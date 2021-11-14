18 забавных фото со съемок фильмов с использованием хромакея

Ровно в эту самую минуту придумываются все новые и новые технологии производства фильмов. Хромакей уже отходит на второй план, теперь в фотореалистичный изображения генерируются прямо в реальном времени, все меняется в зависимости от расположения объектов относительно друг друга для съемочной камеры. Именно так и снимали, например, "Мандалорца".



Хромакей (англ. chroma key - буквальный перевод «цветовой ключ») - это технология совмещения двух или большего количества изображений. Или цветовая рирпроекция, которую используют в кино и на телевидении.

Когда идет съемка объект расположен на однотонном цветовом фоне при монтаже на место фона помещают другое изображение.

Наиболее распространенные цвета, используемые для съемок - синий и зеленый. Эти цвета выбраны потому, что не содержат оттенков человеческой кожи. Для съемок в кино чаще используют зеленый цвет, а на телевидении - синий.



Эта технология позволяет экономить много денег и времени в процессе съемок. Главное, чтобы одежда героя, которого снимают на фоне хромакея, не была сходна с его цветом, иначе человек начинает "просвечивать".



А ведь когда-то красили траву для съемок и часами ждали, когда луч солнца упадет нужным образом...