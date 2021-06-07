Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно

Воркута занимает первое место в России по скорости сокращения населения. Город пустеет, содержание домов ложится на плечи коммунальных служб, которые тоже разбегаются кто куда. Люди не могут платить за свои квартиры - нет работы, платить за них нечем, отдают даром, только никому не нужно...
Градообразующими предприятиями здесь были угольные шахты. Сегодня из 13-ти шахт еле-еле работают 4
Люди боятся, что мародеры снимут в квартирах батареи, сдадут на металл, дом отключат, т.к. восстанавливать все это некому и все, дом замер з и умер... Чтобы уберечь квартиры от взлома, собственники пишут на дверях: «Не ломать. Здесь живут Ивановы», однако из пустующих квартир сегодня выносят все, что можно хоть как-то продать, но продать что-либо практически нереально - люди даром отдают не только квартиры, но и всю обстановку в них
Сегодня очередь из желающих получить сертификат помощи уезжающих с Крайнего Севера - это десятки тысяч семей.
Туристам, приезжающим в Воркуту предлагают пожить в квартирах, без оплаты съема, только за коммуналку
Многие переезжающие отдают свои квартиры государству и это становится непомерной нагрузкой для города
Каждый год в городе более 15 многоквартирных домов отключают от коммуникаций.
Кстати, в самой Воркуте еще теплится жизнь, а вот поселки вокруг - сдают свои позиции еще стремительнее. Здесь огромное количество брошенных домов, с заколоченными дверями
Население Воргашора официально составляет 9,4 тысячи человек. Для сравнения, в 1989 году было 24 тысяч
Из объявления - «Даром. 4-х комнатная квартира. Светло, тепло, уютно. Новая сантехника, новые счетчики на свет, горячую и холодную воду. Мебель, холодильник, тв остаются. Без долгов, без обременений и ограничений по сделки купли-продажи. Во дворе школа, рядом садик».
От нее отказался Лукойл, и сейчас ею занимается местный предприниматель, но, как говорят, жить ей недолго
Люди не будут жить там, где нет работы. Это исторический факт. Но видимо шахты стране не нужны, а ведь когда-то воркутяне были чуть ли не самыми богатыми гражданами бывшего Союза...
Источник:
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Да по всему миру, в самых развитых странах, вот именно угольная промышленность, и города, выстроенные вокруг неё - деградируют. Даже не так - в развитых странах большинство таковых уже мертвы. У нас ещё как-то тянут.
Это естественный процесс, какого хера страдать? Нет, давайте засчёт налогов всех граждан любой ценой сейчас бросимся спасать Воркуту. Запретить топить дома чем-либо, кроме угля!
В бывшей Казахской ССР есть такой русский город - Зыряновск. Впрочем, тоже выбший, казахи его переименовали в Алтай, потому что вымарывают любую память об общем прошлом, хоть и не так по свински, как прибалты, хохлы и прочие. Город пока выглядит поживее, чем Воркута, но движется в том же направлении. Причины в целом те же, хоть и со своими отличиями. Да отличие на самом деле одно - это не Россия. И русские оттуда валят. Притом, что я не зря упомянул - это всегда был русский город. Основан русскими, назван в честь русского горнорабочего Зырянова. Когда я там побывал несколько лет назад, у меня вполне конкретная характеристика этого города возникла - город русских бабушек. Ну да ладно, про связь с Воркутой. Зыряновск также живёт вокруг единственного ГОКа. Ресурсы, которые ГОК черпает из недр неизбежно исчерпываются, это всем понятно. Рано или поздно иностранные эффективные менеджеры ГОК остановят, и город неизбежно умрёт. И не менеджеры в этом виноваты, и не государство. Естественный экономический процесс. Там тоже уже давно жильё не стоит денег, хоть и выглядит пока получше Воркуты. СССР мог себе позволить в любых е@енях построить любую хренотень, без оглядки на то, а насколько это целесообразно экономически и перспективно. Именно поэтому у нас таких городов относительно больше, чем в других странах. Но это есть во всех странах. Богаче мы, граждане наследницы СССР, от этого всего не стали. И не станем, если сейчас продолжить любой ценой спасать вот то всё понастроеное. Сейчас время другое, надо разумнее смотреть. И прекратить бездумно дрочить на любое наследие союза.
