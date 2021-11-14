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18 забавных фото со съемок фильмов с использованием хромакея

18 забавных фото со съемок фильмов с использованием хромакея (19 фото)

Автор:
14 ноября 2021 12:20
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   искусство   кино   компьютер   съемки   факты   
596
19
Идеальная картинка в кадре, а что за ним? Зеленый хромакей, куча приборов и персонала, который следит за тем, чтобы был отличный результат.
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Метки: интересное   искусство   кино   компьютер   съемки   факты   
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1  комментарий
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894
Gayrat Час назад
Хромакей уходит на второй план, сейчас используют другие технологии... Так снимали Мандалорца. И тут же фото со съемок Мандалорца с героями на фоне хромакея...
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