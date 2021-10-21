Ученые нашли доказательства, что викинги открыли Америку задолго до Колумба

Исследование, в рамках которого ученые изучали деревянные артефакты, показало, что скандинавские воины уже обитали на континенте ровно 1000 лет назад. Это говорит о том, что они были первыми, кто пересек Атлантический океан в Америку, опередив Колумба на 471 год.

О том, что викинги могли попасть в Новый Свет гораздо раньше других европейцев, заговорили только в 1960-х. Археологи пришли к выводу, что на краю острова Ньюфаундленд в Канаде, в месте, где сейчас находится национальный исторический парк Л’Анс-о-Медоуз, находилось первое поселение викингов.