Согласно документу Воркута и Инта не попали в эту программу. Теперь само существование двух самых северных городов Коми под большим вопросом.
Все действующие в Воркуте шахты сейчас принадлежат компании АО «Воркутауголь» – дочернему предприятию компании «Северсталь». Производственная программа компании предполагает достижение максимума добычи в 11,8 млн т к 2023 г. с последующим спадом до 0,2 млн т в 2037 г. и полной остановкой производства.
Что касается Инты, находящейся на северо-востоке республики в 792 километрах от Сыктывкара, то там ситуация еще тяжелее: в городе с 26-тысячным населением градообразующее предприятие "Интауголь" признано в 2019 году банкротом и находится в стадии ликвидации. Это вызвано тем, что предприятие добывало низкокачественный и дорогой энергетический уголь, который сейчас никому не нужен.
В отношении Инты можно сказать, что угольная промышленность похоронена там на долгие годы, - считает Олег Бурый, заведующий лабораторией комплексных топливно-энергетических проблем Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра УрО РАН. - Что касается Воркуты, то здесь все зависит от "Северстали". Если компания будет строить шахту "Уса-1", значит, город сохранит перспективы и на 30-е, и на 40-е годы, и дальше. Если шахты не будет, то, вероятно, Воркута разделит участь Инты.
Такую политику диктует сложная ситуация на угольном рынке. Затяжное падение цен на уголь продолжается с 2018 года. По данным Infoline, в 2020 году угольная отрасль России демонстрирует тенденцию падения объемов добычи, что вызвано переходом европейских энергопотребителей на газ. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона высокая потребность в угле сохраняется, но ее удовлетворяют угледобывающие предприятия Дальнего Востока и Западной Сибири.
Коксующийся уголь Воркуты, используемый в металлургии, более востребован, чем энергетический. Однако металлургическим компаниям, владеющим угольными разработками, сегодня невыгодно расширять производство и вести геологоразведку. Они предпочитают добывать угля ровно столько, сколько требуется для производства, подчеркивает эксперт. Экспорт кокса им неинтересен. Надежда на то, что в Коми за углем придут другие предприятия, также мала. Если у компании нет своего угля, то его проще закупить в Китае или Австралии. Об этом говорит пример Новолипецкого металлургического комбината, который собирался строить шахту "Уса-3", однако сдал лицензию на месторождение. Закупать уголь оказалось выгоднее, чем вкладывать миллиарды в разработку собственных месторождений.
Написано же, что из 13шахт работает 4. Т.е. в три раза рабочих мест стало меньше, а если учитывать сопутствующие (поликлиника, полиция, дом культуры, школа, дет.сады...), тополучается, около 4-х раз.
Когда закроются шахты там останется аэропорт, он двойного назначения: и база МиГ-31, и вахты на Ямал через него возят, ж/д станция (пока дорогу Салехард - Надым не построят), погран застава, и всё...
Трентон, столица штата Нью-Джерси - закрылись крупные заводы и стало много заброшенных зданий.
Предприятия переходят на газ - уголь становится никому не нужным.
И всё равно "Воркута_столица мира!"
Ну а х%ли раб сила то бесплатная )
Но не как своими а как будто с неба упавшими.
Так-что завали фафельницу и в пол поклонись "совкам"!
Жизнь вахтовика шакальная слишком, мало кому можно такого пожелать. СССР старался обеспечить полноценную жизнь.
P.S. Очень интересно - а шахтеры из Воркуты в 90х тоже за Ельцина и капитализм касками стучали, как их коллеги с Донбасса?
Чё еще придумаешь?
Давай поясняй, я нихера не понимаю о чем ты говоришь.
Читай внимательно, что там чел пишет про тебя и жителей Зауралья. Нужен полный список городов за Уралом, соответствующим по критериям того гражданина, будь любезен, самостоятельно напряги извилины и дополни список одним из 1000+ городов России.