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Ученые нашли доказательства, что викинги открыли Америку задолго до Колумба

Ученые нашли доказательства, что викинги открыли Америку задолго до Колумба (6 фото)

Автор:
21 октября 2021 23:59
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   Христофор Колумб   америка   викинги   история   наука   новости   
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Ученые уже давно полагают, что именно викинги первыми «открыли» Северную Америку, прибыв в Новый Свет за несколько сотен лет до Колумба. Однако теперь у них появились новые доказательства этой теории, более того, благодаря новому исследованию они теперь точно знают, когда именно это произошло.

Исследование, в рамках которого ученые изучали деревянные артефакты, показало, что скандинавские воины уже обитали на континенте ровно 1000 лет назад. Это говорит о том, что они были первыми, кто пересек Атлантический океан в Америку, опередив Колумба на 471 год.

О том, что викинги могли попасть в Новый Свет гораздо раньше других европейцев, заговорили только в 1960-х. Археологи пришли к выводу, что на краю острова Ньюфаундленд в Канаде, в месте, где сейчас находится национальный исторический парк Л’Анс-о-Медоуз, находилось первое поселение викингов.

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Теперь же, 61 год спустя, международная группа ученых обнаружила, что найденная в Л’Анс-о-Медоуз древесина датируется 1021 годом нашей эры. Древесину приписали викингам, поскольку на ней были обнаружены следы рубки лезвиями, сделанными из металла – материала, незнакомого коренному населению Америки.

Археологи смогли определить точный год благодаря мощной солнечной буре, которая произошла в 992 году нашей эры и оставила в кольцах деревьев отчетливый сигнал для радиоуглеродного датирования.

«Отчетливый рост производства радиоуглерода, произошедший между 992 и 993 годами нашей эры, был обнаружен в годичных кольцах со всего мира», – сказал профессор Майкл Ди из Гронингенского университета, руководивший исследованием. Каждый из трех изученных кусков древесины показал этот сигнал за 29 колец (лет) до края коры, что позволило ученым установить точную дату – 1021 год нашей эры.

Однако до сих пор неизвестно, сколько раз викинги отправлялись в экспедицию в Америку и как долго там пробыли. Текущие данные свидетельствуют о том, что это начинание продолжалось недолго и оставило после себя довольно малое культурное и экологическое наследие.

Викинги преодолевали большие расстояния на своих легендарных кораблях. На западе они основали поселения в Исландии, Гренландии и, в конечном итоге, прибыли в Л’Анс-о-Медоуз. Однако до сих пор было неясно, когда именно это произошло. Предыдущие теории о том, когда викинги находились в Америке, основывались на исландских сагах. Но это были устные предания, которые записали лишь спустя столетия после описываемых в них событий.

Согласно одному историческому источнику, «Саге о гренландцах», викинги впервые открыли Америку случайно осенью 986 года нашей эры. В этом предании рассказывается, как Бьярни Херйолфссон случайно наткнулся на Северную Америку, сбившись с курса на пути из Норвегии в Гренландию, но не сошел на берег. Однако, вдохновленный его рассказами, другой викинг Лейф Эрикссон затем отправился в свою собственную экспедицию и в 1002 году нашел Северную Америку. Обнаружив, что это плодородная земля, богатая виноградом и ягодами, он назвал ее Винланд.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Христофор Колумб   америка   викинги   история   наука   новости   
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4  комментария
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7k
Фobosgrunt 3 часа назад
Кроме того викинги открыли и заселили Исландию, которая до их пришествия вообще никогда не была никем заселена. А в крови нынешних исландцев есть примесь индейской крови, значит индейцев завозили с материка. Да вот на певицу Бйорк достаточно посмотреть, индейские черты у нее хорошо проглядываются.
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14k
Поручик 7 минут назад
Попадалась мне инфа, что, ещё лет за тысячу до викингов (II-III-й век до н.э.), в Америке побывали финикийцы из Карфагена.
Народец-то был неуёмно-шаристый
, пытливый
и "способный к мореходству": они из Северной Африки и Палестины регулярно мотались на Британские Острова за оловом для бронзы еще лет за двести до закладки легендарными "волчитососами"
Ромулом и Ремом города под названием "Рим"...
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23k
Юрьевич 2 часа назад
Открыть может быть и открыли, но никому не сказали

Они о чём-то догадывались...
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20k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Колумбию теперь переименуют?
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