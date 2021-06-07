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Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно

Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно (21 фото)

Автор:
07 июня 2021 12:51
Сообщество : Факты
Метки: Воркута   без работы   бесплатно   квартиры   кризис   разруха   страна   факты   
7983
21

Воркута занимает первое место в России по скорости сокращения населения. Город пустеет, содержание домов ложится на плечи коммунальных служб, которые тоже разбегаются кто куда. Люди не могут платить за свои квартиры - нет работы, платить за них нечем, отдают даром, только никому не нужно...

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Метки: Воркута   без работы   бесплатно   квартиры   кризис   разруха   страна   факты   
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4k
tamin 4 часа назад
Когда распался СССР, многое как выяснилось, перестало работать. Ну а в 90 добили ещё многое. Не думаю, что воркуту спасут
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1k
Maxim Полчаса назад
Очередная дрочь на дела минувших дней.
Да по всему миру, в самых развитых странах, вот именно угольная промышленность, и города, выстроенные вокруг неё - деградируют. Даже не так - в развитых странах большинство таковых уже мертвы. У нас ещё как-то тянут.
Это естественный процесс, какого хера страдать? Нет, давайте засчёт налогов всех граждан любой ценой сейчас бросимся спасать Воркуту. Запретить топить дома чем-либо, кроме угля!
В бывшей Казахской ССР есть такой русский город - Зыряновск. Впрочем, тоже выбший, казахи его переименовали в Алтай, потому что вымарывают любую память об общем прошлом, хоть и не так по свински, как прибалты, хохлы и прочие. Город пока выглядит поживее, чем Воркута, но движется в том же направлении. Причины в целом те же, хоть и со своими отличиями. Да отличие на самом деле одно - это не Россия. И русские оттуда валят. Притом, что я не зря упомянул - это всегда был русский город. Основан русскими, назван в честь русского горнорабочего Зырянова. Когда я там побывал несколько лет назад, у меня вполне конкретная характеристика этого города возникла - город русских бабушек. Ну да ладно, про связь с Воркутой. Зыряновск также живёт вокруг единственного ГОКа. Ресурсы, которые ГОК черпает из недр неизбежно исчерпываются, это всем понятно. Рано или поздно иностранные эффективные менеджеры ГОК остановят, и город неизбежно умрёт. И не менеджеры в этом виноваты, и не государство. Естественный экономический процесс. Там тоже уже давно жильё не стоит денег, хоть и выглядит пока получше Воркуты. СССР мог себе позволить в любых е@енях построить любую хренотень, без оглядки на то, а насколько это целесообразно экономически и перспективно. Именно поэтому у нас таких городов относительно больше, чем в других странах. Но это есть во всех странах. Богаче мы, граждане наследницы СССР, от этого всего не стали. И не станем, если сейчас продолжить любой ценой спасать вот то всё понастроеное. Сейчас время другое, надо разумнее смотреть. И прекратить бездумно дрочить на любое наследие союза.
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4k
Шлагбаумэн Полчаса назад
Что-то аж депресняк накатил. Печаль...
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−4
plcc 42 минуты назад
результат правления профашисткокремлядской мрази во главе с пуйлом первым .
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5k
Дмитрий Горчилин 44 минуты назад
Справедливости ради, среднегодовая температура воздуха там минус 5,3 C. Это ледяная пустыня, само выживание человека в этих условиях требует колоссальных ресурсов. Абсолютно любое производство там будет иметь крайне высокие издержки, любая продукция крайне высокую себестоимость. Туда идет железная дорога, но любая продукция оттуда должна доставляться долгими маршрутами по заснеженным еб..ням. Это действительно невыгодно экономически. При чем, ситуацию не может изменить маневр производственными мощностями- там нет смысла что-либо размещать, это экономически невыгодно. Большая часть территории России малопригодна или непригодна для проживания людей, увы.
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−4
plcc 46 минут назад
до чего пуй проклятый страну довёл ... ничё , скоро китайцы освоят .
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16k
Егор 48 минут назад
Инта не одним углем жила. Помню, была там база Северкварцсамоцветы. В 90-ых практику там проходил. Очень бодрое предприятие было.
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383
Миша 55 минут назад
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6k
Pillin Alex Час назад
Не поверил, полез на авито. Ну похоже, что так и есть.
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0
Vladimir Tolkunov Час назад
Через какое то время, и посерьезнее города начнут сыпаться
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12k
Limon 2 часа назад
Доправились, бле@ть....
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2k
Serg 2 часа назад
Федеральные власти утвердили программу развития российской угольной промышленности до 2035 года. Федеральная программа предусматривает полное обновление производственных мощностей и создание новых комплексов в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

Согласно документу Воркута и Инта не попали в эту программу. Теперь само существование двух самых северных городов Коми под большим вопросом.

