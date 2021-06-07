Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно

Люди боятся, что мародеры снимут в квартирах батареи, сдадут на металл, дом отключат, т.к. восстанавливать все это некому и все, дом замер з и умер... Чтобы уберечь квартиры от взлома, собственники пишут на дверях: «Не ломать. Здесь живут Ивановы», однако из пустующих квартир сегодня выносят все, что можно хоть как-то продать, но продать что-либо практически нереально - люди даром отдают не только квартиры, но и всю обстановку в них