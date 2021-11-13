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Логарифмическая линейка: забавная история «компьютера» из 17 века

Логарифмическая линейка: забавная история «компьютера» из 17 века (7 фото)

Автор:
13 ноября 2021 19:14
Метки: история   наука   эпохи   
530
7
Логарифмическая линейка — заслуженный патриарх всех современных вычислительных устройств.
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Метки: история   наука   эпохи   
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11  комментариев
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Спасибо. Вспомнил далёкое.
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5k
Ruk 39 минут назад
давно я даже пользоваться умел, сейчас и не вспомню, да и линеек этих лет 30 живьём не видел
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2k
Frank Borman 49 минут назад
Нашел какие то странные советские карманные часы. Стрелки у них не движутся. Наверное, сломались.
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Sanar Час назад
Прикольная штука, после неё была штурманская, могу чутка вспомнить посчитать так на публику)
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5k
schmubu Час назад
+ Таблицы Брадиса
это были наши калькуляторы.
а где сегодня в школе учат этим пользоваться?
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755
палыч 2 часа назад
Нас такому не учили,
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