплуатируют сегодня наёмных трудяг, можно только мигрантов (до поры до времени), поскольку «мигрант на стройке работал по 12 часов за 30−40 тысяч, максимум 50. Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей, а мигранты — готовы». Легко посчитать: «30−40 тысяч, максимум 50 за 12 часов работы на стройке» - это 20-27 тысяч, максимум 33 - за нормальный 8-мичасовой рабочий день на стройке. На стройке! Не в офисе, то бишь - конторе.

Я в вопросе «неготовности наших людей работать 12 часов за 50 тысяч рублей» солидарен с «нашими» людьми. Господа во власти и согласные с ними, это не наши люди лентяи, бездельники и рвачи, а те, кто платит такие деньги за такую работу – жлобы и кровопийцы, как говаривали о подобных в далёком 1917-м…



В заключение расскажу о собственном опыте общения с «трудовыми мигрантами», без которых нашим властям и богатеям-кровопийцам ну никак обойтись невозможно.

В августе этого года я в одиночестве ехал с дачи в Москву. По Симферопольскому шоссе. Скорость – 100-110. Проехал четверть пути. Обгоняю иномарку в среднем ряду. Вижу, она обгоняет меня, но поравнявшись со мной, её водитель что-то мне показывает руками. Сворачиваю на обочину. Та машина тоже, останавливается перед моей машиной. Из неё выходит «трудовой мигрант» из какой-то азиатской республики (я среди них только таджиков отличаю, и то с трудом). Приоткрываю окно, и он мне с серьёзной тревогой и озабоченностью, с печалью на лице, довольно сносно говоря по-русски, рассказывает, что у меня из-под правого переднего колеса искры летят.

Представляете моё состояние?

А мой «благодетель» просит открыть капот. Сам идёт к правой стороне машины.

Я открыл, подхожу к нему. Он мне показывает на внутренней стороне капота дорожку из масляных капель. Сам ещё пальцем провёл по ней, показывает – масло.