Все действующие в Воркуте шахты сейчас принадлежат компании АО «Воркутауголь» – дочернему предприятию компании «Северсталь». Производственная программа компании предполагает достижение максимума добычи в 11,8 млн т к 2023 г. с последующим спадом до 0,2 млн т в 2037 г. и полной остановкой производства.

Что касается Инты, находящейся на северо-востоке республики в 792 километрах от Сыктывкара, то там ситуация еще тяжелее: в городе с 26-тысячным населением градообразующее предприятие "Интауголь" признано в 2019 году банкротом и находится в стадии ликвидации. Это вызвано тем, что предприятие добывало низкокачественный и дорогой энергетический уголь, который сейчас никому не нужен.

В отношении Инты можно сказать, что угольная промышленность похоронена там на долгие годы, - считает Олег Бурый, заведующий лабораторией комплексных топливно-энергетических проблем Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра УрО РАН. - Что касается Воркуты, то здесь все зависит от "Северстали". Если компания будет строить шахту "Уса-1", значит, город сохранит перспективы и на 30-е, и на 40-е годы, и дальше. Если шахты не будет, то, вероятно, Воркута разделит участь Инты.

Такую политику диктует сложная ситуация на угольном рынке. Затяжное падение цен на уголь продолжается с 2018 года. По данным Infoline, в 2020 году угольная отрасль России демонстрирует тенденцию падения объемов добычи, что вызвано переходом европейских энергопотребителей на газ. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона высокая потребность в угле сохраняется, но ее удовлетворяют угледобывающие предприятия Дальнего Востока и Западной Сибири.

Коксующийся уголь Воркуты, используемый в металлургии, более востребован, чем энергетический. Однако металлургическим компаниям, владеющим угольными разработками, сегодня невыгодно расширять производство и вести геологоразведку. Они предпочитают добывать угля ровно столько, сколько требуется для производства, подчеркивает эксперт. Экспорт кокса им неинтересен. Надежда на то, что в Коми за углем придут другие предприятия, также мала. Если у компании нет своего угля, то его проще закупить в Китае или Австралии. Об этом говорит пример Новолипецкого металлургического комбината, который собирался строить шахту "Уса-3", однако сдал лицензию на месторождение. Закупать уголь оказалось выгоднее, чем вкладывать миллиарды в разработку собственных месторождений.
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24
Андрей 2 часа назад
Зато на антифишках по два раза за день посты про то как Украина уже восьмой год катится в прорву !
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−4
plcc мистер Конвей Твитти 45 минут назад
это чтоб от путлеровского режима пиночета отвлечь ...
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5k
maclay 2 часа назад
А что там экономический форум не провели, эффективность "инновации и пошагового улучшения" здесь подтверждены фактически !
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1k
No pasaran 3 часа назад
Как не парадоксально, но это закономерный итог развития промышленности.
Предприятия переходят на газ - уголь становится никому не нужным.
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3k
vorkuta-72 3 часа назад
Всегда печально смотреть во что превратился родной город.
И всё равно "Воркута_столица мира!"
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4k
Александр Зотов 3 часа назад
позор, х*ли тут скажешь
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24k
Владимир 3 часа назад
Потому что совки тупорылые построили город где нужна была просто база с вахтовиками, по добыче угля.
Ну а х%ли раб сила то бесплатная )
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5k
Дельфин Красивый 4 часа назад
Врёти!!! вчера вечером в новостях пузаны на форуме рассказывали что у нас всё развивается, и всё настолько хорошо, что весь мир завидует
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−4
plcc Дельфин Красивый 43 минуты назад
сколько профашисткокремлядской мрази ещё минусит ...
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3k
Юрий Злой 4 часа назад
надо срочно доложить верховному руководству, возможно оно не в курсе, ведь не может же такого быть, чтобы в современном обществе царь, то есть президент, допустил бы подобное в своем царстве, то есть государстве, да и деньги у него есть, вон на дворцы и танки сколько тратит
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5k
Мистер Фикс 4 часа назад
Зато в москве и вокруг живет уже больше 20 млн. А во всей Расее 146 млн. Образно говоря, каждый 7й живет тут
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